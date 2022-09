Kristian Vikman on yksi SM-liigan ensimmäisistä ammattituomareista – kun "parhaat viheltävät", ei tuomarin kotipaikalla ole enää merkitystä

Tampereella tuomarioppinsa saanut Kristian Vikman vihelsi ensimmäisen liigaottelunsa jo syksyllä 2009 Hakametsässä. Ensimmäinen ottelu virallisena ammattilaisena on kuitenkin vuorossa vasta nyt alkavalla SM-liigakaudella.

SM-liigassa nähdään alkavalla kaudella ensimmäiset ammattituomarit. Sarjan palkkalistoilla on alkuvaiheessa seitsemän päätoimista erotuomaria. Ammattilaisten määrää sarjassa aiotaan jatkossa kasvattaa.

Koska SM-liigaan saadaan ammattituomarit? Asiaa on pohdittu jo vuosia, mutta tällä kaudella alkaa tapahtua, kun maan ensimmäiset päätoimiset ammattituomarit aloittavat.

Yksi heistä on Tampereella tuomarioppinsa saanut lempääläläinen Kristian Vikman, 38, joka on kymmenen liigakautta kattavalla urallaan viheltänyt niin olympialaisissa kuin MM-kisoissakin.

– Suomi on ollut monessa asiassa edelläkävijä, mutta tässä asiassa ollaan huippusarjoista valitettavasti viimeisiä. On kuitenkin todella hieno juttu, että nyt tämä muutos tapahtui ja ammattilaissarjassa on nyt myös ammattituomareita.

Vikman on tehnyt tuomarintyötä päätoimisesti vuodesta 2016, mutta ennen tätä kautta muiden SM-liigassa viheltävien tavoin ottelukohtaisella sopimuksella.

– Toivon että olen omalta osaltani ollut tätä mahdollistamassa ja näyttänyt, että näin tätä kuuluu tehdä: ammattimaisesti ja ammattilaisena.

Kristian Vikman on toiminut tuomarina keikkaluontoisesti myös Sveitsissä. Reissuja alppimaahan on luvassa myös tällä kaudella. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Vikmanille muutos aiempiin vuosiin ei siis ole niin merkittävä kuin joillekin muille ammattilaisseitsikon oikeudenjakajille. Viisi seitsemästä oli päätoimisia jo viime kaudella, heistä Aleksi Rantala tosin Saksassa. Muutama tuomareista on kuitenkin nyt tohtinut jättää siviilityönsä tuomariuran vuoksi.

Vikman sanoo, ettei muutoksen tuoma henkilökohtainen vaikutus ole hänelle olennaista. Enemmän hän on hyvillään lajin ja organisaation tasolla otetusta kehitysaskeleesta.

– Nyt ammattiin on virallisesti olemassa polku. Toivottavasti sen myötä saadaan paljon uusia mukaan, myös entisiä pelaajia. Hyviä ja päteviähän ei ole ikinä liikaa, niin kuin tuossa halleilla usein kuulee pelien aikana, Vikman virnistää.

Ei pelaajien palkoille

Tuomarin työ on sekä henkisesti että fyysisesti vaativaa. He saavat työpaikoillaan jäähalleissa sekä muutenkin julkisuudessa poikkeuksellisen kovaa arvostelua ja hyvin harvoin kiitosta.

Erityisesti linjatuomarin työssä fysiikan on oltava järeällä tasolla, sillä työnkuvaan kuuluu esimerkiksi toisiinsa tuohtuneiden ammattiurheilijoiden erottaminen toisistaan. Hyvä kunto on siis myös turvallisuusasia.

Ymmärrettävästi työtaipaleista pisimpiä eivät tuomareiden urat ole, kuten eivät ole jääkiekkoilijoidenkaan. Näkyykö tuomareiden työn ja sen vaativuuden arvostus siis ansiotasossa?

– Palkat eivät ole pelaajien palkkoihin verrattavissa. Eivätkä kuulukaan olla. Pelaajat ovat niitä tähtiä, joita ihmiset tulevat katsomaan ja jotka viihteen ja bisneksen tuossa pyörittävät.

