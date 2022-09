Pääministeri Marin ojentaa vasemmistoliittoa: Kaikki äänestävät potilasturvallisuuslain puolesta, tarvitaan keskustelu yhteisistä pelisäännöistä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoinut potilasturvallisuuslaista syntynyttä kiistaa Strasbourgissa. Marin toivoo, että hallituksessa noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

– Hallitus on tässä yhtenäinen ja kaikki äänestävät tämän lain puolesta. Varmasti eduskunnan päässä joudutaan käymään keskustelua yhteisistä pelisäännöistä.

Pääministeri Marin kertoi keskustelleensa asiasta vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin kanssa.

– Ymmärrän toki sen huolen, mikä vasemmistoliitolla ja muilla ryhmillä lakiin liittyen, mutta valiokunta voi aina tehdä lakiin lisäyksiä. Perustuslakivaliokuntakin asiaa käsittelee, mutta aikataulu on tiukka ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan.

Marin lähetti työmarkkinaosapuolille viestin, että ne eivät lähtisi mukaan lakkoihin, jotka vaarantavat ihmisten hengen ja terveyden.

Marin pitää selvänä, että potilasturvallisuuslaissa on kyse vakavasta asiasta ja laki on saatavaa maaliin, jotta voidaan turvata Suomen kansalaisten henki ja terveys kaikissa olosuhteissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi maanantaina Demokraatissa (siirryt toiseen palveluun), että hallitus on päässyt sopuun potilasturvallisuuslaista.

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti kuitenkin tämän jälkeen, ettei se hyväksy lakia nykymuodossaan.

Vasemmistoliitto ei aio äänestää eduskunnassa lain puolesta, ellei lakiin tehdä merkittäviä muutoksia. Vasemmistoliitto toivoo eduskunnan valiokuntien muuttavan esitystä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo joutui korjaamaan puolueen pää-äänenkannattajan Kansan Uutisten tulkintaa, jonka mukaan puolue olisi nostamassa potilasturvallisuuslain hallituskysymykseksi.

Andersson: Valtioneuvostolla juridinen velvollisuus toimia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että työntekijöiden oikeus lakkoilla on puolueelle äärimmäisen tärkeä asia.

Hän kuitenkin lisää, että sivullisten elämää ei saa lakko-oikeudella vaarantaa.

Tästä syystä valtioneuvostolla on juridinen velvollisuus toimia asiassa ja siksi myös vasemmistoliiton ministerit hyväksyvät lakiesityksen antamisen eduskunnalle, Andersson sanoo.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on kuitenkin ilmoittanut, ettei se ole kuitannut lain sisältöä, koska se toivoo, että laista olisi eduskuntakäsittelyssä mahdollista tehdä tarkkarajaisempi, hän sanoi toimittajille eduskunnnassa.

Andersson sanoo myös, että lain valmistelussa on ollut kiire eikä lausuntopalautetta ole ollut mahdollista arvioida laajasti. Laki on pakko antaa eduskunnalle tänään tiistaina, jotta se ehtisi ajoissa voimaan.

– Tästäkin syystä toivon, että eduskuntaryhmillä kuitenkin on valmius tehdä muutoksia lakiesitykseen eduskuntakäsittelyn aikana.

Andersson ei ota kantaa siihen, äänestävätkö vasemmistoliiton kansanedustajat eduskunnassa lakia vastaan.

– Oletan, että kansanedustajat arvioivat esitystä sitten, kun tiedämme, mikä se lopullinen muoto on.

Anderssonin mukaan keskustelua siitä, joutuuko vasemmistoliitto lähtemään hallituksesta, jos se äänestää lakia vastaan, ei ole käyty.

– Totta kai muissa hallitusryhmissä ollaan harmissaan siitä, että ei ole ollut vielä mahdollista löytää yhteisymmärrystä lakiesityksen sisällöstä.

Hallituskumppaneilla samanlainen viesti kuin Marinilla

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että hallituksella on vain yksi kanta potilasturvallisuuslakiin.

– Varmasti tässäkin asiassa on normaalit pelisäännöt. Jos hallituksen esitys annetaan eduskunnalle ja se on yksimielinen, niin totta kai lähtökohtaisesti aina on niin, että hallitus tukee omaa esitystään, hän sanoi saapuessaan eduskuntaan.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk.) kysyttiin, voiko vasemmistoliitto jatkaa hallituksessa, mikäli sen kansanedustajat äänestävät lakia vastaan.

– Enemmistöhallitusten kestävä periaate on se, että hallituksen antamia esityksiä eduskunnassa tuetaan.

Orpo: Vasemmistoliiton pitää päättää, mitä mieltä se on

Oppostiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaa hallituksen toimintaa potilasturvallisuuslaissa hämmentäväksi.

Hän katsoo, että vasemmistoliitto ajaa kaksilla rattailla.

– Heillä on tässä kaksi eri latua. He pyrkivät toisaalta miellyttämään hoitajia, mutta samaan aikaan he ovat hallituksessa ja vastuussa siitä, että Suomessa ei tapahdu potilaille mitään vahingollista. Heidän pitää nyt päättää, mitä mieltä he ovat.

* juttua päivitetään

