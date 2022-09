Kidutuksista selvinnyt tšetšeeniaktivisti pelkää turvallisuutensa puolesta ja vertaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Tšetšenian sotiin

Helsingin Lauttasaaressa on rakennustelineiden peittämä talo, jonka työmaalla ahertaa useampi rakennusyritys. Erään yrityksen työntekijät nostavat työvälineitä mustasta pakettiautosta. Heidän työvaatteitaan koristaa erikoinen logo: isoin kirjaimin kirjoitettu BORZ.

Suomalaisille tämä sana tuskin sanoo mitään, mutta ukrainalaisissa ja venäläisissä se herättää vahvoja mielikuvia, sillä siitä tulee mieleen sana "borzyj" (борзый), joka tarkoittaa sananmukaisesti ”vinhaa” ja ”vikkelää”, mutta sillä on myös nykykielessä merkitys ”julkea”, ”häikäilemätön” ja ”uhkarohkea” (ven. ”дерзкий”).

– Tšetšeenin kielellä "borz" tarkoittaa sutta, selittää vankkarakenteinen parrakas nuori mies. – Me tšetšeenit olemme rohkeita kuin sudet, hän nauraa.

Lomajevin rakennusfirman nimi on "BORZ". Tšetšeenian kielessä sana tarkoittaa sutta. Kuva: Galyna Sergeyeva / Yle

Tätä hymyilevää ja ystävällistä miestä katsoessa ei voi uskoa, että hän on jo vuosia ollut Venäjän etsintäkuulutettujen listalla ja omien sanojensa mukaan Suomen poliisin erityissuojelussa.

Tällä hetkellä hän auttaa Suomeen Venäjän hyökkäystä paenneita ukrainalaisia ja vertaa Ukrainan sotaa Tšetšenian sotiin. Hänen nimensä on Musa Lomajev.

"Kun näin mitä yksi raketti saa aikaan, päätin, että haluan vain yhtä asiaa – tappaa venäläisiä, jotka ovat tulleet meidän maaperällemme"

Lomajev oli vasta lapsi, kun Neuvostoliitto hajosi, mutta muistaa, kuinka hänen vanhempansa ja muut aikuiset iloitsivat siitä, että tšetšeenit olisivat pian vapaita. Venäjällä oltiin asiasta eri mieltä, mutta se ei tuntunut suurelta esteeltä. Siihen asti, kunnes venäläiset panssarivaunut lähtivät vyörymään kohti Groznyia.

– 11. joulukuuta 1994 he julistivat erityisoperaation Venäjän yhtenäisyyden palauttamiseksi. Lyhyessä ajassa, joulukuusta 1994 tammikuuhun 1995, Groznyin kaupunki muuttui raunioiksi Stalingradin tapaan, kertoo Musa.

Jo kauan ennen Vladimir Putinia Kremlissä oli kutsuttu valloitussotia ”erityisoperaatioiksi”. Kaupunkeja on sittemmin tuhottu maan tasalle tykistötulella monia kertoja. Näin Mariupolista tuli Ukrainan Groznyi, Lomajev uskoo.

– Olimme käyneet tämän kaiken läpi jo silloin. Ukrainalaiset ovat kertoneet minulle, kuinka he istuivat kellareissa piilossa pommituksilta. Minä näin sen jo silloin, vuonna 1995.

Lomajevin perheen kodin porttiin Groznyissä oli sodan aikana kirjoitettu venäjän kielellä "Täällä asuu ihmisiä". Musa Lomajev kertoo, että talo säilyi ehjänä. Nyt se on myyty, mutta aika ajoin Kadyrovin miehet käyvät talolla tiedustelemassa, olisiko Lomajev mahdollisesti palannut. Kuva: Musa Lomajev

Aivan kuten nyt Ukrainassa, venäläisjoukot eivät pystyneet silloin murtamaan korkean taistelumoraalin omaavan Tšetšenian kansan vastarintaa. Vuoteen 1996 mennessä noin 800 tšetšeenisotilasta pakotti tuhansissa laskettavat venäläissotilaat vetäytymään, kuvailee Lomajev Venäjän tappiota Ensimmäisessä Tšetšenian sodassa.

