Näillä keinoilla isot asuntoyhtiöt varautuvat energiakriisin uhkaan – "Pannaan sitten villasukat jalkaan"

Mahdollinen energiakriisi ja sähkön hinnan nousu vaikuttavat myös asumiseen. Omakotiasuja päättää itse, mistä säästää, mutta kerrostaloissa päätökset tehdään yhtiötasolla.

Yle kysyi vuokra-asuntoyhtiöiltä Kojamolta ja Satolta sekä Helsingin asumisoikeus Oy:ltä eli Hasolta, miten ne toimivat, jos energiasta alkaa olla pulaa. Yhteensä niiden asunnoissa asuu toista sataa tuhatta ihmistä.

Energiaa on pyritty säästämään pitkäjänteisesti, mutta nykytilanne saa yhtiöt kiinnittämään siihen erityistä huomiota tällä hetkellä.

Taustalla vaikuttaa valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan Astetta alemmas -kampanja, joka kannustaa ihmisiä säästämään energiaa muun muassa alentamalla huonelämpötilaa ja lyhentämällä suihkuaikoja.

Asuntoyhtiöissä kaivataan kuitenkin konkreettisempia tavoitteita esimerkiksi huoneistojen lämpötilan suhteen.

Lämpötila

Yhtiöissä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjetta, joka määrittelee asuntojen hyvän sisälämpötilan noin 21 asteen paikkeille lämmityskauden aikana.

Lämpötilan laskemiseen sitä alemmaksi suhtaudutaan varauksella.

– Kun sanotaan, että astetta alemmas, täytyy määrittää, mikä tavoitetaso on, sanoo Kojamon kiinteistöpalveluyksikön johtaja Pasi Kujansuu.

Hänen mukaansa nykyinen asetus on osoittautunut hyväksi lämpötilaksi monille asukkaille.

– Jos siitä lähdetään kovin paljon leikkaamaan, se voi vaikuttaa asiakkaiden asumisviihtyvyyteen. Toisaalta he varmaan ymmärtävät, jos tämä tapahtuu yleisen tilanteen vuoksi.

Myös Saton liiketoimintajohtaja Arto Aalto uskoo, että asukkaat mukautuvat alempaan lämpötilaan pakkotilanteessa.

– Asuntojen sisälämpötilat putoavat, jos kaukolämpölaitokset eivät pysty lämpöä tuottamaan. Tällöin kyse olisi merkittävästä haitasta kaukolämpöjärjestelmissä, sillä viilenneiden asuntojen uudelleen lämmittäminen vaatii enemmän lämmitystehoja, eikä se ole järkevää. Pannaan sitten villasukat jalkaan, mikäli kaikkien asuntojen lämpötiloja laskettaisiin esimerkiksi 20 asteeseen, joka on vielä varsin miellyttävä lämpötila.

Porraskäytävissä noudatetaan kaikissa yhtiöissä noin 17 asteen lämpötilaa. Hasolla on osassa asunnoista myös autotalleja, joissa lämpötila on sitäkin alempi.

Saton Aallon mukaan varastojen 15–17 asteen lämpötilassa voisi olla laskemisen varaa 10–15 asteeseen.

Vesi

Asuntojen lämmityksen ohella käyttöveden lämmitys kuluttaa paljon energiaa.

Hasossa on havaittu, että vesimittarit saavat ihmiset säästämään vettä, kun he joutuvat maksamaan siitä oman kulutuksensa mukaan. Mittareita ei kuitenkaan ole kaikissa vanhoissa asunnoissa.

Yhtiö on asentanut joidenkin asuntojensa suihkuihin virtaussuuttimia, joilla vähennetään veden virtausta.

– Kun havaitaan vanhoja kohteita, joissa vedenkäyttö on runsasta, eikä niissä ole vesimittaria, yksi nopea toimenpide on laittaa niihin suuttimia. Ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja maksavat nopeasti itsensä takaisin, kertoo Hason toimitusjohtaja Juha Viljakainen.

Lisäksi asukkaita pyydetään lyhentämään suihkuja ja ilmoittamaan vuotavista hanoista, jotta vettä ei valuisi hukkaan.

– Pitemmän päälle siitä tulee valtava määrä vettä, jos hana valuu edes vähän. Wc-istuimesta ei aina edes huomaa, vaikka se valuttaisi koko ajan.

