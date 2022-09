Televisioiden ostajat kertovat myyjien ylilyönneistä: "Väitettiin, että silmälääkärit suosittelevat tv:n kalibrointia”

Silmälääkärit eivät suosittele television kalibrointia, vaikka tällainen väite on tv-myyjän suusta kuultu.

Myyjät ovat esittäneet harhaanjohtavia väitteitä siitä, kuinka välttämätöntä on ostaa uuden television kalibrointi, kertoo Svenska Yle.

Television kalibrointipalvelu maksaa yleensä noin 130–170 euroa riippuen televisiomallista. Palvelua markkinoidaan aktiivisesti.

Asiakkaiden mukaan myyjät ovat esimerkiksi väittäneet palvelun olevan pakollinen, vaikka se ei sitä ole, Svenska Yle kertoo. Lisäksi asiakkaille on kerrottu, että televisiossa on oletuksena aivan liian huono kuvalaatu.

Kun Svenska Ylen toimittaja Niklas Fagerström asioi kodinelektroniikkaketju Gigantissa, kertoi myyjä hänelle, että kalibroinnin ostaminen on käytännössä välttämätöntä – ja että olisi tyhmää jättää se tekemättä.

Yhdessä kuluttajaviranomaiselle tehdyssä ilmoituksessa käy ilmi, että Powerin myyjä on kertonut silmälääkärien suosittelevan kalibrointipalvelua.

Powerista kerrotaan kalibroinnin eduiksi, että sen jälkeen television kirkkaus laskee ja se lähettää vähemmän sinistä valoa.

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen viestintäjohtajan, erikoislääkärin Jussi Paternon mukaan ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että silmälääkärit suosittelisivat kalibrointia.

– Jos ajatellaan vaikkapa luonnossa sinistä taivasta, siinä tulee paljon voimakkaampaa sinistä väriä. Jos ajatus on se, että jotenkin yritetään ehkäistä silmän vaurioitumista, niin tällaisesta ei ole mitään näyttöä.

Paterno huomauttaa, että EU-tasolla on selkeästi säännelty, mitä terveyshyötyjä elintarvikkeiden ja ravintolisien myynnissä saa korostaa. Jotain vastaavaa sääntelyä voitaisiin tarvita myös palveluille, hän sanoo.

Harhaanjohtavaa markkinointia, sanoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erityisasiantuntija Henrik Sillanpää huomauttaa, että markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa kertoa harhaanjohtavaa tai valheellista tietoa, joka voisi saada kuluttajan tekemään sellaisen ostopäätöksen, jota hän ei muuten tekisi.

Sillanpää pitää ongelmallisena, että asiakkaiden valitusten mukaan tällaisia ylilyöntejä on tapahtunut.

– Kuluttajan voi olla vaikea kieltäytyä. Voidaan olettaa, että myyjä antaa oikeaa tietoa eikä tyrkytä palvelua, joka on mahdollisesti pitkälti tarpeeton.

KKV on saanut kalibrointipalveluita koskien tänä vuonna muutaman valituksen.

Gigantti pahoittelee, Power pitää kommentointia vaikeana

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström kertoo kirjallisessa lausunnossaan, että on surullista kuulla, että tv:n kalibrointipalvelua on joissain tapauksissa myyty harhaanjohtavalla tavalla.

Sandströmin mukaan näyttää siltä, että kaikki myyjät eivät ole saaneet riittävästi koulutusta kalibroinnista, jotta he pystyisivät myymään palvelua oikein. Gigantissa aiotaan jatkossa panostaa enemmän koulutukseen ja vastuulliseen asiakaspalveluun.

Powerin kodintekniikan myyntijohtaja Lauri Räsänen ei voi kommentoida asiakkaiden tekemiä valituksia. Hänen mukaansa niihin on vaikea ottaa kantaa. Räsänen korostaa, että kyse on yksittäistapauksista.

– Asiakkaat ovat saattaneet ymmärtää väärin, mitä myyjät ovat tarkoittaneet. Myyjät ovat saattaneet olla epäselviä, Räsänen sanoo.

Mitä kalibrointi tarkoittaa ja milloin sen tekeminen kannattaa?

– Meidät on kuluttajina ehkä totutettu sellaiseen prosessoituun ja karkkiseen kuvaan, eri värejä on korostettu ja yksityiskohtia on terävöitetty ja niin edespäin, kommentoi Tekniikan Maailma -lehden vakituinen avustaja Aleksi Herttua.

– Jos kuluttajat olisivat alun perin vaatineet luonnollisempaa kuvaa, niin valmistajat olisivat sellaisen oletuksena laittaneet, Herttua uskoo.

Hän painottaa, että ellei katsoja katso televisiostaan paljon elokuvia ja tv-sarjoja, on tv:n säädöillä vähemmän merkitystä: Jos katsoo uutiset kerran päivässä, ei Herttuan mukaan säädöillä ole niin väliä.

Kalleimpia tv-malleja ei Herttuan mukaan useinkaan tarvitse kalibroida, sillä niiden sisäänrakennettu elokuvatila on hyvä. Asia on käynyt ilmi Tekniikan Maailman testeissä (siirryt toiseen palveluun).

– Kuluttaja pystyy itsekin vaihtamaan televisioon elokuvatilan, millä pääsee jo aika paljon lähemmäs neutraalia kuvaa, Herttua sanoo.

Toimi näin, jos tv:n kalibrointi kaduttaa

Useimmissa tapauksissa sopimusta television kalibroinnista ei voi perua.

Jos kuluttaja kokee, että palvelu on myyty hänelle virheellisillä perusteilla tai painostuksen alaisena, kannattaa tehdä kirjallinen valitus, neuvotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Jos sopua myyjän kanssa ei löydy, yhteyttä voi ottaa kuluttajaneuvontaan, joka voi mahdollisesti sovitella riitaa.

Svenska Yle: Tv-kunder vittnar om flera övertramp i försäljningen av tjänst som ställer in mer naturliga färger.

