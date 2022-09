Sotilasasiantuntija: Venäjä jatkanee Ukrainan energiajärjestelmän tuhoamista

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen arvioi, että muutaman päivän sisällä nähdään, miten Venäjä reagoi Ukrainan vastahyökkäykseen.

– Näemme, tuleeko vastaiskuja vai jatkaako Venäjä ohjusiskujaan Ukrainan valtaamien alueiden takana oleviin vesi- ja sähkövoimalaitoksiin yrittäen tuhota infrastruktuuria talveksi, Huhtinen sanoi Ylen aamussa.

Hän pitää melko varmana, että Venäjä jatkaa iskemistään kaukaa epäsuoralla tulella kriittiseen infrastruktuuriin, erityisesti sähkö- ja vesivoimaan.

Hänen mukaansa Ukraina saa koko ajan moraalisia voittoja toisin kuin Venäjä. Kun Ukraina esittelee sotasankareitaan, Venäjän televisiossa heitä ei näy.

– Venäjällä ei ole nyt tarjota minkäänlaisia kasvoja tai moraalisia voittoja Moskovan suuntaan. Se näkyy Venäjän uutisoinnissa, joka on monotonista ja kasvotonta.

Huhtisen mukaan moraalisten tappioiden seuraaminen on tärkeää, koska niistä saattaa syntyä lumipalloefekti. Seurauksena voi olla joukkopakoja tai aseiden laskemista.

Martti J. Kari: Venäläiset jättäneet taakseen Ukrainalle tuttua kalustoa

Venäläisten kerrotaan jättäneen paetessaan sotakalustoa jälkeensä. Ylen aamun keskustelu toinen vieras eversti evp., työelämäprofessori Martti J. Kari, ettei kaluston määrästä ja kunnosta ole varmaa tietoa.

– Nyt näyttää siltä, että venäläiset ovat kuitenkin aika paniikissa lähteneet sieltä, eli ukrainalaiset ovat saaneet suhteellisen hyvin ainakin julkisten lähteiden mukaan kalustoa – ja mikä tärkeintä: ampumatarvikkeita.

Hänen mukaansa kalusto on samaa kuin mitä Ukraina on käyttänyt pitkään, eli se on tuttua ukrainalaisille sotilaille.

Lue myös:

Yle seuraa Ukrainan tapahtumia hetki hetkeltä tässä artikkelissa