Monty Python -koomikko John Cleesella on pirullinen suunnitelma omiin hautajaisiinsa: "Kerron videolla, mitä heistä oikeasti ajattelen"

Kun 73-vuotias Charles III pääsi viimein oikeisiin töihin, istui britti-imperiumin lähes yhtä tunnettu ja vain vähän vanhempi lähettiläs hotellissa Latvian pääkaupungissa.

John Cleeseä pitkäaikaisen kuningattaren kuolema kosketti. Elisabet muistutti koomikkoa ajasta, jolloin merkkihenkilöt vielä osasivat käyttäytyä arvolleen sopivasti. Kuningatar oli reliikki, mutta toi arkeen jatkuvuutta.

– Olihan se menetys. Ei mikään yllätys, tosin. Ja minusta tuntui, että Philip-puolison kuoleman jälkeen hänen on täytynyt olla kauhean yksinäinen.

John Cleese arvostelee nykytapaa loukkaantua toisten puolesta. "Sananvapautta ei voida rajoittaa sen takia, että maailmassa on muutama mulkku (asshole)." (Kuva toukokuulta 2018 Hampurista) Kuva: Public Address/Action Press/Shutterstock/All Over Press

Charlesista tulee Cleeselle kelpo kuningas. Kruununprinssin kiinnostus arkkitehtuuriin ja ympäristönsuojeluun herättivät aikanaan kovaa kritiikkiä, mutta Cleesen mielestä hän oli hyvän puolella.

Charlesin yksityiselämä ei tietystikään ollut yksityistä. Se tuntuu Cleeseä säälittävän.

– Charles rakasti Camillaa, mutta hovietiketin mukaan hänen piti naida neitsyt, Diana. Ei tuossa kolmiodraamassa kovin kaltoin ketään kohdeltu, mutta se tarjosi helppoa materiaalia lehdille. Ja niiden kirjoittelu todistaa, kuinka äärimmäistä pohjasakkaa brittijournalistit ovat.

Monarkiasta viis, kunhan saataisiin kunnollinen hallitus

Monarkian tulevaisuutta enemmän Cleese murehtii kotimaansa hallitusta. Lähtenyttä pääministeriä Boris Johnsonia Cleese pitää parantumattomana valepukkina, jolta puuttuu itsekuri ja joka kasasi kabinettiinsa kyvyttömiä, mutta uskollisia ihmisiä.

Cleese toivoo, että Britanniassa käytäisiin pikaisesti uudet vaalit, ja valtaan tulisi keskustavasemmistolainen hallitus. Työväenpuolueen johtajalta Keir Starmerilta puuttuu kenties karisma, mutta Cleesen mielestä hän on kelpo mies, joka toisi vakautta.

Konservatiivien tuore pääministeri Liz Truss tuottaa tuhahduksen.

– En ole vielä tavannut yhtään aikuista, joka uskoisi, että hän on yhtään Borista parempi.

"Putinille lisää pituutta, niin saataisiin rauha Ukrainaan"

Eurooppaa kiertävä koomikko arvioi myös naapureiden valtionpäämiehiä.

Veljeskansan kimppuun hyökänneen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ongelman Cleese ratkaisee metrimitalla. Hevosen selässä paidatta patsasteleva presidentti näyttää ehkä suurelta, mutta valtiovierailu paljastaa todellisuuden.

Pienet miehet käynnistävät suuria operaatioita, jotta näyttäisivät pidemmiltä. John Cleese arvelee, että tuhannet ihmishenget olisivat säästyneet Ukrainassa, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi saanut jostain lisää pituutta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

– Hänhän on pieni mies. Ranskan presidenttiäkin lyhyempi. Ja Macronhan on pätkä, lempinimeltään Micron. Vähän lisää mittaa, niin tuhannet ja taas tuhannet ihmiselämät olisivat säästyneet.

Cleese tosin pelkää, että Ukrainan sota jatkuu vielä pitkään.

– Lännen täytyy kuitenkin voittaa tämä taistelu.

Presidentti Zelenskyi on terävä – niin kuin koomikot yleensä

Elämänsä roolia vetävä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, koomikkokollega, on Cleesen mielestä täysin poikkeusyksilö.

– Melkein tulee tippa linssiin. Hän on ollut uskomaton.

Keventääkseen sota-ahdistusta Cleese pohtii, kuinka koomikkona ei pärjää ilman teräviä hoksottimia. Zelenskyin lisäksi Cleese mainitsee amerikkalaiset talkshow-isännät.

– Jon Stewart ja Stephen Colbert ovat aika usein huomattavasti älykkäämpiä kuin poliitikot, joita he haastattelevat ilta toisensa jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saa kunnon miehen maininnan, mutta Donald Trump on Cleeselle hirviö.