Musa Lomajev äitinsä kanssa kotona Groznyissa. Kuva: Musa Lomajev

Suurimmassa osassa vanhoista kellastuneista valokuvista Musa, tuolloin koululainen, hymyilee leveästi. Todellisuudessa heidän elämässään ei juuri ollut ilonaiheita. Oli vain monilapsisen perheen loputon köyhyys sodan runtelemassa maassa.

Toisen Tšetšenian sodan aikana monet pakolaiset asuivat naapurimaa Ingušian puolella junavaunuissa. Yhdessä tällaisista vaunusta asuivat myös Musan sukulaiset. Haavoituttuaan käteen Musa asui jonkin aikaa heidän kanssaan. Kuva: Musa Lomajev

– Perheeni eli köyhyydessä. Vuosina 1996-1999 näimme nälkää, kun isäni kuoli Ensimmäisessä Tšetšenian sodassa ja äitini oli työtön. Mitään sosiaalitukea ei nelilapsinen perheemme saanut. Pysyäksemme hengissä keräsimme veljeni kanssa metalliromua tuhoutuneiden rakennusten raunioista myytäväksi ja elimme niillä rahoilla.

Musa Lomajev (vasemmalla) yhdessä veljensä kanssa junavaunussa Ingušiassa, jossa asui pakolaisia Groznyista. Ensimmäisen Tšetšenian sodan ja isän kuoleman jälkeen Lomajevin perheessä ei ollut rahaa edes ruokaan. Veljensä kanssa Musa keräsi metalliromua. Kuva: Musa Lomajev

Kaikesta huolimatta Lomajev kävi koulun loppuun ja pääsi jopa korkeakouluun biologian ja kemian tiedekuntaan. Rauha vallitsi lyhyen hetken, sillä jo vuonna 1999 Venäjä palasi.

– Siihen sotaan lähdin mukaan, minulla ei ollut vaihtoehtoa. Hetkessä Groznyi oli venäläisjoukkojen ympäröimä. Pommitukset olivat jatkuvia, ihmisiä räjähteli palasiksi. Kun näin mitä yksi ainut raketti saa aikaan, päätin, että haluan vain yhtä asiaa – tappaa venäläisiä, jotka ovat tulleet meidän maaperällemme.

Naiset kävelevät Groznyissä, 2004. Kuva: Kerstin Kronvall / Yle

Ihmiset vetävät perässään omaisuuttaan, jonka ovat saaneet pelastettua tuhotuista taloista. Mariupol, 3.5.2022. Kuva: Leon Klein / AOP

Venäjän valtava armeija eteni hitaasti, kärsi suuria tappioita, mutta yhtä kaikki eteni. Valloitetussa maassa jokainen kotimaataan puolustava tšetšeeni nähtiin terroristina. Samalla tavoin kuin Kremlissä väitetään hyökkäyksen Ukrainaan olevan taistelua nationalisteja vastaan, Tšetšenian sotaa kutsuttiin terrorismin vastaiseksi operaatioksi. Ja Putin kutsui tšetšeenejä terroristeiksi, jotka pitää "liiskata huussiin".

Pommitusten tuhoamia taloja Groznyissa helmikuussa 2004. Kuva: Kerstin Kronvall / Yle

Nainen kävelee tuhotun talon ohi Mariupolissa. Kuva: Sergei Bobylev / TASS/ AOP

Yhä useampi tšetšeeni ryhtyi kollaboraattoriksi, sillä nälän ja puutteen uuvuttamat ihmiset olivat valmiita yhteistyöhön muutaman kopeekan takia. Groznyi oli jo Venäjän hallussa kun Musa Lomajevin, aktiivisen tšetšeenivastarintataistelijan, ilmiantoi naapuri, joka oli tuntenut hänet lapsesta asti.

– Tulin kerran tapaamaan äitiäni, jota en ollut nähnyt aikoihin. Ilmeni, että venäläiset olivat odottaneet minua jo useamman päivän naapurin pihalla. Niinpä he ottivat minut heti kiinni.

Tšetšeeniaktivisti Musa Lomajev äitinsä kanssa Groznyissa ennen pidätystään. Kuva: Musa Lomajev

"Vankina aloin unohtaa olevani ihminen"

Tällä hetkellä Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta ja Ukrainaan palanneilta ukrainalaisilta sotavangeilta tulee jatkuvasti uutisia kidutuksista.

