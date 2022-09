Pyynikin käsityöläispanimo hakeutuu konkurssiin, velkaa yli kolme miljoonaa euroa

Pyynikin käsityöläispanimolla on yli kolmen miljoonan euron velat. Pelkästään verottajalle yhtiö on velkaa 1,5 miljoonaa euroa.

Konkurssihakemuksen jättäneellä yhtiöllä on verovelkaa 1,5 miljoonaa euroa. Osakkaita panimolla on yli 10 000.

Pyynikin käsityöläispanimo on hakenut konkurssia. Pirkanmaan käräjäoikeuteen tiistaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan yhtiö on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Hakija on päättänyt luovuttaa omaisuutensa konkurssiin.

Asiakirjojen mukaan panimolla on yli kolmen miljoonan euron velat. Suurimmat velkojat ovat Pyynikin Brewery OÜ (1,96 miljoonaa euroa). Verottajalle yhtiö on velkaa 1 ,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö teki viime vuonna 3,7 miljoonan euron tappiota vajaan 5 miljoonan euron liikevaihdolla.

Panimolla on yli 10 000 osakasta ja moni on sijoittanut siihen, koska yhtiö oli kovassa nosteessa ja trendien aallonharjalla.

Panimo on kasvanut viime vuosina nopeasti ja saanut tuotteitaan kaupaksi myös kansainvälisesti.

Esimerkiksi vuonna 2018 kerrottiin harvinaisesta olutmyyntisopimuksesta kahteentoista Euroopan maahan.

Sitten alkoivat talousvaikeudet. Maksuvaikeuksia on pahentanut viileä kesä, ravintoloiden hidas avautuminen koronan jälkeen ja Ukrainan sodan nostamat hinnat.

Yritys teki myös vastikään ison investoinnin Virossa.

