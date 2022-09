Vanhan makeistehtaan konttorissa on sädesientä ja kuolleita eläimiä, mutta pian siellä pitäisi pystyä asumaan – tältä Merijalin talo näyttää nyt

Video näyttää, millaista on vanhan Merijalin makeistehtaan konttorin sisätiloissa.

Oulujokirannassa sijaitsevan rakennuksen kunnostus on viivästynyt jo vuosia. Siitä huolimatta yhdyskuntalautakunta myönsi YIT:lle lisäaikaa kohteen kunnostukseen vuoden 2024 kesäkuun loppuun. Tällä kertaa ehdot ovat kuitenkin tiukat.

Kun astuu sisään Oulun Tuirassa sijaitsevaan vanhaan Merijalin makeistehtaan konttoriin, lähes samantien YIT Suomi Oy:n vastuukorjauspäällikkö Sami Pekonmäki kehottaa varomaan askelia.

Lattioilla on lintujen raatoja sekä niiden ulosteita. Yläkerran lattiassa on reikiä, jotka ovat peitetty vanerilla ja merkitty punaisilla rasteilla.

Lisäksi osa hirsistä on tummentuneita ja lahonneita. Pekonmäki sanoo näissä kohdissa olevan hyvin suurella todennäköisyydellä mikrobi- ja sädesieniongelmaa. Sisätilojen seinissä on myös useita palojälkiä. Nämä ovat tulleet vuosien takaisista tulipaloista, joiden syttymissyistä ei ole tietoa.

Tällä hetkellä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on antanut rakennuksen kunnostukseen aikaa vuoden 2024 kesäkuun loppuun saakka saakka. Tuohon mennessä rakennuksen olisi tarkoitus olla kunnostettu kuudeksi kaksikerroksiseksi asunnoksi.

YIT toivoo saavansa kohteen kunnostettua, sillä kyseessä on hyvällä sijainnilla ja upeilla maisemilla varusteltu kohde. Rakennuksen tämänhetkisen kunnon vuoksi he kuitenkin pitävät tehtävää lähes mahdottomana.

Merijalin makeistehtaan perusti yli sata vuotta sitten apteekkari Y. W. Jalander. 1920-luvulla tehdas alkoi valmistaa Sulo-lakritsipastilleja ja niistä tuli yksi tehtaan tunnetuimmista tuotteista. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Terveellistä sisäilmaa on vaikea taata

Puinen hirsirakennus on suojelukohde ja Oulun kaupunki on edellyttänyt museoviranomaisten tapaan talon kunnostamista.

Rakennusliike YIT on sen sijaan tarjoutunut rakentamaan talon uudestaan vanhoja piirustuksia kunnioittaen. Heidän mukaansa hirsien puhdistamiseksi ei ole olemassa menetelmää, jolla ne voitaisiin saada täysin puhtaaksi ja rakennukseen voitaisiin taata sataprosenttisen terveellinen sisäilma.

– Mikrobit, PAH-yhdisteet, sädesienet ja pieneläimet ovat tehneet vuosien aikana rakennukseen melkoisen cocktailin. Niiden saaminen pois siten, että tästä asunnon ostava voi kokea elävänsä täällä turvassa, on todella haastavaa, vastuukorjauspäällikkö Sami Pekonmäki sanoo.

Pekonmäki kertoo, että kunnostuksessa rakennuksen hirret pitäisi kapseloida kokonaan eli peittää hengittämättömällä materiaalilla. Tästä huolimatta sisäilmaongelmien mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea.

Lisäksi talossa ei ole juurikaan jäljellä ehjää hirttä, vaan se koostuu pätkähirsistä. Pekonmäen mukaan tämä johtuu siitä, että rakennusta on muokkailtu vuosikymmenten aikana.

– Tämä voi vaikuttaa rungon jäykkyyteen ja mahdollisiin ilma- tai lämpövuotoihin. Jos runko puretaan ja kasataan, niin saadaanko sitä enää samoilla osilla kasaan vai pitääkö osaan runkoa uusia hirsiä joka tapauksessa? En tiedä, mutta tällaistakin joutuu arvioimaan työn aikana, Pekonmäki kertoo.