Keväällä maailmalle levisi kuvia tavallisten kansalaisten kidutuksista ja teloituksista Butšassa.

Ruumis makaa kadulla Butšassa sen jälkeen kun kaupunkia miehittäneet venäläisjoukot ovat vetäytyneet. Kuva: Ronaldo Schemidt / AFP

Venäläiset luovuttivat Ukrainalle hiljattain separatistien vangitseman brittiläisen avustustyöntekijän Paul Ureyn ruumiin, jossa oli merkkejä pahoista kidutuksista (siirryt toiseen palveluun).

Musa Lomajev on varma, että kiduttamista harjoiteltiin jo tšetšeeneillä.

Lomajevilta yritettiin kiskoa tunnustusta hakkaamalla neljän kuukauden ajan.

– Minulle annettiin sähköiskuja jopa tuntikausia. Lyötiin pampulla kuin koiraa, väännettiin niveliä, työnnettiin neuloja kynsien alle, kiskottiin kynsiä irti. Minua hakattiin päähän pistoolin perällä kunnes menetin tajuntani. Muistan, että he väittelivät, saisivatko minulta tajun pois parilla kolmella iskulla.

Oli vielä yksi kiero kidutuskeino, joka ei aiheuttanut kipua, mutta vei ihmiseltä arvokkuuden. Neljään kuukauteen Lomajev ei saanut peseytyä.

– Olin koko ajan samoissa vaatteissa, joissa olin ollut pidätettäessä. Niistä oli lopulta jäljellä pelkkiä ryysyjä. En voinut syödä normaalisti. Näytin kauhealta. Elämä menetti merkityksensä, aloin unohtaa olevani ihminen.

Kidutukset johtivat siihen, että lopulta Lomajev allekirjoitti tunnustavansa kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet, muun muassa murhan ja rosvouksen sekä laittoman aseen hallussapidon. Hänet siirrettiin vankiselliin, joka siinä tilanteessa tuntui paratiisilta. Siellä ainakin pääsi peseytymään.

Anna Politkovskaja auttoi

Lomajevin juttu eteni Tšetšenian korkeimpaan oikeuteen, joka sijaitsi venäläisten hallussaan pitämässä Groznyissa. Yllättäen korkeimman oikeuden tuomari Rizvan Soltamuradov totesi, että ainoat todisteet hänen jutussaan olivat hänen omat tunnustuksensa, ja antoi vapauttavan tuomion.

Musa Lomajev ja Mihail Vladovskih keskustelevat oikeudessa asianajajansa kanssa. Kuva: Musa Lomajev

Lomajev kertoo, että se olikin tuomarin viimeinen juttu, minkä jälkeen hän joutui jäämään eläkkeelle. Venäjällä tuomiota pidettiin todennäköisesti osoituksena lojaaliuden puutteesta.

Tunnettu ukrainalaissyntyinen venäläinen toimittaja Anna Politkovskaja kutsui (siirryt toiseen palveluun) tapausta “tuomari Soltamuradovin uroteoksi”.

Politkovskaja kirjoitti paljon Tšetšenian sodista. Yksi hänen tunnetuimmista dokumenttiteoksistaan on nimeltään "Tšetšenia: Venäjän häpeä". Politkovskaja myös auttoi monia sodasta kärsineitä tšetšeejä.

Toimittaja Anna Politkovskaja kirjoitti monen vuoden ajan Tšetšeniasta. Eräs hänen tunnetuimmista kirjoistaan on nimeltään "Tšetšenia: Venäjän häpeä". Kuva: Reuters

Hän kirjoitti Lomajevista artikkelin “Parran takia tuomitut wahhabistit”. Artikkeli kertoo, miten todisteita väärennettiin groznyjlaisopiskelijoiden tuomitsemiseksi.

