Enterovirusta liikkeellä Suomessa tavanomaista enemmän – Turussa enterovirus vienyt lapsia myös sairaalaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan enterovirustapauksia on raportoitu tänä vuonna tartuntatautirekisteriin jo 217 ja määrän odotetaan edelleen kasvavan.

Suomessa on liikkeellä tavanomaista enemmän enterovirusta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL:n mukaan enterovirustapauksia on raportoitu tänä vuonna tartuntatautirekisteriin jo 217 ja määrän odotetaan edelleen kasvavan. Viime vuonna rekisteriin ilmoitettiin laboratoriovarmistettuja enterovirustapauksia kaikkiaan 243.

Enetroviruksen aiheuttamia enterorokkotapauksia on raportoitu ympäri Suomea. THL:n tiedotteen mukaan suurin osa on lieväoireisia, mutta esimerkiksi Turussa lapsia on joutunut sairaalahoitoon hengenahdostusoireiden vuoksi.

– Näillä potilailla on todettu enterovirus D 68, joka aiheuttaa yleensä vain lieviä hengitystieoireita, mutta joskus myös hengenahdistusta tai keuhkokuumetta, THL kirjoittaa.

Enterovirusinfektiot ovat yleensä lieväoireisia ja paranevat itsestään muutaman viikon kuluessa. Yleisimmin lapset saavat taudin, mutta oireita tulee myös nuorilla ja aikuisilla. Enterorokon oireita ovat kuume, päänsärky, kurkku tai nielukipu, vatsaoireet ja myös rakkulat.