– Mitä muuta hänestä voisi sanoa. Trump on häpeällisin otus läntisen niin sanotun demokratian vallankahvassa ikinä. Ällistyttävintä on evankelisten piirien näkemys, että hän on loistava. Vaikka hänessä henkilöityy joka ainoa Kristuksen opetuksen vastakohta.

Viimeinen tilaisuus nähdä minut ennen kuin kuolen – taas

Cleese kävi edellisen kerran Suomessa vuonna 2018. Koronatauon jälkeen kiertue jatkuu. Nimi vain on tarkentunut muotoon Viimeinen tilaisuus nähdä minut ennen kuin kuolen – taas.

Materiaali on ehtinyt vaihtua.

John Cleese arvostaa yleisöä, joka osallistuu. Pohjois-Ruotsin keikat menivät työn puolelle. "Kyllähän he lopuksi aplodeerasivat ihan seisaaltaan, mutta mukavampi olisi olla töissä, jos joku nauraisi." (Kuva toukokuulta 2018 Kölnistä) Kuva: ullstein bild/ All Over Press

– Enhän minä muista, mitä viime kerralla olen jutellut. Mukana tuskin on kovin paljon samaa tavaraa kuin neljä vuotta sitten.

Esityksen ensimmäisen puoliajan lopulla Cleese käsittelee yleisön tekemiä kysymyksiä.

– Se on hulvatonta, koska ei ikinä tiedä, mitä joku kysyy. Aito yhteys yleisöön on parasta.

Cleese lupaa perusvitsien lisäksi valittaa hotelleista, joissa hän joutuu majoittumaan. Suuren osan esityksestä hän pohtii huumorin olemusta, kokemusta kun on.

Cleese ja kumppanit löysivät Monty Pythonissa ryhmän voiman

Monty Pythonin lentävä sirkus nauratti televisiossa vuosina 1969–1974 absurdilla huumorilla.

Brittihuumori meni uusiksi 1960-luvun lopulla, kun Monty Python -ryhmä (v-o Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones ja jenkki Terry Gilliam) kokosi rohkeutensa ja heitti säännöt roskakoriin. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

BBC:n riskinotto kannatti: eliittikoulut käynyt huumoriviisikko vahvistettuna jenkkianimaattorilla mylläsi silloisen – jo varsin korkealaatuisen – brittihuumorin täysin uuteen asentoon.

"Ilmatyynyalukseni on täynnä ankeriaita!" Hiukan pieleen menneen unkarilais-englantilaisen sanakirjan avulla käyty keskustelu tupakkakaupassa on yksi Monty Pythonin lentävän sirkuksen klassikkosketseistä. John Cleesen mielestä toinen kauppasketsi vie kuitenkin voiton: tyhjää kauppaa pitävä juustokauppias, jonka kanssa nälkäinen asiakas inttää on Cleesen lempihupailu. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

– Saimme leikkiä ihan omilla säännöillämme. Tai tarkemmin: ei ollut mitään sääntöjä. Porukassa olimme rohkeita.

Python-huumori oli siis ryhmätyötä. Sketsien ideat tulivat kuitenkin yksilöiltä tai pareilta. Cleese kirjoitti enimmäkseen Graham Chapmanin kanssa.

Työnjako oli selvä. Cleese uurasti, Chapman, laiska mies, ei niinkään.

Itsestään niskalenkkiä yrittävää painijaa näyttelevä Graham Chapman oli Monty Python -aikoina John Cleesen työpari. Chapman oli Cleesen mukaan laiska mies, mutta hän vainusi naurun aina erehtymättä. Kuva: ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/All Over Press

– Lapioin konehuoneessa. Graham istuskeli ja tuijotti tyhjyyteen. Mutta aina välillä häneltä putosi todella omaperäinen kommentti tai idea, joka vei sketsin todella hauskaan suuntaan. Ja jos Graham nauroi, oli varmaa, että yleisökin nauraisi.

Hotellinpitäjällä helvetistä oli elävä esikuva

Fawlty Towers, Suomessa Pitkän Jussin majatalo -nimellä esitetty tv-sarja, vakuutti tv-yleisön John Cleesen ja hänen silloisen vaimonsa Connie Boothin käsikirjoituskyvystä.

Cleese oli lähtenyt Pythoneista, koska hänestä tuntui, että ryhmä oli alkanut toistaa itseään. BBC:n viihdepäällikkö kysyi, mitä seuraavaksi. Cleese ilmoitti, että hän tekisi mielusti jotain yhdessä vaimonsa kanssa.

Pariskunta keksi aiheen parissakymmenessä minuutissa.