“Tšetšeniassa, todellisessa Tšetšeniassa, ei siinä, josta kerrotaan valtiollisilla televisiokanavilla, on vallalla oma rikosoikeusjärjestyksensä, jota ei ole kirjattu mihinkään, se vain on olemassa. Vallan myötäilijöille on kaikki sallittua. Vaikka kuinka yrittäisimme päästä siitä eroon, se vain on niin. Ei mitään lakeja, tee mitä tahdot, jos olet osoittanut uskollisuutesi”, kirjoitti Politkovskaja Tšetšeniassa vallitsevasta villin lännen laista lokakuussa vuonna 2005, mainiten myös Venäjän propagandan, joka tuolloin oli vasta ottamassa vauhtia.

Siihen aikaan Venäjällä vielä oli vapaatakin mediaa.

Syyttäjä valitti Korkeimman oikeuden ratkaisusta, ja Musa etsintäkuulutettiin uudelleen melkein heti hänen vapauduttuaan. Hän on ollut siitä lähtien etsintäkuulutettuna koko Venäjän alueella. Venäjän sisäministeriön sivuilla on hänen kuvansa, tosin 20 vuotta vanha.

Lomajevin kuva Venäjän sisäministeriön nettisivuilla. Kuva: Galyna Sergeyeva / Yle

Kidutusten heikentämä ja piinaama Musa ehti Valko-Venäjän Brestiin menevään junaan. Sieltä hän jatkoi suoraan Puolaan.

Politkovskaja auttoi Lomajevia jättämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valituksen kidutuksista Venäjää vastaan .

Seuraavana vuonna, 7. lokakuuta 2007, Putinin syntymäpäivänä, Politkovskaja löytyi ammuttuna kotitalonsa rappukäytävästä. Hän oli arvostellut paitsi Tšetšenian sotia, myös itse Putinia ja Venäjän vallanpitäjiä, ja kollegat uskovat näiden olleen syynä murhaan. Mediassa murhaa on joskus kutsuttu "syntymäpäivälahjaksi Putinille". Murhan tilaajia ei ole löydetty vieläkään.

Anna Politkovskajan muistotilaisuus Ukrainassa 10. lokakuuta 2006. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA

Politkovskaja ei saanut koskaan tietää, että Musa voitti (siirryt toiseen palveluun) juttunsa Venäjän valtiota vastaan. Tosin vasta vuonna 2020, eikä hän ole saanut hänelle tuomittua 50 000 euron korvausta.

Suomessa alkoi uusi elämä

Paettuaan Venäjältä Musa päätti muuttaa Puolasta Suomeen, jossa hänen vaimollaan oli sukulaisia. Ihmisoikeusaktivistit auttoivat häntä turvapaikan hakemisessa.

Olisi voinut luulla, että hän on vihdoin turvassa ja voi elää rauhallista elämää.

Hän kritisoi aktiivisesti niin Venäjän viranomaisia kuin Putinin suojattia Ramzan Kadyrovia some-kanavillaan (siirryt toiseen palveluun), YouTubessa (siirryt toiseen palveluun) ja erilaisissa haastatteluissa (siirryt toiseen palveluun).

– Perheeni kärsii sen takia, että olen kertonut aktiivisesti kokemuksistani ensimmäisestä päivästä lähtien. Äitini kotiin on tunkeuduttu ja häntä kuulusteltu useamman kerran. Perheemme on joutunut kestämään monenlaisia nöyryytyksiä.

Ja vaikka Lomajev onnistui lopulta saamaan äitinsä ja veljensä Suomeen, uhkailu ei ole loppunut.

Euroopassa on murhattu tšetšeenejä, jotka ovat aikoinaan taistelleet Venäjää vastaan.

Esimerkiksi 23. elokuuta 2019 berliiniläisessä puistossa murhattiin Zelimkhan Khangoshvili, joka toimi kenttäupseerina toisen Tšetšenian sodan aikana. Saksassa hänen murhastaan tuomittiin venäläinen Boris Krasikov, jonka kerrotaan työskennelleen Venäjän tiedustelupalvelulle.

Tammikuussa vuonna 2020 Ranskassa hotellihuoneesta löytyi kuolleena Imran Alijev, jonka ruumiista löytyi 135 veitseniskua.

Ilmeni, että murhaaja, Kadyrovin kannattaja Usman Mamdijev,taistelee Venäjän puolella Ukrainassa. Tiedetään, että kadyrovilaisia oli myös Butšassa (siirryt toiseen palveluun) silloin, kun siellä tehtiin julmia sotarikoksia.

