Käytettyjen tuonti sähköistää autokantaa suhteellisesti nopeammin kuin uusien osto – tilastot paljastavat, että Tesla on mykistävän haluttu merkki

Polttomoottoriautojen osuus romahti käytettyjen tuonnissa. Erityisesti sähköautojen tuonti on noussut jyrkästi.

Vielä pari vuotta sitten ulkomailta haettiin käytettynä lähinnä isoja diesel- ja bensa-autoja. Sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus oli pieni. Mutta ei enää. Käytettyjen henkilöautojen tuonti on tänä vuonna keikahtanut sähköautojen ja ladattavien hybridien valta-asemaksi: puolet (50,1%) tammi–elokuussa tuoduista käytetyistä henkilöautoista on ollut joko sähköautoja tai ladattavia hybridejä.

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä ladattavien osuus oli 35 prosenttia, joten Suomi sähköistyy käytettyjen autojen tuonnin kautta jo suhteellisesti nopeammin kuin uusien kaupalla.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissan mukaan ladattavien autojen osuus on kasvanut vauhdikkaasti uusienkin kaupassa viime ja tänä vuonna, mutta toimitusvaikeudet ovat jarruttaneet kehitystä.

– Tämän hetken ongelma on saavuudessa. Autoteollisuudessa on edelleen paha pula puolijohdekomponenteista, joka vaikeuttaa uusien autojen toimituksia. Toimitusajat erityisesti täyssähköautoissa voivat kestää jopa yli vuoden, Rissa sanoo.

– Toisaalta Euroopasta, erityisesti Saksasta löytyy vähän käytettyjä täyssähköautoja nopeaan toimitukseen, ja siitä se ero tulee, koska tällä hetkellä ladattavien autojen kysyntä on korkealla kuluttajien keskuudessa, Rissa kertoo.

Rissan mukaan uusien autojen toimitusajat nopeutuvat ensi vuoden syksyyn mennessä ja silloin ladattavien osuus nousee päälle 50 prosentin myös henkilöautojen ensirekisteröinneissä.

Kuva: Juha rahkonen / Autoalan keskusliitto

Sähkökriisi tukee perinteistä

Diesel- ja bensapelit ovat uusissa henkilöautoissa edelleen selkeänä enemmistönä ja vielä selvemmin kotimaisen käytetyn kaupassa. Esimerkiksi autoliikeketju Sakalla niiden osuus myynnistä on 85 prosenttia. Sähkön viime aikainen kallistuminen tukee entisestään polttomoottoriautojen kauppaa.

– Tällä hetkellä jos seurataan toisen vuosipuoliskon tilannetta ja tilastoja, niin perinteisten käyttövoimien kysyntä on ollut nousussa, sanoo Sakan ostojohtaja Juha Ravantti.

– Suomi on pitkien välimatkojen maa. Perinteiset käyttövoimat tulevat vielä pitkään tulevaisuudessa olemaan osa meidän arkipäiväämme, Ravantti arvioi.

Käytettynä tuodut tam-elo/2022 kpl 1. Volvo 4 142 2 . Mercedes-Benz 3 813 3. BMW 3 093 4. Volkswagen 2 986 5. Tesla 2 628 Lähde: Traficom -

Tesla sähköykkönen

Käytettyjen tuonnin merkkikärki on tuttu aiemmilta vuosilta. Tänä vuonna on tuotu eniten Volvoja, Mersuja ja Bemareita. Mutta merkit vaihtuvat osittain, kun henkilöautojen tuontisuosikkeja katsoo käyttövoimittain.

Sähköautoissa Tesla on suorastaan mykistävän haluttu merkki muihin verrattuna.

Käytetyt sähköautot 1-8/2022 kpl 1. Tesla 2 628 2. Volkswagen 514 3. Hyundai 393 4. Mercedes-Benz 307 5. Kia 270 Lähde: Traficom -

Ravantin mukaan ylivoima johtuu Teslan edelläkävijyydestä: merkillä on takanaan pitkä historia sähköautoilussa ja se näkyy selkeästi myös saatavuudessa. Niitä on myös käytettynä enemmän tarjolla kuin muilla.

– Muut merkit vielä kehittävät teknologioita ja niiltä on pikkuhiljaa tullut sähköautoja markkinoille. Teslalla on etumatkaa, mutta vuodet kun vierivät, varmasti ero tasaantuu, Ravantti sanoo.

Hybrideissä taas on tuotu eniten Mersuja, Volvoja ja Bemareita. Sama kolmikko jyllää myös dieselien kärjessä, joskin Volvo on siinä ykkönen. Bensiinimallien suosituin on Toyota.

Tuontiennätys näköpiirissä

Käytettyjä henkilöautoja on viime vuosina tuotu Suomeen reilun 40 000:n vuosivauhtia. Ennätysluku 45 914 on vuodelta 2019, mutta se saattaa rikkoutua tänä vuonna.

– Olemme nyt 48 000 auton vauhdissa ja voi olla, että tänä vuonna mennään lähelle 50 000:ta, mikä olisi uusi ennätys henkilöautoissa, Rissa sanoo.

Käytettyjä henkilöautoja on tänäkin vuonna haettu eniten Ruotsista, vaikka osuus onkin pudonnut parin vuoden takaisesta 52 prosentista kuluvan vuoden 43 prosenttiin. Saksa on yhtä selvä tuontikakkonen ja loppu jakaantuu lukuisten maiden kesken.

Valtaosa käytetyn tuonnista on autoliikkeiden käsissä. Yksityisiä autonhakijoita on Rissan mukaan enää vähän, korkeintaan muutamia tuhansia vuosittain.

Mikä niissä ulkomailta tuoduissa viehättää monia aina ostopäätökseen asti?

– Perinteinen ero on edelleen siinä, että tuontiautot ovat paremmin varusteltuja. Se vaikuttaa paljon ostopäätökseen, Ravantti sanoo.

Ravantin mukaan hintaetu ulkomailta tuotuun on tasaantunut. Vielä muutama vuosi sitten Ruotsin kruunun arvo oli sen verran heikompi, että euroilla maksanut suomalainen hyötyi siitä.

Kuva: Fanega Jorge González / Yle

Ravantin mukaan käytettynä tuotu henkilöauto on tyypillisesti alle viiden vuoden ikäinen ja maksaa 35000– 40000 euroa.

Kaikkiaan Suomessa on liikennekäytössä 2,8 miljoonaa henkilöautoa. Niistä ladattavia on vajaat viisi prosenttia.

Voit keskustella aiheesta 30.9. klo 23 saakka.

