Enterovirusepidemia jyllää vahvana Keski-Pohjanmaalla, eniten tapauksia koko maassa – myös Etelä-Pohjanmaalla tautia todettu poikkeuksellisesti jo kesäkuukausina

Kolmasosa kaikista tartunnoista on THL:n mukaan kirjattu Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaalla jyllää ärhäkkä enterorokkoepidemia, virusta on todettu tähän mennessä alueella eniten koko maassa tänä vuonna.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan laboratoriovarmistettuja tapauksia on kirjattu Suomessa 217, joista kolmasosa eli lähes 70 löytyy Keski-Pohjanmaalta. Pohjanmaalla on kirjattu 15 tapausta ja myös Etelä-Pohjanmaalla on ollut enterovirusta liikkeellä tänä vuonna enemmän kuin esimerkiksi kesällä 2021.

– Tautia on liikkunut maakunnassa jo kesäkuukausista lähtien, ja yksittäisiä sairastuneita on joutunut myös sairaalahoitoon, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Elina Kärnä.

Virusta on tavattu koko maassakin tavanomaista enemmän ja normaalia varhemmin. Normaalisti epidemiat kiihtyvät vasta syys-, loka- ja marraskuussa.

Lue seuraavaksi:Hengenahdistusta aiheuttava enterovirus on vienyt lapsia TYKSin teholle saakka

Keskipohjalaisen Soiten infektioylilääkärin Marko Rahkosen mukaan suurta tapausmäärää saattaa selittää Soiten testiaktiivisuus.

– Meillä ehkä otetaan tavallista enemmän testejä, joilla tauti päästään varmistamaan. Silloin tiedot kulkeutuvat myös THL:n rekisteriinkin. Mutta vaikuttaa siltä, että Keski-Pohjanmaalla tautikausi on nyt vilkas, arvioi Rahkonen.

Enterovirukset leviävät pisaratartuntana. Tartuntoja ehkäistään parhaiten hyvällä käsihygienialla.

Enterorokon oireita ovat kuume, päänsärky, kurkku tai nielukipu, vatsaoireet ja myös rakkulat.

Enterovirukseen sairastuvat valtaosin lapset ja nuoret. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla noin 10–15 prosenttia tapauksista on todettu aikuisilla. Valtaosa tapauksista on lieväoireisia.

Tänä vuonna tauti on kuitenkin aiheuttanut Suomessa myös lapsille vakavia oireita ja vienyt heitä tehohoitoon.

Lue myös:

Enterovirusta liikkeellä Suomessa tavanomaista enemmän – Turussa enterovirus vienyt lapsia myös sairaalaan