Ruotsidemokraatit ja perussuomalaiset ovat samoilla linjoilla politiikassa, suurimmat erot löytyvät johtajien asemasta ja puolueiden taustoista

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra iloitsi maanantaina ruotsidemokraattien äänisaaliista Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Puolue sai yli 20 prosenttia äänistä. Kannatus nousi noin 3 prosenttiyksikköä viime vaaleista. Puolue nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja suurimmaksi oikeistopuolueeksi. Vaalien lopullisia tuloksia odotetaan tänään.

Purra kutsui vaalien yhteydessä ruotsidemokraatteja perussuomalaisten sisarpuolueeksi.

Puolueita yhdistää maahanmuuttokriittisyys, kansallismielisyys ja EU-kriittisyys. Puolueet suhtautuvat myös kriittisesti ilmastotoimiin, joita ne pitävät liioiteltuina.

Niiden mielestä Kiinan ja muiden suurvaltojen pitäisi tehdä enemmän ilmastotoimia kuin Suomen tai Ruotsin.

Politiikan tutkija arvioi, että kansallismielisyys toimii linssinä, jonka läpi puolueet tarkastelevat kaikkea poliittista päätöksentekoa.

– Perussuomalaisilla on ollut yhtenä sloganina Suomi ensin ja ruotsidemokraateissa puolueen nimestäkin voi päätellä kansallismielisen fokuksen, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvaili puolueen maahanmuuttolinjaa, kun hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Ruotsidemokraatit henkilöityy Åkessoniin

Ruotsidemokraatit henkilöityy suosittuun puheenjohtajaansa Jimmie Åkessoniin, joka on johtanut puoluetta yli 17 vuotta.

Samoin perussuomalaiset henkilöityi alkuvuosinaan tiiviisti puheenjohtajaansa Timo Soiniin ja myöhemmin Jussi Halla-Ahoon. Nykyinen puheenjohtaja Purra on puolestaan korostanut perussuomalaisten olevan kansanliike, joka ei ole riippuvainen johtajastaan.

Perussuomalaisista kirjan kirjoittanut Markku Jokisipilä arvioi nykytilanteessa olevan eroja puolueiden välillä.

– Ruotsidemokraatit on puheenjohtajavetoisempi ja suosiossaan enemmän riippuvaisempi puheenjohtajansa persoonasta kuin mitä perussuomalaiset, Jokisipilä sanoo.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson puhui maahanmuuttajista tämän vuoden Almedalenin politiikkaviikolla.

Puolueiden taustat eroavat

Selkeimmät erot puolueiden välillä löytyvät niiden ideologisesta taustasta.

Perussuomalaisten historiallisena edeltäjänä on Suomen Maaseudun Puolueen (SMP), joka ponnisti maaseudun protestista valtaapitäviä puolueita vastaan.

Vuonna 1988 ruotsidemokraatteja oli perustamassa natsiaatetta kannattavia henkilöitä, ja puolueen toiminnassa tämä korostui alkuvuosina.

Puolueen nykyinen puheenjohtaja Jimmie Åkesson on tehnyt töitä puolueen maineen muuttamiseksi. Hänen johdollaan on muun muassa erotettu toimijoita, joilla on siteitä uusnatsistisiin toimijoihin. Viimeksi vaaliyönä puolueen jäsenen lausahdus nousi suureksi uutiseksi Ruotsissa. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Sanna Salon mukaan ruotsidemokraatit näkevät maahanmuuttajat enemmän taakkana kuin resurssina yhteiskunnalle.

– Heidän puhetapansa oli pitkään ennenkaikkea keskittynyt maahanmuuttajien kustannuksiin yhteiskunnalle. Viime vuosina puhetapa on muuttunut ja maahanmuuttajat nähdään jengirikollisuuden kautta turvallisuusuhkana, hän kertoo.

Puolueet tekevät myös yhteistyötä

Puolueet tekevät tällä hetkellä yhteistyötä Pohjoismaiden neuvostossa. Euroopan unionissa ne ovat tällä hetkellä eri europarlamentin ryhmissä.

Perussuomalaisten edustajat kuuluvat Identiteetti ja demokratia -ryhmään, kun taas ruotsidemokraatit kuuluvat Euroopan Konservatiivit ja reformistit -ryhmään.

Yritystä Euroopan kansallismielisten puolueiden yhteisen ryhmän perustamiseksi on ollut, mutta ainakin vielä EU- ja maahanmuuttokriittiset puolueet jakautuvat Euroopan parlamentissa useaan ryhmään.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 16.9. klo 23 asti.