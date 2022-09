Emmy-palkinnot jaettiin Los Angelesissa – Succession nappasi parhaan draamasarjan palkinnon

Suoratoistopalvelu HBO:n Succession on voittanut parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon. Tv-alan Emmy-palkinnot jaettiin Los Angelesissa varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa.

Sarjalla oli eniten ehdokkuuksia, ja se oli ehdolla kaikkiaan 25 kategoriassa, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Parhaasta draamasarjasta kilpailivat Successionin lisäksi sarjat Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things ja Yellowjackets.

Puolestaan parhaan komediasarjan voitto meni Apple TV+:n Ted Lassolle.

Jason Sudeikisin tähdittämä sarja vei voiton muun muassa sarjoista Hacks, Only Murderers Left in the Building ja What We Do in the Shadows.

Sudeikis palkittiin toisena vuonna peräkkäin parhaasta miespääosasta komediasarjassa.

74. kerran järjestetyssä gaalassa tehtiin historiaa, kun eteläkorealainen Lee Jung-jae voitti parhaan draamasarjan miesnäyttelijän Emmyn.

Squid Gamen julkaissut Netflix painottaa tviitissään (siirryt toiseen palveluun) sarjan miespääosaesittäjän olleen ensimmäinen ei-englanninkielisessä sarjassa esiintyvä näyttelijä, joka on voittanut Emmyn.

Draaman puolella parhaan naispääosan palkinnon nappasi odotetusti Euphoria-sarjaa tähdittänyt Zendaya. Palkinto oli hänelle jo toinen laatuaan samasta roolista.

Katso valikoitu lista voittajista

Alta löydät valikoidun listan Emmy-voittajista. Kaikki voittajat ja ehdokkaat löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Paras draamasarja: Succession

Paras miespääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa: Michael Keaton, Dopesick

Paras naispääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa: Amanda Seyfried, the Dropout

Paras miespääosa komediasarjassa: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Paras ohjaus draamasarjassa: Hwang Dong-hyuk, Squid Game

Paras naispääosa draamasarjassa: Zendaya, Euphoria

Paras naispääosa komediasarjassa: Jean Smart, Hacks

Paras miespääosa draamasarjassa: Lee Jung-jae, Squid Game