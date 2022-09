Yle Harkovassa: Ihmisiä on pidätetty, kidutettu ja tapettu

Ylen toimittaja Antti Kuronen kertoo, että venäläisten vetäytymisestä huolimatta Harkovan alueen humanitaarinen tilanne on vaikea.

Harkovalaiset riemuitsivat venäläissotilaiden lähdöstä, mutta samalla huoli sukulaisten ja ystävien tilanteesta painaa mieltä, kertoo Harkovaan keskiviikkoiltapäivänä saapunut Ylen toimittaja Antti Kuronen.

Ukrainalaisviranomaiset ovat jo päässeet tutkimaan miehitettyinä olleiden alueiden tilannetta.

– Sieltä on löytynyt hautoja ja erilaisia vankityrmiä, joissa ihmisiä on kidutettu ja pidetty vangittuina. Lähipäivinä tai -viikkoina selviää, kuinka paha tilanne siellä on ollut, Kuronen sanoo.

Kerrostalot kylminä

Vaikka taistelut ainakin tällä erää ovat Harkovassa ohi, asukkaiden tilanne jatkuu vaikeana.

Venäläispommitusten jälkiä Harkovassa. 14.9.2022. Kuva: Antti Kuronen / Yle

– Esimerkiksi täällä Saltivkan kaupunginosassa on sähkökatkoja, ja mikä pahinta, kaukolämmöllä lämmitettävät suuret kerrostalot ovat täällä nyt täysin kylminä, Kuronen sanoo.

Ukrainalaislähteiden mukaan noin 150 000 ihmistä vapautui viime viikonvaihteen jälkeen venäläismiehityksen jaloista.