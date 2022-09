Tiedonjulkistamispalkinto tuli Suvi Westille yllätyksenä, sillä hän näytti elokuvassaan kaunistelemattoman kuvan saamelaisten kohtelusta Suomessa

Kun Tenojoen varrella kasvanut dokumenttiohjaaja Suvi West kuuli ehdokkuudestaan tiedonjulkistamisen valtionpalkintoon, hän oli skeptinen. Hän kertoo todenneensa heti, ettei palkintoa voitaisi hänen työryhmälleen ja elokuvalleen myöntää.

Syy tähän oli se, ettei hän uskonut saamelaisen voivan saada Suomessa palkintoa elokuvalla, joka kritisoi kaunistelematta valtion toimintatapoja saamelaisia kohtaan.

West sai yllättyä. Tiistaina 13. syyskuuta tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnettiin Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -elokuvan ansiokkaasta yhteiskunnallisesti kantaaottavasta ja vähemmistön ääniä esiintuovasta dokumentarismista.

– Tässä tilanteessa palkinto symboloi paljon muutakin kuin vain sitä, että yksi saamelainen saa jonkin palkinnon. Sen sijaan se näyttää, että suomalaisessa yhteiskunnassa on monia, jotka tukevat saamelaisten taistelua ja itsemääräämisoikeutta, West pohtii Ylen haastattelussa.

Palkinto osui ohjaajan mielestä tärkeään ajankohtaan

Suvi West arveli, ettei suomalainen yhteiskunta ole valmis näkemään saamelaisen tekemää kriittistä elokuvaa. Elokuvaa, jossa saamelaiset omin sanoin kertovat vallankäytöstä, joka on vaikuttanut monin eri tavoin heidän elämäänsä. Kerta toisensa jälkeen ylle vyöryvistä hankkeista, jotka ovat tuhota koko kulttuurin.

Koska West avasi elokuvassaan kaunistelemattomasti tätä vallankäyttöä, hän koki, että tiedonjulkistamispalkinnon saaminen olisi epätodennäköistä. Tunnustus herättää monenlaisia toiveita ohjaajassa.

– Onkohan suomalainen yhteiskunta viimeinkin ymmärtämässä sen, että jos he haluavat saamelaiskulttuurin elävän tulevaisuudessa, niin enää ei voida olla hiljaa? Minulle on suuri symbolinen arvo sillä, että on aivan ok sanoa näistä asioista suoraan, eikä niitä tarvitse piilotella kauniisiin kuviin ja lauseisiin.

Palkinnon saamisen ajankohta on Westin mielestä mielenkiintoinen, sillä saamelaiskäräjälain uudistuksen odotetaan etenevän eduskuntaan. Aika kuitenkin alkaa loppua, mikäli se halutaan ajaa läpi tällä hallituskaudella. West näkee, että tämänkin suhteen palkinnolla on tärkeä merkitys.

– Se voi antaa meille vähän toivoa, että ei tämä suomalainen yhteiskunta ole aivan täysin rasistinen, hän pohtii.

Tieto lisää ymmärrystä

Suvi West sanoo, ettei kaunistelu auta, jos saamelaisasioita halutaan edistää yhteiskunnassa ja tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa.

– Meidän on joka päivä otettava kantaa ja taisteltava, jotta kulttuurimme säilyy myös tulevaisuudessa.

Suomessa tietämys saamelaisista on useiden lähteiden mukaan varsin vajavaista. Suvi West kertookin, että elokuvan tavoite oli lisätä tietoa suomalaisille. West kertoo elokuvan onnistuneen tässä jo pelkästään saamiensa yhteydenottojen perusteella.

– Tämä ei ollut se elokuva, jossa pääsin olemaan taiteellisesti vapaa tai jossa pääsin tuomaan sieluntuotteita ulos. Tämän elokuvan tarkoitus oli tiedon jakaminen. Kyllä tämä palkinto vahvistaa sitä ajatusta.