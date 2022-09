Jopa kouluikäisiä joutunut sairaalahoitoon hengitysvaikeuksien takia – potilaita ollut Lastensairaalassa enemmän kuin koronan takia kertaakaan

Uloshengitysvaikeutta aiheuttavat hengitystieinfektiot kuormittavat parhaillaan sairaalahoitoa HUS-alueella, kertoo Uuden lastensairaalan infektioylilääkäri Tea Nieminen.

Suomessa kiertää nyt enterovirus D 68, joka aiheuttaa tällaisia hengitystievaikeuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime vuonna 243 laboratoriovarmistettua enterovirustapausta. Tänä vuonna tapauksia on ollut 217, ja määrän odotetaan vielä kasvavan.

Niemisen mukaan kyseisellä taudinkuvalla sairastuneita lapsipotilaita on ollut Uudessa lastensairaalassa hoidossa yhtäaikaisesti selkeästi enemmän kuin koronapotilaita pandemian missään vaiheessa.

– Nyt osastoilla on hoidossa jatkuvasti liki kymmenen potilasta, ja päivystysalueella potilaita on hyvin runsaasti, Nieminen kertoo.

Yleensä tämänkaltaisella taudinkuvalla hoidettavat lapset ovat nuorempia, alle kolmevuotiaita. Tänä syksynä sairaalahoitoon on päätynyt tavanomaista vanhempia lapsia, joista osa on kouluikäisiä.

Uuden lastensairaalan infektioylilääkärin Tea Niemisen mukaan enteroviruksen kohdalla pätevät samat asiat kuin kuumeisen tai flunssaisen lapsen hoidossa: "Jos kuume jatkuu korkeana yli kolme vuorokautta tai jos lapsi esimerkiksi lopettaa kokonaan syömisen, kannattaa hakeutua lääkäriin." Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

HUS-alueella kukaan ei toistaiseksi ole joutunut tehohoitoon enteroviruksen takia, toisin kuin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Niemisen mukaan HUS-alueella on parhaillaan liikkeellä useita muitakin flunssaviruksia. Hän kertoo, että yhdellä lapsella saattaa esiintyä yhtäaikaisesti useampi virus.

– Voi olla, että tänä talvikautena on kaikille viruksille vähän tunkua, kun ihmiset jälleen liikkuvat entiseen tapaan. On paljon ihmisiä, jotka eivät niitä ole pitkään aikaan kohdanneet, kun koronapandemian takia on ollut erilaisia sulkutiloja ja matkustaminen on ollut hyvin rajallista.

Sairaalahoitoon tulee lapsen kanssa hakeutua aina, jos lapsella on hengitysvaikeuksia, Nieminen muistuttaa. Jos lapsella on tavanomaisia flunssan oireita ja hän pärjää kuumelääkkeellä, hänen kanssaan voi olla kotona.

Enterovirukset aiheuttavat myös enterorokkoa

THL:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan enterovirukset ovat hyvin yleisiä ja saman kauden aikana väestössä voi kiertää jopa kymmeniä eri enterovirustyyppejä.

Alkusyksystä HUS-alueella on esiintynyt myös enterovirusten aiheuttamia enterorokkotapauksia, joissa muodostuu rakkuloita käsien, jalkojen ja suun alueelle.

Enterorokko kiertää parhaillaan etenkin lasten keskuudessa. Myös nuoret ja aikuiset voivat kuitenkin sairastua siihen sekä muihin enteroviruksen aiheuttamiin tauteihin.

– HUS-alueella enterorokkoa on paljon, mutta potilaat sairastavat sen pääsääntöisesti kotona, Uuden lastensairaalan Nieminen sanoo.

Myös THL:n mukaan enterorokkoa on esiintynyt koko Suomessa alkusyksyn aikana tavanomaista enemmän. Kaikki tartunnat eivät kuitenkaan tule tilastoiduiksi.

– En muista, että olisi yhtäkään potilasta, joka olisi otettu sairaalahoitoon enterorokon vuoksi, Nieminen kertoo.

Nyt väestössä kiertää runsaasti coxsackievirus A6 -virusta, mutta enterorokkoa voivat aiheuttaa eräät muutkin enterovirukset.

