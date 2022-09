Vievätkö taloushuolet yöunet? Tässä vinkit, kuinka selvitä järjissään, kun kaikki kallistuu

Arki kallistuu nyt ennätyksellistä tahtia. Energian ja elintarvikkeiden hinta on noussut vuoden aikana merkittävästi. Myös korot ovat nousukiidossa pitkän edullisen kauden jälkeen. Inflaatio on laukannut tähän tahtiin viimeksi 1980-luvulla.

Monissa kodeissa vertaillaan nyt talous- ja hintaennusteita omaan tiliotteeseen. Jos puskurirahastot puuttuvat, lopputuloksena voi olla ahdistus ja stressi.

Taloudellinen tilanne heijastuu terveyteen

Jyväskyläläinen Reija Schmandt työskentelee hoitoalalla ja on seurannut kauhulla viime aikojen uutisia kustannusten noususta.

– Hirveä tunne, pelottaa kuinka tässä vielä käy, Schmandt tiivistää viime aikojen fiilikset.

Toistaiseksi rahatilanne vasta mietityttää. Huolet eivät ole aiheuttaneet oireita, mutta jos tilanne kiristyy, uni häiriintyy, Schmandt arvelee.

Terveyspsykologian erikoispsykologi Maarit Lassander kuvailee riittävän hyvää taloudellista tilannetta yhdeksi nykyihmisen turvallisuuden kulmakivistä. Jos päivittäinen pärjääminen on uhattuna seurauksena on usein stressi, joka voi oireilla monella tapaa.

– Ihminen käy ylikierroksilla, ärtyy helposti ja hermostuu asioista. On tiukempi ja herkempi olo, Lassander luettelee.

Talous- ja velkaneuvoja Kirsti Korkeakangas Jyväskylästä tunnistaa taloudellisen ahdingon aiheuttamat oireet myös omissa asiakkaissaan.

– Yleisimmin näkyy ahdistuminen ja univaikeudet. Ei saa enää nukuttua, kun miettii laskuja ja miten selviää seuraavaan päivään ja seuraavaan kuukauteen. Fyysisiä oireitakin on tullut henkisten vaikeuksien rinnalla, Korkeakangas sanoo.

Pitkittyessään talousahdinko voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin ja aiheuttaa laajoja terveysongelmia. (siirryt toiseen palveluun)

Ohje 1: Puhu

Juuri nyt monien rahahuolet johtuvat asioista, joihin itse ei voi juurikaan vaikuttaa.

Esimerkiksi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 12,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kokonaisinflaatio oli 7,6 prosenttia.

Kulut kohoavat, vaikka omaa vyötä kiristäisi kuinka tiukalle. Mielenterveyden näkökulmasta se saattaa olla joko hyvä tai huono asia, erikoispsykologi Maarit Lassander sanoo.

Hyvää on se, että nykyinen tilanne voi poistaa henkilökohtaista häpeää siitä, että rahat ei enää riitä.

– Monesti ajatellaan, että taloudellinen puute on tabu, josta on vaikea puhua. Nyt ihan tavallisetkin kotitaloudet voivat olla vaikeuksissa ja se on hyvin helppo ymmärtää. Se saattaa madaltaa kynnystä, että pystyy ottamaan asian esille lähipiirin kanssa ja kysymään vaikka vinkkejä, miten toimia.

Jyväskyläläinen Tommi Könönen ei yleensä stressaa, ellei tili ole miinuksella. Hintojen nousu tuntuu kuitenkin hänestäkin hurjalta. Kuva: Minna Matintupa / Yle

Huono puoli on se, että tilanne voi aiheuttaa myös toivottomuuden ja hallitsemattomuuden tunteita. Vaikka olisi hoitanut talousasioitaan hyvin, ongelmia voi olla edessä.

Lassander haluaisi kuitenkin keskittyä hyviin puoliin ja yhteisölliseen näkökulmaan. Niihin kiteytyy myös asiantuntijan ensimmäinen ohje taloushuolista kärsiville: Puhu.

– Puhu tilanteesta ihmisille ja läheisille, jotka on valmiita kuuntelemaan ja ota vastaan tukea. Tämä on yhteinen asia ja meidän täytyy myös tukea toisiamme tässä, Lassander neuvoo.

Ohje 2: Uskalla katsoa tilannetta silmiin ja tee laskelmat taloudestasi

Vain harva suomalainen kokee olevansa talousasioissa erityisen taitava. Suurimmalle osalle raha-asioiden selvittely on hyppäämistä epämukavuusalueelle.

– Yllättävän monen taloudellinen strategia on pyrkiä välttämään hankalia asioita ja ahdistusta, joka siitä nousee, Lassander sanoo.