Kokonaan uuden rakennuksen tekeminen ei kuitenkaan ole ollut Pohjois-Pohjanmaan museon tulkinnan mukaan mahdollista, koska kyseessä on suojelukohde.

Sami Pekonmäki YIT:ltä kertoo, että kunnostuksessa rakennuksen hirret pitäisi kapseloida kokonaan eli peittää hengittämättömällä materiaalilla. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Rakennusluvalle asetettiin tiukka deadline

Oulun kaupunki on tehnyt YIT:n kanssa maankäyttösopimuksen alueen rakentamisesta jo vuonna 2007. Tuossa on sovittu tonttien vuokraamisesta YIT:lle.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 13.9. myöntää rakennusliikkeelle lisäaikaa Merijalinrannan suojelurakennuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämiselle. Rakennusliike on pyytänyt lisäaikaa kunnostukseen jo useita kertoja.

Nyt rakentamisajan jatkamiselle asetettiin kuitenkin yhdyskuntalautakunnan päätöksessä tiukat ehdot: YIT:n on saatava rakennuslupa helmikuun 2023 loppuun mennessä.

– Jos rakennuslupa tulee määräaikaan mennessä, rakentamisen pitäisi olla valmis kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Jos rakennuslupaa ei tule, alue palaa kaupungille, kertoo yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaupungingeodeetti Kaija Puhakka.

Mikäli rakennuslupaa ei tule määräaikaan mennessä, Puhakan mukaan kaupunki etsii todennäköisesti kohteeseen toteuttajaa julkisen haun kautta.

YIT Suomi Oy kertoi tiistaina, että heidän tavoitteenaan on saada rakennuslupa vaaditussa ajassa ensi helmikuun loppuun mennessä. Kohteen projektipäällikkö Jani Lahti kertoo, että tällä hetkellä lupa on luonnosvaiheessa ja korjausmenetelmät selvityksessä.

YIT Suomi Oy:n vastuukorjauspäällikkö Sami Pekonmäki kertoo, että mikäli rakennus tehtäisiin täysin uudestaan vanhoja piirustuksia kunnioittaen, muun muassa koristeellisuuksia olisi helppo jäljentää. Kuvassa näkyviä koristeita käytettiin rakennuksissa ennen toista maailmansotaa, eivätkä ne liity natsisymboleihin. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Rakennuttaja pitää kohteen kunnostusta riskialttiina

YIT Suomi Oy:n vastuukorjauspäällikkö Sami Pekonmäki kuvailee tilannetta haastavaksi: rakennus on huonokuntoinen, mutta rakennusvelvoitteet puskevat päälle. Siitä huolimatta halu kunnostukseen olisi suuri.

Mikäli rakennus kunnostetaan ja sieltä paljastuu esimerkiksi sisäilmaongelmia, vastuu niistä on kymmenen vuoden ajan rakentajalla.

– En usko, että sellaista rakentajaa löytyy, joka uskaltaisi ottaa tällaisen riskin. Pahimmassa tapauksessa pitäisi myöhemmin ostaa asunto takasin ja maksaa vieläpä kivusta ja särystä korvauksia, Pekonmäki selittää.

Pekonmäen mukaan rakennus ei vaatisi ainoastaan suurta sisätilaremonttia, vaan myös talon alla oleva maa tulisi vaihtaa kokonaan. Tämä johtuu siitä, että talon alla on pilaantuneita maita.

Pekonmäki kertoo, että talo on rakennettu ilman asianmukaisia lämpöeristyksiä ja rakennekerroksia. Sisätiloissa on myös paikoin nähtävillä, kuinka maa on routinut ja lattia kallistunut.

– Näkemykseni mukaan selvintä olisi se, että rakennus tehtäisiin täysin uusista materiaaleista vanhojen piirustusten pohjalta. Näin kokonaisuus saataisiin hallittua, Pekonmäki pohtii.

Viime kädessä rakentamisen tapa määritellään myönnettävässä rakennusluvassa.

