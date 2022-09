Osakemarkkinoilla nähtiin kova pudotus, ja uusiakin voi olla tulossa – "Markkina on perustellusti hermostunut", asiantuntija kertoo

Tunnelmat osakemarkkinoilla ovat olleet viime kuukausina hermostuneet, kun talousnäkymissä on suurta epävarmuutta, inflaatio eli hintojen nousu on jatkunut kiivaana ja keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkoja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Tiistaina Yhdysvaltain pörsseissä nähtiin kovin päivässä tapahtunut kurssilasku sitten kesän 2020, kun esimerkiksi Nasdaq-indeksi putosi reilut 5 prosenttia. Yksittäisistä yhtiöistä Amazonin osake putosi yli 7 prosenttia, ja Facebookin emoyhtiön yli 9 prosenttia.

Syynä alamäelle Yhdysvalloissa olivat ennakoitua huonommat inflaatioluvut: inflaatiovauhti ei ollutkaan hidastunut ennakko-odotusten mukaisesti. Yhdysvaltain työministeriön mukaan elokuussa inflaatio oli 8,3 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

– Odotuksia korkeammalla pysynyt inflaatio lisää isojen koronnostojen todennäköisyyttä. Ensi viikolla on tulossa Yhdysvaltain keskuspankin Fedin korkokokous, josta odotetaan 75 korkopisteen koronnostoa, kommentoi Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Hän arvioi markkinoiden hermoilevan nyt erityisesti sitä, onnistuuko keskuspankki hidastamaan talouskasvua juuri sen verran, että inflaatio saadaan kuriin, mutta talouskasvu ei kärsisi merkittävästi.

S-pankin päästrategi Lippo Suominen kommentoi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että rahapolitiikan kiristys jatkuu ja taantumaa kohti mennään.

Osakemarkkinoilla nähtänee edelleen hermostuneita reaktioita, kun sijoittajat odottavat jatkuvasti uusista talousluvuista viitteitä tulevasta kehityksestä.

– Markkina on perustellusti hermostunut, sillä kyky ennustaa tulevaa talouskasvua ja yritysten tuloskehitystä on heikentynyt. On todella myrkkyä tämä tilanne, jossa korot nousevat ja inflaatio kiihtyy, Kivipelto kommentoi.

Samalla näkymiä huojuttavat myös niin sotatilanne Ukrainassa kuin Venäjän aiheuttama energiakriisi Euroopassa. Yhdysvaltain kurssilasku heijastui lievemmin myös Helsingin pörssiin, jossa on alkuvuoden aikana nähty laajaa alamäkeä.

Korkomarkkinoista tullut vaihtoehto osakkeille

Monilla piensijoittajilla sijoitusaika on pitkä, mutta kovasti laskeneet kurssit ja tappiot osakesalkussa voivat laittaa miettimään, mitä nyt kannattaisi tehdä.

– Piensijoittajat ovat historiassa pitäneet Suomessa hermonsa aika hyvin, vaikka kurssit ovat laskeneet, Kivipelto sanoo.

Kivipelto kertoo Dansken suosittelevan nyt muun muassa painottamaan laatuyhtiöitä ja sellaisia toimialoja, joiden kehitys on vakaata taloustilanteesta huolimatta.

Osakemarkkinoiden epävarmuutta kasvattanee sekin, että korkomarkkinat ovat alkaneet jälleen tarjota pientä tuottoa, tarjoten näin vaihtoehdon osakkeisiin sijoittamiselle.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi syyskuun alussa Ylen Pörssipäivä-ohjelmassa, että tulevaa talouskehitystä on nyt mahdotonta ennakoida luotettavasti. Hän näki tuolloin osakemarkkinoilla laskuvaraa syyskuun alun tasoilta.

Kuuntele Pörssipäivän 1. syyskuuta julkaistu jakso: Makrotalouden kylmä syksy – inflaatio, korot, energia. Keskustelemassa pääanalyytikot Minna Kuusisto Danske Bankista ja Jan von Gerich Nordeasta.

Lue myös

Labore ennustaa: Suomen talous lipuu loppuvuonna pieneen taantumaan, mutta kasvu jatkuu jo ensi vuonna

EKP nosti ohjauskorkoaan ennätysroimasti, arvio talouden näkymistä synkkeni – Näin pääjohtaja perustelee päätöksiä

Nordealta synkkä ennuste: Suomen talouden kasvu pysähtyy