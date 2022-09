Sotaa pakoon tulleet ukrainalaiset haluavat mukaan vapaaehtoistyöhön Kuopiossa – osa ujostelee kielitaitoaan

Kuopion Kompassi etsii uusia vapaaehtoisia. Tarvetta on erityisesti suomen kielen apuopettajista. Kompassissa on suomen oppitunteja viitenä päivänä viikossa.

– Nyt on hyvä hetki saada uusia ihmisiä mukaan, kun uudet maahanmuuttajat ja opiskelijat ovat tulleet kaupunkiin, sanoo Kompassin vapaaehtoistyön vastuuhenkilö Varsha Shurpali.

Tämän lisäksi vapaaehtoisia kaivataan vetämään erilaisia harrasteryhmiä ja järjestämään tapahtumia.

Varsha Shurpali ja Liubov Derkach kertoivat Kompassin toiminnasta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kompassi oli mukana eri järjestöjen tapahtumassa Matkuksen mielitilassa tiistai-iltapäivällä. Paikalla kävi monia maahanmuuttotaustaisia ihmisiä tutustumassa järjestöjen toimintaan. He ovatkin Shurpalin mukaan hyvin kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä.

– Meillä on ollut tänä vuonna 30 ulkomaalaista vapaaehtoista ja esimerkiksi kielikahvilassa he ovat mukana mielellään, hän kertoo.

Vapaaehtoistyö antaa pohjaa työelämälle Suomessa

Myös Kuopioon sotaa pakoon tulleet ukrainalaiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä. Osa heistä ujostelee kielitaidottomuuttaan, mutta heillekin pyritään löytämään vapaahtoistyötä, jossa he voivat olla osallisena. Vapaaehtoistyö on hyvä väylä tutustua suomalaiseen kulttuuriin. Se antaa myös kokemusta tulevaan työelämään Suomessa.

– Esimerkiksi eilen meillä kävi neljä ihmistä, jotka haluavat tehdä esimerkiksi askartelua lasten kanssa, Ukrainasta 11 vuotta sitten Siilinjärvelle töihin tullut Liubov Derkach kertoo.

Derkach työskentelee merkonomi-opintojensa ohella Kompassissa.

Liubov Derkach teki Suomessa ensin maataloustöitä. Nyt hän opiskelee ja työskentelee Kompassissa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Derkach oli iso apu viime keväänä, kun ukrainalaisia alkoi tulla Kuopioon. Ennen vastaanottokeskuksen perustamista heitä autettiin eteenpäin Kompassissa.

– Esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa olemme antaneet jo 800 ihmiselle. Siis todella monelle, Derkach kertoo.

Moni maahanmuuttaja tekee vapaaehtoistyötä järjestöjen ulkopuolella

Bulgarialaislähtöinen Boryoana Dihonova ei ole edes harkinnut vapaaehtoistyön tekemistä. Perheen yritys, opiskelu ja kolme lasta vievät paljon aikaa.

– Olen kuitenkin miettinyt viime aikoina, kuinka voisimme auttaa Ukrainasta tulleita perheitä, Dihonova kertoo.

Dihonova puhuu sen verran venäjää, että uskoo pystyvänsä kommunikoimaan kielellä riittävän hyvin. Hän ei ole ehtinyt tehdä vielä mitään konkreettista auttamistyötä.

Vapaaehtoistyö on silti Dihonovalle tuttua. Tekeminen ei tapahtu kuitenkaan järjestön alla. Monen maahanmuuttotaustaisen tavoin hän auttaa Suomeen muuttaneita, kuten Venäjältä Kuopioon tulleita ihmisiä.

– Autan muun muassa erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja käännän tekstejä, hän kertoo.

Kuopiossa asuu yli 5 000 vieraskielistä

Kuopion Kompassissa on ollut tänä vuonna yli 140 vapaaehtoista eri rooleissa. Kompassi on Setlementti Puijolan pyörittämä kansainvälinen kohtauspaikka. Se on toiminut jo yli 20 vuotta Kuopiossa. Tekemisen tavoitteena on tukea Suomen ulkopuolelta muuttaneiden uusien kaupunkilaisten kotoutumista ja osallisuutta.

Vapaaehtoisia rekrytoitiin Matkuksen mielitilassa tiistaina 13.9.2022. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kuopiossa asuu sadan eri kansallisuuden edustajia. Maahanmuuttajia on lähes 3 600, joista eniten Venäjältä, Virosta ja Syyriasta. Vieraskielisiä asukkaita on 5 600. Eniten puhutaan venäjää, arabiaa ja englantia.

