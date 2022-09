THL ehdottaa omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä – suuret erot kuntien välillä poistuisivat

Omaishoitajien työ on sitovaa, ja tällä hetkellä tuki vaihtelee asuinpaikan mukaan

Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja maksetut tukisummat vaihtelevat suuresti kunnittain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa nyt, että tuki jaettaisiin koko maassa kolmeen luokkaan hoivan sitovuuden perusteella.

Lisäksi THL ehdottaa, että kaikkein sitovinta työtä tekevät omaishoitajat saisivat ylimääräisen vapaapäivän.

– Tällä hetkellä omaishoitajat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa tai kaupungissa he asuvat. Toisaalla tukimuotoja on runsaasti enemmän kuin toisaalla. Siksi on tärkeää, että perusteet ja tukisummat yhtenäistettäisiin, sanoo johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä.

Lisäksi lakiin esitetään uutta kevyen tuen luokkaa, jonka kohdentamisesta ja käytön laajuudesta päättäisi hyvinvointialue.

Suomessa 50 200 omaishoitajaa saa hoitopalkkiota

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelman mukaan 50 200 omaishoidontukea saavaa omaishoitajaa. Määrä on viime vuoteen saakka ollut tasaisessa kasvussa. Ensimmäistä kertaa vuosiin tuensaajien määrä kuitenkin laski vuonna 2021.

Tilastot eivät kerro syytä omaishoitajien määrän vähenemiselle. THL:n johtava asiantuntija uskoo tilanteen johtuvan osittain korona-ajan kustannuspaineista ja siitä, että kunnat ja kuntayhtymät ovat kiristäneet myöntämiskriteereitä.

Lapinjärvellä asuva Anja Rautiola on hoitanut aivoinfarktin jälkeen puhe- ja liikkumiskykynsä osittain menettänyttä miestään Raimoa lähes kymmenen vuotta.

– Lapsethan ei ollenkaan uskoneet, että pärjäämme kotona. Hoitamiseen on kuitenkin oppinut. Sellainen kävelykeppinä oleminen ja asioiden hoitaminen on ihan jatkuvaa, kuvailee Anja Rautiola arkeaan.

Yksi lisävapaa kuukaudessa olisi Rautiolan mielestä parannus aiempaan, mutta vapaan pitäminen on mahdollista vain, jos miehelle on siksi aikaa tarjolla hoitopaikka. Tähän Rautiola kaipaisi monen muun omaishoitajan tavoin monipuolisempaa tarjontaa.

– Toivon, että olisi enemmän vaihtoehtoja siihen, että mihin voi hoidettavan saada. Lapinjärvellä on vain yksi paikka tarjolla mihin intervallijakson ajaksi voi omaisen viedä hoitoon. Toivon, että olisi kodinomaisempaa hoitoa. Laitosmainen hoito ei oikein houkuttele, sanoo Rautiola.

Ehdotus lisäisi omaishoitajien määrää ja tuen menoja

Toteutuessaan uudistuksen hinta olisi arviolta 100–130 miljoonaa euroa. Arvion mukaan perusteiden yhtenäistäminen koko maassa lisäisi sopimusomaishoitajien määrää 6 100 henkilöllä.

Kuluja lisäisi myös esimerkiksi ympärivuorokautisesti omaistaan hoitavien siirtäminen nykyistä korkeampaan hoittopalkkioluokkaan. Heitä on tällä hetkellä arviolta noin 6 800.

Noin 70 prosenttia omaishoitajista saa nykyisin alinta palkkiota, joka on keskimäärin noin 450 euroa kuukaudessa.

Samaan aikaan ehdotus laskee arviolta 3000 omaishoitajan palkkiota. Näiden tapausten varalle THL esittää siirtymäaikaa, jolloin hoitajille maksettaisiin muutosturvana aiempaa hoitopalkkiota.

– Tavoittelemme sitä, että nykyiset omaishoitajat voivat jatkaa ja saisimme maltillisesti uusia omaishoidontuen saajia, perustelee THL:n Kehusmaa.

Omaishoidon tukea myönnettävä myös psyykkisen avun ja tuen tarpeeseen

THL:n esityksen mukaan omaishoidon tuen myöntämisperusteissa ei saa keskittyä ainoastaan hoidettavien omaisten fyysisen avun ja tuen tarpeeseen. Myös psyykkiseen toimintakykyyn liittyvä tuen ja valvonnan tarve pitää ottaa aiempaa selvemmin huomioon.

Alihuomioituja hoitotilanteita ovat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien ja muistisairaiden avun, tuen, ja valvonnan tarve sekä kuntoutumisen ja itsenäistymisen tukeminen.

Ehdotuksessa parannetaan omaishoitajan mahdollisuutta käydä ansiotyössä. Nykyisin osassa kunnista esimerkiksi tietyt palkkioluokat on evätty omaishoitajalta työssäkäynnin perusteella.

Alueelliset kriteerit tulossa ensi vuoden alusta

Tällä hetkellä kunnat siis päättävät itse omaishoidon tuen palkkioluokkien määrästä ja myöntämiskriteereistä. Ensi vuoden alusta lähtien niistä päättävät hyvinvointialueet. THL toivoo, että nyt laadittu kansallinen ehdotus toimisi hyvinvointialueiden yhtenäistämistyön pohjana.

Omaishoitajaliitossa pelätään parannusehdotusten jäävän liiaksi hyvinvointialueiden harkintavaltaan.

– Ehdotukset pitää saada lakitasoisiksi ja myöntämiskriteereiden täyttyessä tuen saantiin tulee olla subjektiivinen oikeus. Tällä hetkellä tukien ja myöntämisperusteiden kirjavuus kentällä johtuu osittain siitä, että tämä on määrärahasidonnainen palvelu. Meidän pitää päästä eroon määrärahasidonnaisuudesta, toteaa Omaishoitajaliiton projektipäällikkö Matti Mäkelä.

Mikäli kansallisesti sitovaan lakimuutokseen poliittisesti päädyttäisiin, se veisi THL:n arvion mukaan 2–3 vuotta.