Vikman kehuu Tampereen uuden areenan olosuhteita myös tuomaritilojen osalta erinomaiseksi. "Meiltä jopa kysyttiin, että mitä siellä tarvitsee olla." Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Kauppatieteitä Tampereen yliopistossa opiskellut Vikman sanoo, että hän olisi toisella alalla, mikä raha olisi ainoa ratkaiseva asia.

– Mielestäni elämässä pitää tehdä sellaisia asioita, joista tykkää, mistä nauttii ja mitä rakastaa. Sille laitan itse paljon painoarvoa. Ja toistaiseksi on ollut ruokaakin pöydässä.

Tuomarityön arvostuksen lisääntyminen alkaa näkyä myös puitteissa. Alasarjoissa ja maakuntahalleissa tuomarikopiksi saatetaan edelleen raivata viime hetkellä ennen pelin alkua joutilas siivouskomero, kun havahdutaan siihen, että ai niin, nuo tuomaritkin tulevat. Liigatasolla tätä ei tapahdu.

– Emme ole enää välttämätön paha, vaan osa tätä juttua.

Parhaat viheltävät

Liigakaukaloissa on tällä kaudella yli 40 tuomaria eli vain murto-osa heistä on ammattilaisia. Sarjan tarkoitus on lisätä ammattituomarien määrää tulevilla kausilla.

Koska paikkoja on rajallinen määrä, niistä käydään kovaa kilpailua. Vikman ei myönnä kilpailutilanteen aiheuttavan ylimääräisiä paineita, vaan näkee sen merkittävänä eteenpäin työntävänä voimana.

– Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Omakin päätökseni tähdätä tälle uralle lähti juuri kokeneempien ja itseäni parempien haastamisesta.

Kristian Vikman – Syntynyt vuonna 1984. – Pelasi 16-vuotiaaksi asti jääkiekkoa puolustajana. – Tampereen jääkiekkotuomarit ry:n kasvatti. – Ensimmäinen ottelu SM-liigassa linjatuomarina 12.9.2009 Ilves-Ässät. – Tuomarina päätoimisesti kaudesta 2016–17. – Kahdet aikuisten MM-kisat, yhdet talviolympialaiset ja yhdet nuorten U20 MM-kisat. – Useita SM-liigan loppuotteluita (2019 ja 2021 päätuomarina, 2011 linjatuomarina ) sekä arvokisojen mitalipelejä (U20 MM-finaali 2020 ja miesten MM-pronssiottelu 2021). – Ensimmäinen ottelu ammattilaisena keskiviikkona 14.9.2022.

On mahdollista, että hallien käytävillä puhutaan tällä kaudella ammatti- ja ei-ammattituomareiden eroista. Vikman tähdentää, että pelkkä ammattilaisena toimiminen ei tee kenestäkään automaattisesti parempaa.

– Joku esimerkiksi ei ole ammattilainen sen takia, että ei ole halunnut lähteä siviilityöstään tai -virastaan. Meillä on kauttaaltaan tosi hyvä taso liigassa.

Ammattilaisuus ilmenee sarjan seuraajille myös niin, että harvemmin kotikonnuillaan nähty tuomari voi olla kentällä useastikin. SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoo, että jatkossa merkitsee ainoastaan suoriutuminen jäällä, ei kotipaikkakunta.

Aiemmin Vikman on viheltänyt Tampereella lähinnä paikallisotteluita, mutta nyt hän voi tuomita myös Ilveksen ja Tapparan peleissä, oli niitä vastassa mikä joukkue tahansa. Muutos koskee kaikkia eli myös muita kuin ammattilaissopimuksella tuomitsevia.

– Parhaat viheltävät ja näin se ammattilaissarjassa pitääkin mennä, Vikman toteaa.

Jääkiekon SM-liigakausi 2022-23 alkaa tiistaina viime kevään finalistien Tapparan ja TPS:n kohtaamisella. Keskiviikkona vuorossa on kuuden ottelun kierros.

