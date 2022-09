MS-tautia sairastava Marika Sorvali saa apua ratsastuksesta, mutta alasta on tulossa villi viidakko – terapiaksi saa kutsua lähes mitä tahansa

Perinteinen ratsastusterapia on saanut rinnalleen monia uusia eläinavusteisen toiminnan muotoja. Ostajan on vaikea hahmottaa palvelun laatua. Myös eduskunnan työryhmä on huolestunut alasta.

Aggressiivista MS-tautia sairastava Marika Sorvali ohjaa Kalle-hevosen metsäpolulle. Meneillään on ratsastusterapiatunti Janakkalan Turengissa.

Pääasiassa pyörätuolilla liikkuva Sorvali kiipesi hevosen selkään ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten. Ratsastus helpottaa Sorvalin jalkojen spastisuutta, vähentää kipuja, parantaa unta ja helpottaa uupumusoireita.

– Tämä on ainutlaatuinen tapa saada kroppaan kävelynomaista liikettä. Sen ansiosta olen onnistunut säilyttämään jaloissa toimintakykyä sen verran, että pystyn edelleen kotona sisällä liikkumaan kävellen kepin avulla. Ajattelen joka kerran jälkeen, että voi kun saisin Kallen kotiin, ratsastus on niin ihanaa.

Ratsastusterapia pyrkii tarttumaan asiakkaan ongelmiin kokonaisvaltaisesti. Hevonen tuo terapiaan liikevuorovaikutuksen, joka vaikuttaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Helena Halisen asiakas Marika Sorvali kokee hyötyneensä terapiasta monin tavoin. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Eläinavusteisten menetelmien kenttä on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Ratsastusterapeutit ovat huolissaan, että koko ala villiintyy. Myös eduskuntaan perustettu eläinavusteinen työryhmä on nostanut esiin huolen standardien puutteesta.

Laatu vaihtelee

Palveluja on tarjolla koulutuksesta terapiaan ja virkistykseen. Palveluntarjoajilla on erilaisia koulutuksia ja tavoitteita. Terapiaksi saa kutsua käytännössä lähes mitä tahansa.

– Ostajan on hankala hahmottaa palveluiden laatua tai suhteita toisiinsa. On terapiaratsastusta, sosiaalista ratsastusta ja monia muita. Täytyy tietää, mitä on hakemassa. Ilmiö on korostunut viime vuosina, kun ala on kasvanut, sanoo ratsastusterapeutti-SRT Helena Halinen.

Eläinavusteiset menetelmät Eläinavusteisten menetelmien käyttö on lisääntynyt Suomessa 2000-luvulta alkaen. Ammatillinen eläinavusteinen työ tarkoittaa alan täydennyskoulutuksen saaneen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen tekemää työtä. Ratsastusterapeutilta vaaditaan sekä amk-tasoinen pohjakoulutus että kolmivuotinen ratsastusterapiakoulutus. Koulutuksen käynyt saa käyttää virallista ammattinimikettä ratsastusterapeutti-SRT. Ratsastusterapia on kuulunut Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palettiin jo vuodesta 1991. Lähteet: Suomen Ratsastusterapeutit ry, Kela, eduskunnan eläinavusteinen työryhmä, Kuntoutussäätiö

Halinen on toiminut ratsastusterapeuttina vuodesta 2000 ja ollut mukana perustamassa alan yhdistystä. Hänen tarjoamansa terapia kuuluu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Asiakkaat tulevat sairaanhoitopiirin kautta tai Kelan maksusitoumuksella, jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma ja määritellään tavoitteet. Toimintaa valvoo Valvira.

Ratsastusterapiassa käy asiakkaita terapeutin erikoisalan mukaan. Fysioterapiataustaisen Halisen asiakkaiden pohjaongelmat ovat liikkumisessa, mutta usein mukana on muutakin. Ongelmista on myös tullut monisyisempiä. Ne vaativat terapeutilta vankkaa ammattitaitoa.

Helena Halinen laatii jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen hoitosuunnitelman. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Nyt terapeutit pelkäävät, että erilaiset pikakoulutukset syytävät kentälle kirjavan joukon toimijoita, joiden laatua ei valvo kukaan.

– Riskinä on, että pikakoulutuksilla tehdään vankkaa ammattitaitoa vaativaa työtä. Pelkään myös, että mennään raha edellä ja ostaja hankkii halvinta palvelua, joka toteutetaan kevyellä koulutuksella ja kenties liian vähillä ammatillisilla taidoilla, Halinen sanoo.

Terapiapalveluita ostavat muun muassa Kela, sairaanhoitopiirit, hyvinvointialueet ja vakuutusyhtiöt.

Tutkijan mukaan huoli on aito

Kuntoutussäätiön erikoistutkija Lotta Hautamäki tunnistaa tilanteen. Hänestä paljon riippuu kuitenkin siitä, millaista palvelua haetaan. Tärkeintä on, että ostaja tietää mitä etsii.

– Siinä mielessä huoli on aito, että kaikki kuntoutuksen tarjoajat ovat saman kilpailutuksen kanssa tekemisissä. Ratsastusterapia ei ole kuitenkaan ainoa tapa käyttää hevosta. Vaatii kuitenkin tarkkuutta, että kilpailuttaja tietää, mitä on tilaamassa, hän sanoo.

Hautamäki on tutkinut eläinavusteisten menetelmien kenttää. Eläinavusteiset menetelmät voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvointialan tao koulutuksen palveluja, mutta myös vapaaehtoistoimintaa.

– Olennaista on ero on ammattilaisten ja vapaaehtoisten toteuttamien eläinavusteisten interventioiden välillä. Suurin huoli on, että ammattimainen työ ja vapaaehtoistoiminta sekoittuvat.

Terapiahevonen Kalle kohtaa jokaisen terapiaan tulijan sellaisena kuin tämä on. Jos tällä on huono päivä, Kallen vuorovaikutus kannattelee. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Vapaaehtoistoiminta on vähemmän päämääräorientoitunutta eikä ohjaajan tarvitse olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen. Kyse voi olla vaikka lukukoirasta tai kanojen vierailusta palvelutaloon. Tärkeää on vuorovaikutus.

Suomessa viranomaiset eivät sääntele eläinavusteisen toimintaa. Sääntelyä on pohdittu, mutta sen aukoton toteuttaminen on vaikeaa. Myös sääntelevä taho puuttuu.

– Tarvitaan ostajan kouluttamista. Myös erilaisten koulutusten sääntely voisi olla yksi ratkaisu, Hautamäki sanoo.

