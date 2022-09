Ranskalaisen uuden aallon mestari Jean-Luc Godard on kuollut

Ohjaaja, käsikirjoittaja ja kriitikko Jean-Luc Godard kuoli tiistaina 13.9.2022. Ranskalais-sveitsiläinen Godard syntyi vuonna 1930 Pariisissa.

Godardia pidetään ranskalaisen uuden aallon elokuvan mestarina ja yhtenä 1950-luvulla alkunsa saaneen tyylisuunnan keskeisistä arkkitehdeistä.

Godardin elokuvallista kieltä on jäljitelty, sitä on kritisoitu ja se on lukuisia kertoja palkittu. Vaikka Godard loikki estoitta yli tyyli- ja genrerajojen, olivat hänen elokuvansa aina tunnistettavia.

Hän käytti usein muun muassa hyppyleikkauksia ja kollaaseja, kuvasi käsivaralta, aidoissa lokaatioissa ja nopeasti.

Godardin omintakeinen ote kerrontaan vaikutti lopulta elokuvan kieleen paljon kotimaan rajoja laajemmin. Huippuohjaajat Quentin Tarantinosta Aki Kaurismäkeen ovat nimenneet hänet yhdeksi innoittajakseen.

Jean-Luc Godard Hullun Pierrotin kuvauksissa. Kuva: ullstein bild / AOP

Elokuvien arvostelijasta elokuvalla arvostelijaksi

Jean-Luc Godardin isä oli syntynyt Sveitsissä, ja perhe vietti siellä suuren osan tulevan ohjaajamestarin lapsuus- ja nuoruusvuosista.

Toisen maailmansodan jälkeen Godard hylkäsi nopeasti yliopisto-opintonsa, koska elokuva vei miehen mennessään. Elokuvakerhoissa Godard tutustui muun muassa Eric Rohmeriin, François Truffautiin ja Claude Chabroliin, joiden rinnalla hän alkoi uudistaa ranskalaista elokuvaa. He halveksuivat jähmeitä studiofilmejä ja kliseistä tarinankerrontaa.

Godard aloitti uransa elokuvakriitikkona vaikutusvaltaisessa Cahiers du Cinéma -julkaisussa.

Yleisradion vuonna 1965 tekemässä tv-haastattelussa hän sanoi olevansa edelleen kriitikko ja saaneensa kritiikiltä melkein kaiken.

– Kritisoin yhteiskuntaa elokuvan keinoin.

Godard vieraili Suomessa markkinoimassa elokuviaan.

Godard romutti konventiot ja genrerajat

Jean-Luc Godard aloitti uransa lyhytelokuvilla ja dokumentilla padon rakentamisesta. Hänen ensimmäinen pitkä fiktioelokuvansa, Viimeiseen hengenvetoon (À bout le souffle), valmistui vuonna 1960.

Sitä pidetään Ranskan uuden aallon yhtenä avainteoksena. Truffautin tarinaan perustuva eksistentiaalinen ja romanttinen rikos- ja rakkaustarina oli välitön hitti. Amerikkalaiselle film noir -perinteelle kumartava elokuva teki tähden myös näyttelijä Jean-Paul Belmondosta.

Godard oli uransa alkuvuosina erittäin tuottelias. Hän viis veisasi elokuvan konventioista tai genrerajoista. Repertuaariin mahtui sekä rikoselokuvia kuten Hullu Pierrot (Pierrot le fou, 1965) ja musikaali Nainen on aina nainen (Une femme est une femme, 1961).

Monet hänen elokuvistaan herättivät heti ilmestyessään rajua polemiikkia. Esimerkiksi Pieni sotilas (Le petit soldat, 1963) aluksi kiellettiin, koska se esitti Ranskan toimet Algerian sodan kyseenalaisina ja kuvasi sodassa käytettyä kidutusta.

Godard oli naimisissa kahdesti, Anna Karinan ja Anne Wiazemskyn kanssa. Heistä molemmat esiintyivät puolisonsa merkittävissä elokuvissa.

Anna Karina Jean-Luc Godardin sylissä vuonna 1961. Kuva: ullstein bild / AOP

Jyrkkä ei Hollywoodille

Valmiiksi vasemmistolainen JeanGodard politisoitui entisestään 1960-luvun puolivälin aikaan. Hän arvosteli teoksissaan rajusti Vietnamin sotaa, amerikkalaista imperialismia ja kapitalismia.

Muutaman vuoden ajan Godard keskittyi täysin kokeelliseen ja erittäin poliittiseen elokuvaan. Hän perusti aatetovereidensa kanssa vuonna 1968 sosialistisen elokuvaryhmän, joka poimi nimensä 1920-luvun neuvostoliittolaiselta ohjaajalta Dziga Vertovilta.

Lähes koko 1970-luvun ajan Godard näytti hylänneen elokuvan. Hän teki omassa sveitsiläisstudiossaan enimmäkseen videotuotantoja televisiolle kunnes palasi 1980-luvulla valkokankaan pariin.

Godardin myöhäisen tuotannon kulmakivenä on usein pidetty mammuttimaista Histoire(s) du cinéma -projektia. Lähes kymmenen vuoden ajan valmisteltu tv-sarja valmistui vuonna 1998. Se kattaa Godardin käsityksen elokuvan historiasta ja elokuvan roolista länsimaisessa ajattelussa.

Godard ohjaamassa Brigitte Bardotia elokuvassa Maskuliini feminiini (Masculin, féminin: 15 faits précis, 1966). Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Jean-Luc Godardin nuoruusvuosien jyrkkä julistuksellisuus pehmeni myöhäiskauden tuotannossa kohti yleisinhimillistä humanismia. Silti Godard ei tinkinyt periaatteistaan. Hän muun muassa jätti Tel Avivin elokuvajuhlat väliin, koska häntä kehotettiin jättämään poliittiset mielipiteensä lentokentälle.

Godard ei koskaan lämmennyt myöskään Hollywoodille. Kun hänelle myönnettiin vuonna 2010 Oscar-palkinto elämäntyöstään, hän jätti sen noutamatta. Virallisesti syyksi ilmoitettiin, että Godard on liian iäkäs matkustaakseen gaalaan.

