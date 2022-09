Käräjäoikeus kielsi tehohoidon lakot ja potilasturvalakia valmistellaan – 5 kohtaa, miksi lakkoilun kieltäminen on mahdollista mutta ongelma

Hoitajien suunnittelemia lakkoja aiotaan nyt estää kahta reittiä, vaikka lakko-oikeus on tärkeä osa yhdistymisvapautta.

Tänään oikeus kielsi ensi viikoksi suunnitellut lakot, kunnes se on arvioinut niiden lainmukaisuuden. Samaan aikaan eduskunta käsittelee lakia, jolla hoitajia voitaisiin määrätä suojelutyöhön.

Kysyimme tutkijoilta, onko lakkojen rajoittaminen perusteltua.

Professoreiden mukaan nykymuodossaan potilasturvallisuuslaiksi nimetty lakiesitys rajoittaisi kiistattomasti hoitajien lakko-oikeutta. Asia on hankala etenkin hallituspuolue vasemmistoliitolle. Myös hoitajaliitot vastustavat voimakkaasti lakia.

1. Potilasturvalaki rajoittaisi yhdistymisvapauden takaamaa lakko-oikeutta

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, joka pitää sisällään myös vapauden järjestäytyä ammatillisesti. Oikeus lakkoon on osa yhdistymisvapautta, joka pohjautuu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauskäytäntöön.

Sosiologian emeritusprofessori Harri Melinin mukaan työtaistelutoimien, kuten lakko-oikeuden, rajaamisessa on kyse siitä, kuinka laajat oikeudet ihmisillä on järjestäytyä ja toimia.

– Lakko-oikeudella on aika vahva juridinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja siihen kajoamista on katsottu hyvin karsaasti läpi vuosikymmenten, sosiologian emeritusprofessori Melin arvioi.

2. Lakkoihin puuttumisen kynnys voi madaltua

Melinin mukaan lakko-oikeuden rajoittamisessa on riski, että työtaisteluihin puuttumisen kynnys madaltuu.

– Kun lakko-oikeutta rajoitetaan kerran, vastaavanlaiseen toimenpiteeseen turvautumisen kynnys voi madaltua myös muissa työtaisteluissa.

Melin mainitsee esimerkin: voitaisiin vedota esimerkiksi elintärkeän vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen taikka talouselämän kannalta jonkun tärkeän toiminnon jatkuvuuden turvaamiseen.

Hoitajajärjestöt ovat uhanneet aloittaa viisi lakkoa, ja ratkaisua etsitään nyt tiukalla aikataululla. Ensimmäisen teho-osastoon kohdistuvan lakon olisi tarkoitus alkaa maanantaina Kanta-Hämeessä. Arkistokuva. Kuva: Sami Takkinen / Yle

3. Sallittukaan työtaistelu ei saa olla liiallinen

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan perusperiaate on, että jos lakko on laillinen, sen saa toteuttaa. Yleensä työtaisteluja arvioidaan työehto- ja virkaehtosopimusten kannalta. Virkaehtosopimusten kannalta arvioitaessa rajoituksia on enemmän.

– On olemassa tällaisia vielä yleisempiä rajoituksia, joista on käytetty nimitystä yleinen työrauhavelvollisuus. Sallittukaan työtaistelu ei saa olla liiallinen sillä ajettaviin tavoitteisiin nähden.

Koskisen mukaan liiallisuuden arviointi on aina vaikeaa, mutta tälläinen tilanne voi olla kyseessä, kun toimi uhkaa jonkun henkeä tai terveyttä.

– Silloin se voidaan kieltää turvaamistoimella. Muita keinoja liiallisten työtaistelutoimien kieltämiseen ei meillä ole, toisin kuin muutamissa muissa Euroopan maissa.

Kolme sairaanhoitopiiriä on jättänyt turvaamistoimihakemukset Helsingin käräjäoikeuteen. Ylen tietojen mukaan käräjäoikeus on hyväksynyt kaikki kolme hakemusta. Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt kaikki ensi viikoksi kaavaillut tehohoitajien lakot miljoonien eurojen uhkasakkojen nojalla.