Saunavuorot

Sähkön hinnan kallistuttua jotkut ihmiset käyttävät mieluummin uimahallien yleisiä saunoja kuin kotisaunojaan.

Sähkön hinta vaikuttaa saunomisen kustannuksiin.

Helsingin kaupunki on kuitenkin jo päättänyt rajoittaa saunomista joissakin uimahalleissaan.

Myös Hasossa, Satossa ja Kojamossa on keskusteltu taloyhtiösaunojen mahdollisesta sulkemisesta, mutta asiasta ei ole tehty päätöstä missään yhtiössä.

Hasolla on jo käytäntönä, että saunoja lämmitetään vain silloin, jos niihin on varattu kolme peräkkäistä vuoroa. Monissa kiukaissa termostaatti on säädetty siten, että saunan maksimilämpötila jää 80 asteeseen.

– Olemme keskustelleet siitä, että yleisiä saunavuoroja voitaisiin rajoittaa, mutta seuraamme vielä tilannetta. Jos yhteiskunnassa tulee talvella tiukat säästötavoitteet, pitää katsoa, ovatko jotkin rajoitteet tarpeen, Viljakainen sanoo.

– Odotamme tarkempia tietoja, mitä sähkön mahdollinen säästö tai energiakriisi voi käytännössä edellyttää kiinteistöiltä. Jos talosaunojen käyttöä joudutaan rajoittamaan, se on helposti toteutettava mekaaninen toimenpide, toteaa Kojamon Kujansuu.

– Toki olemme miettineet, mitä voidaan tehdä, jos sähkökriisi iskee päälle, mutta tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa saunojen ottamista pois käytöstä. Jos niin tehtäisiin, siitä keskusteltaisiin ensin asukkaiden kanssa, kertoo Saton Aalto.

Huippuhetkien ennakointi

Taloyhtiöiden energiankulutus painottuu huippuhetkiin, jolloin energiantarve on suurimmillaan. Niitä on etenkin pakkasilla, mutta myös tiettyinä vuorokauden aikoina.

– Isossa kuvassa energiakriisin ongelma voi tulla huippuhetkien kohdalla, jolloin lämpöä tarvitaan eniten. Yleensä ne ajoittuvat aamuun, kun ihmiset heräävät ja menevät suihkuun, sekä iltapäivään, kun he tulevat töistä, Aalto sanoo.

Silloin kaukolämpölaitokset tarvitsevat eniten tehoa, ja niiden tuottama energia on kalliimpaa, mikäli varavoimalaitoksia joudutaan käyttämään.

– Se on ongelmallista, koska ne voivat lämmetä öljyllä, kaasulla tai kivihiilellä.

Huippuhetkien energiankulutusta pyritään hallitsemaan siten, että asuntoja lämmitetään hiukan enemmän yöllä ja vähemmän aamulla, jolloin energiaa jää enemmän käyttöveden lämmitykseen.

Asuntojen lämpötilojen seuraamiseen käytetään älyteknologiaa. Muita keinoja energian säästämiseksi ovat muun muassa hyvät tiivisteet ja energiatehokas ilmanvaihto.

Haso asentaa kohteisiinsa poistoilmalämpöpumppuja, joilla saadaan lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta. Lisäksi yhtiö laittaa aurinkopaneeleja noin viiteen kohteeseen vuosittain.

Kaikki yhtiöt käyttävät enimmäkseen kaukolämpöä, mutta Sato on muuttanut joitakin talojaan maalämpökohteiksi peruskorjausten yhteydessä.

Se on energiatehokas ratkaisu, mutta näille asunnoille mahdolliset sähkökatkot olisivat hyvin ongelmallisia, sillä maalämpöpumppu käyttää sähköä lämmön siirtämiseksi maaperästä lämmitettävään kohteeseen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustelu on auki keskiviikkoon 21. syyskuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Venäjä tuuppasi vahingossa vihreän vallankumouksen liikkeelle – tilaisuuteen tarttuu tekniikan tohtori, joka selätti oman ilmastoahdistuksensa

Moni pulittaa nyt pitkän pennin kahden tunnin löylyistä omassa saunassa – laskimme, milloin kannattaa lähteä uimahalliin saunomaan

Taloyhtiöt merkittävässä roolissa energian säästämisessä – "Yhtiökokousten koolle kutsumista kannattaa harkita"