Lindén: Potilasturvallisuuslakia viedään eteenpäin käräjäoikeuden päätöksistä huolimatta

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo, että potilasturvallisuuslakia viedään eteenpäin hoitajakiistan uusista käänteistä huolimatta.

Ylen tietojen mukaan Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt kolmen sairaanhoitopiirin vaatimukset väliaikaisesta turvaamistoimesta, joka kieltää hoitajajärjestö Tehyä ja Superia aloittamasta lakkoa sairaanhoitopiirien teho-osastoilla ensi viikolla.

– Tämä ei ole asia, joka sulkisi pois lain tarpeen. Lain tarkoitus ei ole kieltää lakkoja. Lain mahdollisuus on se, että voidaan määrätä suojelutyöhön ihmisiä lakon vallitessa. Nyt on oletettavasti muitakin työtaistelutoimia kenties tulossa, eli kyllä me tänään esittelemme lain eduskunnalle ja käymme tämän lähetekeskustelun, Lindén kommentoi asiaa Ylelle eduskunnassa keskiviikkona iltapäivällä.

Eduskunta käy lähetekeskustelun potilasturvallisuuslaista iltapäivällä.

Lindénin mielestä potilasturvallisuuslaki on lievempi kuin käräjäoikeuden turvaamistoimenpiteet.

Hoitajien työkiistan sovittelua jatketaan huomenna torstaina. Osapuolet olivat koolla keskiviikkoaamuna pari tuntia.

Sote-valiokunnan Lohi: Mietintö tarkoitus yhä saada valmiiksi perjantaiksi

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, että potilasturvallisuuslain käsittely jatkuu eduskunnassa normaaliin tapaan.

– Meillä lainsäädäntyö jatkuu aivan normaalisti. Ellei hallitukselta tule ilmoitusta, että laki vedetään pois, jatkamme lain käsittelyä normaalisti ja pyrimme saamaan mietinnön valmiiksi perjantaiksi, Lohi sanoi Ylelle eduskunnassa.

Lohi huomauttaa, että käräjäoikeuden turvaamistoimet koskevat tiettyjä lakkoja.

– Sen sijaan tämä laki on yleisempi, Lohi kuvailee.