4. Potilasturvalaki voi heikentää luottamusta

Emeritusprofessori Melinin mukaan on selvää, että potilasturvallisuuslain kaltainen toimi voi nakertaa ammattiliittojen ja työnantajien välistä luottamusta.

– Kyllä tässä tilanteessa varmasti yksi työmarkkinapolitiikan peruspilari joutuu uudelleen harkinnan kohteeksi.

Kaikkein yksinkertaisinta toki olisi, että neuvottelut valtakunnansovittelijan johdolla päättyisivat tulokseen, jonka molemmat sovinto-osapuolet voivat hyväksyä, Melin sanoo.

5. Työtaisteluoikeuteen pitäisi puuttuu mahdollisimman lievin keinoin

Työtaisteluoikeuden asema on vahva, ja siihen puuttumisessa erityislailla pitäisi noudattaa mahdollisimman lieviä keinoja, Koskinen toteaa. Hänen mukaansa ongelma on, että hallituksen lakiesityksessä on useita eri tapoja puuttua työtaisteluvapauteen.

Lakiesitys muun muassa velvoittaisi työntekijäjärjestöt neuvottelemaan suojelutyöstä. Vaatimusta tehostettaisiin uhkasakoilla.

Mikäli suojelutyöstä ei päästäisi yhteisymmärrykseen, aluehallintovirastot voisivat vaatia työtaistelun siirtämistä. Jos siirto ei riittäisi, yksittäisiä, työtaistelussa olevia henkilöitä voitaisiin velvoittaa tulemaan töihin.

– Tässä puututaan monellakin tavalla työtaisteluvapauteen. Itse pidän näitä jälkimmäisiä säännöksiä liiallisena puuttumisena, koska siellä on jo käytössä ensimmäinen keino, jonka mukaan järjestöt määrittelevät ja sopivat suojelutyöstä. Jos suojelutyö määritellään oikein, ketään ei ole tarvetta kutsua töihin.

Emeritusprofessori arvostelee kitkerästi hallituksen potilasturvalakiesitystä

Koskisen mukaan lakiesitystä tulisi karsia reilulla kädellä.

– Nyt hallituksen esityksessä on säännelty koko ketju: Jos ensimmäinen ei onnistu, edetään toiseen ja sitten vielä kolmanteen. Työtaistelun näkökulmasta olisi riittävää, että suojelukysymys saadaan otetuksi mukaan lakiin. Silloin niin sanottua pakkotyön puolta ei olisi tarvinnut ottaa laisinkaan käyttöön.

Koskisen mukaan nykymuodossaan laki olisi ongelmallinen myös työoikeuden näkökulmasta.

– Kansainväliset sopimukset lähtevät siitä, että työtaisteluun ei saa puuttua liiallisesti. Se ei nyt toteudu.

Koskinen painottaa, että lailliseen työtaisteluun puuttuminen on oikeutettua silloin, kun työtaistelutoimi uhkaa perustavanlaatuisia oikeuksia.

– Silti sen pitää tapahtua mahdollisimman vähän työtaisteluoikeutta loukaten, Koskinen painottaa.

Hoitajien työehtokiistan sovittelua jatketaan huomenna torstaina. Osapuolet olivat koolla keskiviikkoaamuna pari tuntia.

Lakkojen määrä on laskenut Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 yhteensä 43 lakkoa. Lakkojen ja muiden työtaistelutoimien määrä oli viime vuonna pienempi kuin 50 vuoteen. Työtaisteluiden vuosittainen määrä on pysynyt koko 2000-luvun ajan alle 200:ssa. Ainoa poikkeus on vuosi 2005, jolloin Suomessa käytiin 365 työtaistelua. Työtaistelujen määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 1980 työtaisteluita oli yli kaksi tuhatta. Vuonna 1986 neljännes kaikista työllisistä oli osallisena työtaistelussa.