Pitkän Jussin majatalon isäntä Basil Fawlty ja sisäkkö Polly. Tosielämässä John Cleese ja Connie Booth olivat aviopari, jotka käsikirjoittivat Fawlty Towersin yhdessä. Vain 12 jakson (kuusi vuonna 1975 ja toiset kuusi 1979) perusteella sarja on moneen otteeseen nostettu maailman parhaaksi tilannekomediaksi. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Monty Python -ryhmä oli toukokuussa 1970 kuvaamassa tv-sketsejä Etelä-Englannissa. BBC oli buukannut ryhmälle neljän tähden hotellin Torquaysta.

Yksi kerrallaan miehistö vaihtoi majapaikkaa, koska hotellinpitäjän käytös oli sietämätöntä. Cleeseä Donald Sinclairin täydellinen sopimattomuus palvelualalle kiehtoi ja hän jäi.

Basil Fawltyllä oli siis aito ja erittäin törkeä esikuva. Siinä lienee yksi syy siihen, että hullujenhuonetta muistuttavan hotellin hahmojen saumatonta yhteispeliä pidetään edelleen yhtenä maailman parhaista komediasarjoista.

Basil Fawltyn hahmon esikuva oli Englannin etelärannikolla Torquayssa Gleneagles-hotellia isännöinyt Donald Sinclair, jonka uskomattoman törkeä käytös teki vaikutuksen John Cleeseen. Kuva: Photo 12 / Alamy/All Over Press

Cleese imi huumorin perusrakenteen mykkäfilmeistä ja radiohupailusta

Cleesen esikuvia ovat mykkäelokuvien sankarit: Chaplin, Keaton ja Lloyd. Myös Marx-veljesten huumori upposi nuorukaiseen.

Cleesen mukaan hänen huumorintajunsa perustuu elokuvahuumorin perusrakenteeseen.

Lisäksi Cleese kuunteli radiosta The Goon Show´ta, jossa käsikirjoittaja-näyttelijä Spike Milliganin seurueessa hupailivat myös näyttelijä-koomikot Peter Sellers ja Harry Secombe.

81-vuotias teräsvaari ei keksi mitään erityistä salaisuutta jaksamiseensa.

Niin kauan kun Cleese aamuisin herää, hän lähtee kalenteriin merkittyihin töihin.

– Onneksi enin osa hommista on nykyään kiinnostavia.

Kenenkään ura ei kuitenkaan jatku ikuisesti. Hautajaisista tulee silti hauskat. Luvassa on vainajan videotervehdyksiä surijoille.

– Tasaan tilit muutamankin tyypin kanssa kirkossa. Kerron videolla, mitä heistä oikeasti ajattelen, käkättää Cleese.

Cleese toivoo, että saattoväki nauraisi surustaan huolimatta.

– Kun pidetty tai rakastettu ihminen kuolee, niin totta kai saa olla surullinen. Mutta vähän naurua sekaan myös.

Cleese tietää, mistä puhuu. Joulukuussa 1989 Cleese piti kirjoittajaparilleen Graham Chapmanille yhden historian koskettavimmista ja hauskimmista muistopuheista.

Papukaija-sketsissäkin asioidaan myymälässä. Michael Palin rauhoittelee tuohtunutta John Cleeseä, jonka mielestä "norjalainen sininen papukaija" on sangen kuollut. Myyjän mukaan papukaija vain "kaipaa vuonoille". Cleese aloitti muistopuheensa Graham Chapmanille tämän sketsin lukuisilla kuolemaa tarkoittavilla ilmaisuilla. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Tässä puheen alkusanat, jotka avautuvat kaikille norjalaisen sinisen papukaijan kohtalon tunteville:

Graham Chapmania, yhtä papukaijasketsin kirjoittajista, ei enää ole. Hän on lakannut olemasta. Hengetönnä hän lepää rauhassa. Hän potkaisi tyhjää, hyppäsi toiselle puolelle, heitti kupin nurkkaan, delasi, veti viimeisen hengenvetonsa ja lähti tapaamaan viihdeohjelmien suurta osastopäällikköä taivaalla.

Cleese muistelee, että Chapmanin siunauskappelissa kyyneleet ja nauru sekottuivat oudon kiehtovalla tavalla.

– Joku sanoi, että tunteet hulmahtivat suoraan lävitsemme. Lopulta meistä kaikista tuntui hurjan hyvältä, mitä on mahdoton selittää. Mutta ihminen on outo otus.

Jutun lähteinä käytetty myös Graham McCannin kirjaa Fawlty Towers The Story of the Sitcom (Hodder & Stoughton, 2007 ja Bob Mc Caben toimittamaa Monty Python muistelmia The Pythons Autobiography by The Pythons (Orion Books, 2003)

Katso Puoli seitsemän -ohjelmassa 15.9.2022 esitetty John Cleese -juttu kokonaan tästä: