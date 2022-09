Susijengin peliä seuraamaan kokoontuneet korisfanit pettyivät lopussa jännittävien vaiheiden jälkeen: "Ensi kerralla sitten voittoon asti"

Helsingin NMKY:n kisakatsomossa on kova luotto Suomen koripallomaajoukkueeseen, kun telkkarista etsitään Yle Areenaa. Suomi pelasi tänään ensi kertaa historiassaan arvokisojen puolivälierissä.

Peliä muiden mukana on jännäämässä Jama Abdirahman, joka kertoo aina seuranneensa maajoukkueen pelejä.

– On todella hyvä fiilis, kun kaikki pääsee kokoontumaan yhteen paikkaan ja katsomaan Suomen peliä, sanoo Abdirahman.

Espanjan puolustus on kisojen kovimpia. Pystyykö se puolustamaan viime pelissä Kroatiaa vastaan loistaneen Lauri Markkasen pimentoon?

– Espanjalla on hyvä joukkue, mutta Markkanen tuhoaa heidän puolustuksen, sanoo Jama Abdirahman. pelin alkua odotellessa

Suomi aloitti pelin vahvasti ja johti kahden erän jälkeen, joten tunnelma oli katossa kisakatsomossa.

Koripalloa harrastava Mariama Mohammed Hussein haluaa seurata, miten Markkanen pelaa Espanjaa vastaan. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Mariama Mohammed Hussein kertoo tykkäävänsä pelata koripalloa, mutta pelien katsomisesta hän on innostunut vasta Susijengin menestyksen myötä.

– Tykkään enemmän pelata kuin olla sohvalla, toteaa Mohammed Hussein hymyillen.

Hän odottaa näkevänsä, miten Markkanen pelaa Espanjaa vastaan.

– Hänen kykynsä keskittyä on huikea, kertoo Mohammed Hussein.

Lauri Markkanen on ollut yksi EM-turnauksen tähdistä. Mitä kannattajat ajattelevat hänen pelaamisensa tasosta näissä kisoissa?

– Markkanen on joukkueen ankkuri. Aivan huikea pelaaja ja suoritus viime ottelussa, toteaa Abdirahman.

Kolmas erä on Espanjan, joka siirtyy johtoon pelissä. Ilmeet ovat jännittyneitä HNMKY:n sohvalla.

Espanja on parantanut peliä, toteaa Younas Virtanen, kun peli on puolivälissä. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Koripallosta pitävä Younas Virtanen sanoo, että hän on katsonut muidenkin joukkueiden EM-pelejä kuin vain Suomen.

– Espanja on puolustanut hienosti. Markkanen ei ole päässyt samalla tavalla esiin kuin viime pelissä, toteaa Virtanen kolmennan erän jälkeen.

Viimeisessä erässä peli käääntyy lopullisesti Espanjalle. Virtasen mielestä Suomi pelasi hienosti, mutta se ei ollut tarpeeksi.

– Espanja pisti toisen vaihteen päälle ja näytti Suomelle, miksi he ovat olleet mestareita, summaa Younas Virtanen näkemäänsä.

Helsinkiläinen Deqo Moalin ei yleensä seuraa koripalloa: "Kun katsoo yhdessä muiden kanssa, niin peli tuntuu jännittävämmältä." Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

EM-kisat jatkuvat Ylen kanavilla. Virtanen aikoo katsoa vielä illan toisenkin pelin, vaikka Suomi nyt tippuikin jatkosta.

– Suomen pelejä oli tosi hienoa katsoa. Ensi kerralla sitten voittoon asti.

Mariama Mohammed Husseinin kertoo, että hänen sydän pomppi jännityksestä pelin lopussa.

– Suomen pelaajien voimat taisivat hiipua pelin loppua kohden. Markkasen peli näytti todella hyvältä., vaikka hän ei onnistunut tänään yhtä hyvin kuin viime pelissä, sanoo Mohammed Hussein.

Porukan on kutsunut koolle HNMKY:n Yökorista (siirryt toiseen palveluun) järjestävä Sasu Johansson. Yökoris on nuorille tarkoittua matalankynnyksen koripallotoimintaa pääkaupunkiseudulla, johon voi osallistua kuka tahansa. Esimerkiksi Mohammed Hussein on osallistunut peleihin parin vuoden ajan.

– Ollaan pelattu 3 vs 3:sta, hän kertoo.

Yökoriksen ideana on pitää hauskaa. Paikalla on aina DJ, joka pitää tunnelmaa yllä.

– Uskon, että Lauri Markkasen suosio nostaa myös Yökoriksen kävijämääriä, sanoo Sasu Johansson.

Susijengi saa pelin lopuksi ansaitut aplodit. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Lue lisää:

Maailmanmestari Espanjan ratkaisu ennen EM-kisoja tyrmättiin noloksi – tällainen haaste jymypaukkua hakevaa Susijengiä odottaa puolivälierässä

Nyt Lauri Markkasta suitsuttaa erittäin kova taho! Valmentajalegenda latasi Ylelle huiman arvion – NBA-ikonikin jää välillä jalkoihin