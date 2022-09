Jos hoitajien lakot toteutuvat, tehohoitopotilaita voi tulla myös TAYSiin – sairaalassa on tehty varautumissuunitelmia

TAYSissa on tehty varautumissuunnitelmia tehohoitopotilaiden vastaanottamiseksi.

Tampereen yliopistollinen sairaala on valmistautunut ottamaan vastaan tehohoitopotilaita muista sairaanhoitopiireistä, jos sairaanhoitajien lakot toteutuvat. Varautumisesta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

Ensimmäisenä lakko on alkamassa teho-osastolla Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa, sen jälkeen Turussa ja Oulussa. Työntekijäjäjestöt Tehy ja Super siirsivät tänään tiistaina Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä uhkaavaa lakkoa viikonlopun yli ensi viikon maanantaille.

Hämeenlinnassa lakko olisi vuorokauden, Turussa ja Oulussa neljän vuorokauden mittainen.

TAYSin vs. johtajaylilääkäri Eija Tomás arvioi, että Kanta-Hämeestä tulisi todennäköisesti vain yksittäisiä potilaita TAYSiin. Varsinais-Suomen TYKSin teho-osastoon kohdistuvan työtaistelun vaikutukset olisivat selkeästi suuremmat. Toistaiseksi TYKSIstä ei ole siirretty potilaita Tampereelle.

Työtaistelu-uhkiin liittyen on TAYSissa tehty vasta varautumismielessä toimintasuunnitelmat. Vastaanottokäyntejä tai leikkauksia ei ole peruttu.

Potilaan siirtoon vaikuttaa moni asia

Tehohoitoa tarvitsevan potilaan siirtämiseen tai kuljettamiseen vaikuttaa moni eri asia. Millaisesta potilaasta on kyse? Millaista hoitoa hän tarvitsee? Lisäksi punnitaan, mikä on teho-osastojen paikkatilanne, millaiset ovat resurssit ja miten pitkä siirtovälimatka on.

Esimerkiksi tietyiltä alueilta Kanta-Hämettä voidaan suunnata myös HUSin sairaaloihin. TYKSin erityisvastuualueella on myös kaksi keskussairaalaa, joissa on omat tehohoito-osastonsa eli Satakunnan keskussairaala Porissa ja Vaasan keskussairaala.

Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat hakeneet oikeudesta päätöstä lakon estämiseksi.

Eija Tomás toivoo, että työtaisteluilta vältytään.

– Henkilökohtaisesti toivon kovasti kuten moni muukin, että valtakunnantasolla löytyisi sopuratkaisu mahdollisimman pian ja pääsisimme siltä osin normaaliin päiväjärjestykseen, Thomás sanoo sähköpostivastauksessaan.

