Poliisiopiskelijat nauhoittivat salaa, kun opettaja sätti heitä ja syytti ongelmista ”tyttöjen” suurta määrää – ylikomisariolle varoitus

Poliisiammattikorkeakoulussa on viime vuosina paljastunut useita epäasiallisen käytöksen ja seksuaalisen häirinnän tapauksia.

Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevä ylikomisario on saanut kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käytöksestä opiskelijoita kohtaan.

Epäasiallisen käytöksen selvittäminen alkoi vuoden 2022 alussa, kun muutama edellisenä vuonna aloittaneen kurssin opiskelijoista toimitti oppilaitoksen johdolle kirjeen, jossa he erittelivät sopimattomaksi kokemaansa ylikomisarion käyttäytymistä.

Opiskelijoiden esimerkit kuvasivat tilanteita, joissa ylikomisario oli kommentoinut opiskelijoita epäkannustavasti ja pilkallisesti.

Koulun johdolle antamassaan selvityksessä ylikomisario kiisti suuren osan opiskelijoiden väitteistä mutta myönsi, että joissakin yksittäisissä tilanteissa hän oli käyttäytynyt ”hieman sopimattomasti”. Osa huomautuksista oli hänen mukaansa huumoria, jota hän käytti opetusvälineenä.

Poliisiammattikorkeakoulu päätti toimintaohjeidensa mukaisesti käsitellä epäasialliseksi koettua käytöstä ylikomisarion esimiehen johdolla, jotta käytös saataisiin loppumaan. Kirjalliseen varoitukseen johtivat tapahtumat sen jälkeen, kun ylikomisario oli saanut tietää opiskelijoiden valittaneen hänestä koulun johdolle.

Painosti opiskelijoita luopumaan valituksesta

Helmikuussa 2022 opiskelijat olivat salaa tallentaneet todisteeksi puheen, jonka ylikomisario piti luennolla. Opiskelijat olivat yrittäneet ottaa opettajan käytöksen puheeksi tämän kanssa, mutta se ei ollut johtanut muutoksiin käyttäytymisessä.

Yli puoli tuntia kestäneessä monologissa ylikomisario ilmoitti, ettei voi suositella poliisin virkaan opiskelijoita, joita hän pitää kypsymättöminä. Yle sai kyseisen tallenteen tietopyynnöllä Poliisiammattikorkeakoululta.

Tallenteelta ja Poliisiammattikorkeakoulun kurinpitopäätöksestä ilmenee, että ylikomisario vihjaili esimerkiksi opiskelijavaihdon estämisellä, jos opiskelijat eivät peru valitustaan.

”Teettekö valituksen vai haluatteko mennä erikoiskursseille esimerkiksi edustamaan Suomea ulkomaille? Arvatkaa vaan, lähetänkö sellaisen poliisin matkaan. Miettikää uudestaan”, ylikomisario sanoo tallenteella.

”Älkää häpäiskö itseänne enää enempää kuin olette jo tehneet.” Ylikomisario opiskelijoille

Ylikomisario myös kertoi, että hänellä on suhteita sisäministeriöön ja poliisilaitoksiin. Ylikomisarion mukaan häneltä pyydetään lausuntoa ennen kuin ammattiin valmistuneet poliisit nimitetään virkoihin.

Ylikomisario antoi lisäksi ymmärtää, että ongelmat kurssilla johtuvat opiskelijoiden lapsellisuudesta ja naisten suuresta määrästä.

”Älkää häpäiskö itseänne enää enempää kuin olette jo tehneet. Koulun johto alkaa jo miettiä, mistä tämä johtuu. Minä tiedän. Totuus on, että meillä ei ole koskaan ennen ollut näin paljon tyttöjä luokalla. Teillä on matalampi keski-ikä kuin yleensä on. Monet teistä eivät ole käyneet Suomen armeijaa”, ylikomisario sanoo tallenteella.

Oppilaitoksen toimintaohjeen mukaan ylikomisario ei olisi saanut yrittää vaikuttaa siihen, valittavatko opiskelijat hänen käytöksestään koulun johdolle.

”Ja mitä te teette? Valitatte koulun johdolle. Sanon vaan, että voi vittu! Onpa selkärankaa. vähemmästäkin raivostuu”, ylikomisario sanoo tallenteella.

Hän sanoi myös, että opiskelijat voivat halutessaan tehdä vaikka kuinka monta valitusta hänestä.

”Joka kerta kun teette, häpäisette luokkanne.”

Vetosi terveyshuoliin ja kuormitukseen

Ylikomisario ei halua kommentoida asiaa Ylelle.

Yle sai Poliisiammattikorkeakoululta ylikomisarion vastauksen opiskelijoiden kirjelmään. Se sisältää kohtia, jotka oppilaitos on salannut julkisuuslain perusteella. Viitattujen lainkohtien perusteella salatut kohdat sisältävät tietoa muun muassa ylikomisarion terveydentilasta.

Julkisessa osassa kirjelmää ylikomisario viittaa terveyshuoliinsa ja siihen, kuinka poissaolot kerryttivät töitä ja kuormittivat häntä. Hän huomauttaa myös, ettei häntä yli 30 vuoden uransa aikana koskaan aiemmin ole syytetty epäasiallisesta käyttäytymisestä. Ylen selvityksessä ei paljastunut virkamiesoikeudellisia ratkaisuja, jotka kyseenalaistaisivat väitteen.

Päätöksessään Poliisiammattikorkeakoulu totesi, että ylikomisarion esiin tuomat terveydentilaan liittyvät seikat eivät olennaisesti lievennä tekojen moitittavuutta.

Yritykset painostaa opiskelijoita perumaan valituksensa johtivat toukokuussa 2022 siihen, että Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Marko Laitinen antoi ylikomisariolle kirjallisen varoituksen.

Rehtori painottaa nollatoleranssia

Rehtori Laitinen kertoo Ylelle painottavansa toiminnassaaan nollatoleranssia kaikenlaiseen epäasialliseen käyttäytymiseen.

– Minun arvomaailmassani tämä näyttäytyy ehkä vielä aiempaa vahvemmin. Aina kun jotakin tulee tietoon, se selvitetään. Jos näyttö saadaan, siihen puututaan, Laitinen sanoo.

Samassa kurinpitomenettelyssä Poliisiammattikorkeakoulu antoi ylikomisariolle huomautuksen myös siitä, että tämä oli ryhtynyt vastuuhenkilöksi kolmessa yhtiössä hakematta sivutoimilupaa.

Poliisiammattikorkeakoulussa on viime vuosina paljastunut useita epäasiallisen käytöksen (siirryt toiseen palveluun) ja seksuaalisen häirinnän (siirryt toiseen palveluun) tapauksia. Yksi tapauksista johti opettajana toimineen ylikonstaapelin irtisanomiseen ja sakkorangaistukseen.

