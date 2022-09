Sipsitehtaan myllyissä pyörii 35 miljoonaa kiloa perunaa vuodessa – Ahvenanmaan kuiva kesä verottaa paikallista satoa

Perunalastut pyörivät suurissa metallimyllyissä tasaiseen tahtiin ahvenanmaalaisella sipsitehtaalla. Vuoden aikana Orkla Suomi -yhtiön tehtaalla jatkojalostetaan 35 miljoonaa kiloa perunaa.

Perunanviljely on yksi tärkeimmistä elinkeinoista Ahvenanmaalla. Lähes kaikki saarimaakunnan perunat käytetään sipsitehtaalla perunalastuihin ja perunaeineksiin.

Määrällisesti paikallisperunan osuus on pieni, noin 20 000 kiloa vuodessa. Lisää raaka-ainetta saadaan ruotsalaisilta sekä Manner-Suomen pelloilta. Mutta paikallisuuden hyödyntäminen on tärkeää ahvenanmaalaisille.

Ahvenanmaan sipsitehdas työllistää sekä perunanviljelijöitä että muita paikallisia toimijoita, kertoo tehtaan johtaja Christer Söderström. Kuva: Johanna Manu / Yle

Tehdas työllistää suoraan noin sata työntekijää ja viitisentoista kuljettajaa. Tämän lisäksi se työllistää myös epäsuorasti monia tekijöitä.

Perunalastuja valmistuu vuodessa noin 6 000 tonnia, muita naposteltavia noin 1 200 tonnia ja pakasteperunatuotteita noin 6 000 tonnia. Päivittäin tehtaalta lähtee 10–15 rekallista valmiita tuotteita.

Tehtaan johtaja Christer Söderström harmittelee, että tämän vuoden paikallinen perunasato jää todennäköisesti normaalia pienemmäksi. Kesä oli kuiva, joten sato ei tule olemaan yhtä runsas kuin aiemmin.

Maanviljelijä: "Ei tiedä itketäänkö vai nauretaanko tässä parin viikon päästä"

Maanviljelijä Virpi Karlssonin jalkojen alla levittäytyy noin kolme hehtaaria perunapeltoa.

Riveissä kasvaa Asterix-perunaa, joka kuljetetaan jatkojalostettavaksi paikalliselle Orkla Suomi -yhtiön tehtaalle. Siellä Karlssonin kasvattamista perunoista valmistetaan perunaeineksiä.

Kuivuus vaivasi myös Virpi Karlssonin pelloilla.

– Kastelimme tämän pellon kuusi kertaa kesän aikana. Kiitos kastelun saamme satoa.

Virpi Karlsson on tyytyväinen toimivaan kastelujärjestelmään. Taustalla näkyvä Asterix-lajikkeen pelto on saatu pidettyä hyvässä kunnossa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Toiveissa on saada 40 000 kiloa perunaa per hehtaari. Karlssonit ovat jonkin verran nostaneet ja maistelleet perunoita. Sadon kokonaisuus on vielä arvoitus.

– Koko on ollut tyydyttävä. Emme ole tietenkään käyneet ympäri peltoa testaamassa, joten ei tiedä itketäänkö vai nauretaanko tässä parin viikon päästä.

Karlssoneiden perunapelloilta on nostettu muutamia koe-eriä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun) 17. syyskuuta kello 23:een asti.