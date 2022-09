Helsinki sulkee osan leikkipuistoista ja siirtää työntekijät päiväkoteihin – henkilöstöpula on vaikea

Pula varhaiskasvatuksen henkilöstöstä jatkuu Helsingissä niin vaikeana, että kaupunki sulkee osan leikkipuistoista ja siirtää niiden henkilökunnan päiväkoteihin kuukaudeksi ensi maanantaista lähtien. Kaupunki yrittää näin turvata lakisääteisen varhaiskasvatuksen.

Suljettavissa leikkipuistoissa on ohjattua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, joka ei ole lakisääteistä. Tällaista on muun muassa kerho-, vauva- ja pikkulapsiperhetoiminta sekä avoin iltapäivätoiminta.

– Helsingissä on laaja leikkipuistoverkosto ja poikkeusjärjestelyjenkin aikana avoinna on 46 leikkipuistoa ja kaksi perhetaloa. Leikkipuistojen toiminta on perheille tärkeää ja osa varhaiskasvatusta. Olen erittäin pahoillani, että joudumme tekemään tämän ratkaisun, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Järvenkallaksen mukaan kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin lukuisia toimia ratkaistakseen päiväkotien henkilöstöpulan, mutta näistä huolimatta Helsingissä on alueita ja yksikköjä, joihin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilökuntaa lakisääteisen mitoituksen mukaisesti.

Leikkipuistojen ulkotilat ovat käytettävissä myös sulun aikana.

Seuraavat leikkipuistot ja perhetalot suljetaan ajalla 19.9.–21.10.2022: Ruoholahti, Lahnalahti, Nuoli, Trumpetti, Ulvila, Viiri, Laurinniitty, Tullinpuomi, Vallila, Kimmo, Torpparinmäki, Salpausselkä, Unikko, Kurranummi, Rudolf, Tuorinniemi, Puuskakulma, Mellunmäki sekä perhetalot Betania ja Sahrami.

Suljettavat leikkipuistot avataan jo aikaisemmin, mikäli henkilöstötilanne helpottuu.

Avoimen iltapäivätoiminnan välipalamaksuun esitetään maksuhyvitystä, jota Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee tänään.