Juuri nyt pitäisi kuitenkin ottaa härkää sarvista ja kaivaa laskuri esiin.

Omien tulojen, menojen ja lainojen rehellinen listaaminen on talouden hallinnan alku. Lisäksi kannattaa edes yrittää arvioida, miltä tulevan talven laskut omassa taloudessa näyttävät.

– Vaatii kotitalouksilta paljon taitoa ja viisautta että näistä selvitään, talous- ja velkaneuvoja Kirsti Korkeakangas myöntää.

Hän kiittelee mediaa siitä, että viime aikoina moni on havahtunut ennakoimaan omaa tilannettaan. Tarjolla on myös useita erilaisia laskureita, joiden avulla voi arvioida omia kulujaan lähitulevaisuudessa.

Oman taloustilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa myös löytämään mahdollisuudet nipistää menoja tai säästää puskuria talven varalle, jos kustannukset eivät vielä ole kohonneet merkittävästi.

– Se myös helpottaa stressin hallintaa pidemmällä tähtäimellä, kun saa tunteen, että edes jollakin tavalla on langat käsissä, Lassander sanoo.

Terveyspsykologian erikoispsykologi Maarit Lassander on kirjoittanut kirjan Rahaviisaus - mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Talous- ja velkaneuvoja kehottaa pitämään myös velkojat hyvissä ajoin perillä maksuvaikeuksista.

– Sitten neuvotellaan se mitä pystytään. Eli maksuaikaa mahdollisimman pitkäksi ja laskuja pienempiin maksueriin, Korkeakangas kertoo.

Vakuudettomia luottoja eli pikavippejä hän neuvoo välttämään, vaikka maksamattomat laskut ahdistaisivat.

Ohje 3: Murehdi vain niitä asioita, joihin voit vaikuttaa

Jos raha-asioiden murehtiminen vie koko ajan suuremman osan ajatuksista erikoispsykologi Maarit Lassander kehottaa listaamaan murheita paperille.

– Kirjoita toiselle puolelle asiat, joihin pystyt vaikuttamaan ja toiselle puolelle ne, joihin et pysty vaikuttamaan. Pyri aktiivisesti suuntaamaan toimintaa niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa ja anna muun olla.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta toteuttaminen voi olla helpommin sanottu kuin tehty.

Lassander kuitenkin uskoo, että ahdistusta helpottaa, jos pyrkii hyväksymään sen että tässä tilanteessa on paljon asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan.

– Tilanteet voi olla tosi vakaviakin, mutta yritä silti keskittyä niihin elämän osa-alueisiin joissa menee hyvin, joissa vielä on turvallisuutta ja joihin talous ei kosketa. Täytyy vain toivoa parasta ja tukea toisiamme.

Talousneuvolat antavat ennakoivaa talousneuvontaa

Tukea ja apua taloushuoliin on saatavissa myös muun muassa kuntien ja kaupunkien sosaalipalveluista. Myös omahoito ohjeita (siirryt toiseen palveluun) taloudelliseen ahdinkoon löytyy esimerkiksi Mielenterveystalolta.

Tuoreempi palvelu ovat talousneuvolat, joissa an­ne­taan mo­niam­ma­til­lis­ta ta­lous­neu­von­taa il­man ajan­va­raus­ta. Talousneuvolatoimintaa järjestetään nykyään yli 30 paikkakunnalla (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Jyväskylässä talousneuvolan järjestäjinä ovat kaupungin aikuissosiaalityö ja Nuorten talo, Ulosottolaitos, Keski-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta, seurakunta ja Kela yhteistyössä.

Tavoite on, että asiakas saisi yhdeltä istumalta apua monesta näkökulmasta. Myös jaksamiseen liittyviin ongelmiin voi saada apua esimerkiksi seurakunnan kautta.

Kävijämäärien kasvu kertoo palvelun tarpeesta. Vuonna 2020 koko maassa talousneuvoloilla oli noin 700 asiakasta ja vuotta myöhemmin jo 1500 asiakasta.

Kustannusten nousun aiheuttamat talousongelmat ovat uusi ja haastava asia myös talousneuvonnan näkökulmasta. Odotettavissa on, että tulevana talvena ongelmia voi ilmetä aiempaa suuremmalla joukolla ihmisiä. Monet heistä ovat tavallisia palkansaajia, joilla ei ole aiempia talousvaikeuksia tai ylivelkaantumista.

– Ei talousneuvonnan avullakaan pystytä pienentämään sähkölaskuja, keskeyttämään velkojen perintää tai lisäämään tuloja. Kotitalouksien omat laskelmat ja varautuminen korostuvat nyt, Korkeakangas sanoo.

