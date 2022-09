Yksi laiva lopetti matkat Turusta Tukholmaan – Maarianhaminassa pelätään nyt pahinta: "En usko mitenkään, että päätös on ainoa"

Tallink Siljan päätös jättää Turun ja Ruotsin väliselle reitille talvikaudeksi vain yksi alus oli monen mielestä odottamaton ja yllättävä siirto.

Ahvenanmaan matkailua johtava Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner Sjölund pelkää energiakriisin ja Ukrainan sodan synnyttämän epävarmuuden näkyvän matkailussa myös jatkossa.

– Asiat muuttuvat nopeasti. En usko mitenkään, että Tallink Siljan päätös on ainoa päätös. Vaikeita aikoja on edessä matkailualalle, jolla on korona takana.

Tallink Silja järjestelee vuorojaan uudelleen talvikaudeksi, kun toinen aamulaiva jäi rannalle. Iltalaiva lähtee Turusta pari tuntia aiemmin, eli illanvietolle jää enemmän aikaa.

Maarianhaminan satama on varsinkin iltapäivisin ollut vilkas paikka, kun Viking Linen ja Tallink Siljan molemmat laivat ovat kohdanneet siellä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Viking Line pärjää reitillä nyt hyvin. Keväällä Turun vesille saapuneen Glory-aluksen myötä varustamo on kasvattanut Turun-reitin matkustajamäärää. Kesä-elokuussa matkustajia oli 740 000, mikä on uusi kesäkauden ennätys tällä reitillä.

Maarianhaminan satama hiljenee

Maarianhaminan satamassa oli päättyneenä kesäkautena vilkasta, sillä satamaan saapui ulkomaalaisia risteilyaluksia ennätysmäärä, liki 50.

– Se näkyi katukuvassa, kun täällä liikkui saksalaisia, amerikkalaisia ja vaikka ketä, matkailujohtaja Lotta Berner Sjölund kuvailee.

Muuten Maarianhaminan satamalla on mietinnän paikka. Tallink Silja jätti talvikaudeksi rannalle juuri sen aluksen, joka kulki Ruotsiin Maarianhaminan kautta. Se vähentää sataman toimitusjohtajan Alef Janssonin mukaan satamatuloja merkittävästi.

Tallink Siljan päätös jättää toinen Turun reitin aluksista talvikaudeksi rannalle on satamalle rahallisesti merkittävä asia, sanoo Maarianhaminan sataman toimitusjohtaja Alef Jansson. Kuva: Johanna Manu / Yle

Lotta Berner Sjölund kuitenkin uskoo Maarianhaminan pysyvän vilkkaana kesäkaupunkina, sillä Ahvenanmaan matkailussa ei ole odotettavissa käänteitä huonompaan suuntaan. Suomalaisia on ollut aiempaa enemmän, ja ruotsalaiset ovat koronarajoitusten jälkeen palanneet saarimaakuntaan.

Päättynyt kesä oli hyvä, ja samaa Berner Sjölund odottaa jatkossakin.

Finnlinesin matkustajakapasiteetti tuplaantuu uusien laivojen myötä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Finnlines ilmoittautui kilpailuun matkustajista

Varustamo Finnlines panostaa jatkossa matkustajaliikenteeseen. Aiemmin varustamo on keskittynyt kuljettamaan rahtia Suomesta Ahvenanmaalle, Ruotsiin ja Saksaan, mutta nyt myös matkustajaliikenne on alkanut kiinnostaa enemmän.

Seuraava siirto näkyy näillä vesillä talven jälkeen. Finnlines on tilannut kaksi uutta alusta, joista toinen laskettiin muutama päivä sitten vesille. Alukset aloittavat Turun-reitillä vuoden kuluttua syksyllä.

Finnlines on ottanut useita askeleita lisätäkseen henkilöliikennettä rahtialuksissa. Vuoden päästä syksyllä matkustajakapasiteetti tuplaantuu, kun Turun linjan vanhat alukset korvataan uusilla. Finnlinesin matkustajaliikenteen vastaava Marko Palmu vieraili hiljattain Maarianhaminassa keskustelemassa matkailusta. Kuva: Johanna Manu / Yle

Uusien laivojen myötä matkustajakapasiteetti tuplaantuu 1 100 matkustajaan laivaa kohden.

Varustamon matkustajaliikenteen vastaava Marko Palmu pitää rahdin ja matkustajaliikenteen yhdistelmää hyvänä ratkaisuna myös tulevaisuudessa, mutta Maarianhaminan satamaa muutokset eivät lohduta.

Finnlinesin uudet alukset kulkevat molemmat Långnäsin kautta. Marko Palmun mukaan Maarianhaminan satamaa on kyllä testattu, mutta Långnäs on varustamolle parempi satama Ahvenanmaalla.

Viking Linen Grace Turun sataman edustalla. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Uusiin laivoihin myös jalkaisin

Finnlines liikennöi Naantalista Långnäsin kautta Kapellskäriin Ruotsiin. Nykyisin Finnlinesin laivoihin pitää mennä autokannen kautta autolla tai muulla ajoneuvolla. Kun uudet laivat aloittavat reitillä, laivoihin pääsevät myös jalkaisin kulkevat.

Naantalin päässä tämä onnistuu niin, että matkustajat kokoontuvat Naantalin terminaaliin, josta linja-auto kuljettaa heidät laivaan.

Rahtialuksilla matkan hinnoittelu tapahtuu yleensä niin, että ruoka kuuluu matkalipun hintaan. Ruokapaikkoja on yleensä vain yksi. Vuoden kuluttua Turun-reitille saapuvissa Finnlinesin aluksissa ravintoloita on viisi, eikä ruokaa enää kytketä lipun hintaan.

