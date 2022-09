Eeva Kallin valinta keskustan eduskuntaryhmän johtoon näyttää selvältä – ei vastaehdokkaita

41-vuotias Kalli on euralainen ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän olisi ensimmäinen nainen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Euralainen Eeva Kalli nousee hyvin todennäköisesti keskustan eduskuntaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi.

Ryhmä valitsee torstaina seuraajan tehtävästä luopuvan Juha Pylvään tilalle, eikä kisaan ole ilmoittautunut Kallin lisäksi muita ehdokkaita.

Kalli itse ei vielä halua julistautua voittajaksi.

– Aina on mahdollisuus, että vastaehdokkaita ilmaantuu itse kokouksessa, vaikka heitä ei tällä hetkellä olekaan, Kalli sanoo.

Kallin nousu keskustan sisällä on ollut nopeaa, sillä hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Tähän asti hän on toiminut eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

– En toki osannut ajatella neljä vuotta sitten kansanedustajaehdokkuutta pohtiessani, että olisin nyt ehdolla ryhmän johtoon. Politiikassa täytyy tarttua tilaisuuksiin, kun niitä eteen tulee, Kalli toteaa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajuus on kuitenkin tuttu tehtävä perheessä, sillä Eeva Kallin isä Timo Kalli johti keskustan ryhmää kahdeksan vuotta vuosina 2003–2011.

Mikäli Eeva Kalli torstaina tehtävään valitaan, tulee hänestä ensimmäinen nainen keskustan eduskuntaryhmän johdossa.