Lomajevin ystävä Mamihan Umarov surmattiin vuonna 2020 Itävallassa.

Vuonna 2020 Yle julkaisi uutisen, jonka mukaan Suomen poliisilla on tiedossa, että myös Lomajevin surmaa on suunniteltu. Hänen murhastaan olisi luvattu puolen miljoonan dollarin palkkio.

– Siitä lähtien olen ollut Suomen poliisin erityisessä suojeluksessa. Jopa täällä, tällä hetkellä, Lomajev sanoo työmaansa äärellä, porien ja vasaroiden soidessa ympärillä.

– En epäile hetkeäkään, etteikö Venäjä olisi jo tappanut minut, jos en olisi tämän suojelun piirissä.

Musa on varma, että vain suurella mies- ja aseylivoimalla ja suurin tappioin Venäjä pystyi murtamaan tšetšeenien vastarinnan ja alistamaan maan kontrolliinsa.

Ehkä juuri siitä syystä sana "borzyj" sai venäjän kielessä uuden merkityksen ja voi tarkoittaa nykyään myös "häikäilemätöntä" ja "uhkarohkeaa" (derzkyj), arvelee Musa. Tästä uudesta merkityksestä ovat kirjoittaneet myös eräät kielentutkijat blogeissaan (siirryt toiseen palveluun).

Ja juuri tätä häikäilemättömyyttä ja uhkarohkeutta venäläiset tiedustelupalvelut ja niiden tšetšenialaiset kannattajat pelkäävät, sanoo Lomajev.

"Näen itseni näissä nuorissa ukrainalaismiehissä"

Musa Lomajev kertoo, mitä samaa on Ukrainan ja Tšetšenian sodissa.

Lomajevin luo tulee hoikka nuori mies samanlaisissa työvaatteissa, joissa lukee BORZ, ja kysyy jotain työasiaa.

Miehen nimi on Valentin, ja hän on saapunut Suomeen Venäjän kautta Venäjän miehittämältä Harkovan alueelta.

– Haluan sanoa, että emme tulleet tänne siksi, että tienaisimme rahaa, vaan siksi, että meillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Emme voineet jäädä miehitetylle alueelle emmekä Venäjälle. Ystävien kautta sain yhteyden Musaan, nyt minulla on töitä ja voin ruokkia perheeni, Valentin kertoo hieman ujostellen.

Nyt Valentin tekee remontoitavassa kohteessa muuraustöitä.

Valentinin mukaan lukien Lomajev on työllistänyt yrityksessään kahdeksan ukranalaispakolaista.

– Minut on revitty väkivalloin irti omasta maaperästäni, pakotettu jättämään kotini ja synnyinmaani. Näen näissä nuorissa miehissä itseni, heidätkin on pakotettu jättämään kotinsa ja oma maansa, Lomajev sanoo.

Hän sanoo ukrainalaisten olevan ammattitaitoisia ja ahkeria ihmisiä, ja kertoo haluavansa auttaa heitä mahdollisuuksiensa mukaan.

– Kasvoin kuunnellen vanhempieni kertomuksia, kuinka ukrainalaiset tulivat Tšetšeniaan jo Ensimmäisen Tšetšenian sodan alussa ja auttoivat meitä. Sen lisäksi olen lukenut, että Ukrainan vuosien 1932-1933 nälänhädän aikana tšetšeenit auttoivat ukrainalaisia. Tunnen, että kansojemme välillä on jokin selittämätön yhteys.

– Tunsin tämän yhteyden vuonna 2014 ja erityisesti nyt, kun Venäjä on tunkeutunut Ukrainaan. Haluan, että ukrainalaiset näkisivät minussa ihmisen, joka tietää, millainen Venäjä on, ja etteivät he elättelisi turhia toiveita siitä, että venäläisten kanssa voisi neuvotella ja että venäläisjoukot poistuisivat.

Tässä taistelussa voi vain voittaa, sanoo Musa, jonka henkilökohtainen sota Venäjän kanssa jatkuu yhä.

Jutun ovat kääntäneet suomen kielelle Lena Partanen, Heidi Zidan ja Heli Jormanainen.

Ylen ukrainankielinen uutispalvelu osoitteessa yle.fi/novyny.