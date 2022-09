Metsänomistajan pienpuulle on nyt kysyntää ja vaihtoehdot lisääntyvät – energiayhtiöt ja sellutehtaat kilpailevat samasta puusta

Kotimaisen energiapuun eli lämpölaitoksilla poltettavan pienpuun arvostus on noussut sen jälkeen, kun hakkeen tuominen Venäjältä loppui.

Lämpölaitokset etsivät korvaavaa energiaa Venäjältä tuodun hakkeen tilalle. Metsänomistajille on jo alettu järjestää ympäri maata tilaisuuksia, joissa yllytetään myymään aiemmin väheksyttyä pienpuuta.

Metsä ryskyy ja riukua kaatuu, kun moto etenee maastossa Kuopion Maaningalla. Koneen ohjaimissa on Teemu Kumlin, joka katkoo pieniä puita kulku-uran varrelta.

Käynnissä on energiapuun korjuu, jossa pinoon pääsevät periaatteessa kaikki alle kolmekymmentä senttiä läpimitaltaan olevat puut.

– Kyllähän se jos on puskassa, niin menee ihan hyvin, mutta jos on vain yksittäisiä puita, niin se on ihan jonniinjoutavaa, Kumlin selittää.

Teemu Kumlin on ajanut energiapuuta metsästä koko kuluneen kesän ajan. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Aiemmin väheksytylle pienpuulle on nyt kysyntää, sillä hakkeen tuonti Venäjältä on loppunut.

Energiayhtiöt ovat joutuneet etsimään korvaavaa energiaa kotimaasta, mutta aiemmin sahoilta ja päätehakkuilta saadut hakkuutähteet eivät siihen riitä.

Yhtenä esimerkkinä on Kuopion Energia, jonka pitää korvata 24 prosenttia aiemmin käyttämästään polttoaineesta jollain muulla tavalla. Määrä vastaa 175 000 kuutiota puuta.

Toimitusjohtaja Esa Lindholmin mukaan myös monet muut energiayhtiöt ovat samassa tilanteessa.

– Voi olla, että me emme saa sellaisia sivutuote- ja päätehakkuutähdemääriä, joita on tähän saakka totuttu saamaan. Voisi sanoa, että 175 000 kuutiota on melkein se minimi, Lindholm arvelee.

Kuopion Energian toimitusjohtajan Esa Lindholmin mukaan yhtiön on löydettävä venäläisen hakkeen tilalle vähintään 175 000 kuutiota puuta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Vetoapua Energiaa metsästä -kampanjasta

Lämpölaitosten avuksi on tullut Suomen metsäkeskus, joka on ryhtynyt kampanjoimaan energiapuun puolesta.

Metsäkeskus on jo aiemmin julkaissut verkossa karttapalvelun (siirryt toiseen palveluun), johon on koottu tiedot mahdollisista energiapuun korjuukohteista. Palvelussa on yli 58 000 hehtaaria kohteita, joiden tietoja metsäkeskus myy puunkorjuuta harjoittaville yrityksille.

Metsänomistajille on puolestaan alettu järjestää ympäri maata tilaisuuksia, joissa pienpuun myyminen on nostettu suorastaan hyveeksi. Kyytipoikana ovat toimineet nokipannukahvit ja nuotiolla paistettu makkara.

Suomen metsäkeskus pyrkii omalla kampanjallaan lisäämaan metsästä kerättävän pienpuun määrää. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Yksi tilaisuuksista järjestettiin tällä viikolla Siilinjärvellä, jossa piipahti myös paikallinen metsänomistaja Reijo Roponen. Hän uskoo, että pienpuun korjaamatta jääminen johtuu tietämättömyydestä.

– Tietoa pitäisi saada leviämään metsänomistajien keskuuteen. Meillä on erittäin paljon sellaisia metsiä, joita ei ole hoidettu millään konstilla.

Reijo Roposen mukaan kaikki metsänomistajat eivät tiedä miten metsiä pitäisi hoitaa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Metsänhoitoyhdistys: ”Kohteita kyllä riittää”

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtajan Pekka Sahlmanin mukaan nuoren metsän hoitoon pitäisi satsata aina, mutta erityisesti nyt, kun energiapuulle on kasvavaa kysyntää.

– Selluteollisuus vetää hyvin, ja energiateollisuus tarvitsee näitä kohteita, mikä on metsänomistajan kannalta hyvä tilanne. Kohteita kyllä riittää, niistä ei ole pulaa, Sahlman toteaa.

Energiayhtiöiden kannalta tilanne on silti ongelmallinen, sillä ne joutuvat kilpailemaan samoista puista sellutehtaitten kanssa.

Kaikenlainen energiapuu kasataan samaan kasaan puulajista välittämättä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Kuopion Energian toimitusjohtajan yllätykseksi tilanne on pysynyt kilpailutilanteesta huolimatta rauhallisena.

– Hinnat ovat toki nousseet, mutta en ole itse törmännyt mihinkään ylilyönteihin, Esa Lindholm sanoo.

Entä kumpi on tässä tilanteessa isänmaallisempaa: kuitupuun myyminen lämpöenergiaksi vai selluksi? Metsänhoitoyhdistyksen johtaja Pekka Sahlman ei halua ottaa siihen suoraa kantaa.

– Metsänomistaja toimii omista lähtökohdistaan, ja se on isänmaallinen teko, että ne harvennukset tulevat ylipäätään tehtyä, hän muotoilee.

Pekka Sahlmanin mukaan sellutehtaitten ja lämpölaitosten kilpailu samoista puista hyödyttää metsänomistajaa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Energiapuuta ilman taimikonhoitoa?

Energiapuun korjuu yhdistetään yleensä tilanteeseen, jossa nuoren metsän hoito on laiminlyöty. Pienpuuta saadaan silloin tavallaan hätätoimenpiteen tuloksena, kun metsästä pyritään pelastamaan se, mitä pelastettavissa on.

Kyseessä on vallitseva käsitys, jonka siilinjärveläinen metsätalousyrittäjä Leevi Airaksinen pyrkii parhaansa mukaan kyseenalaistamaan.

Airaksinen on vakuuttunut, että puuta voitaisiin kasvattaa energiapuuksi aivan ilman taimikonhoitoakin.

– Taimikonhoito voidaan korvata energiapuuhakkuulla. Me saamme silloin vuodessa 10 miljoonaa mottia lisää energiapuuta markkinoille, eikä tukki- ja kuitupuutuotanto vähene ollenkaan.

Moton kourassa on energiapuun korjuuta varten sakset. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Airaksinen kertoo korjanneensa tällä tavoin energiapuuta jo tuhansilta hehtaareilta. Energiapuulle ei ole hänen mukaansa ollut tähän saakka tasaista kysyntää, minkä vuoksi urakoitsijat eivät ole uskaltaneet investoida sopiviin koneisiin.

Nyt yleinen ilmapiiri pienpuuta kohtaan on muuttunut.

– Toivottavasti tämä ei juutu herrapään muutosvastarintaan. Kansalaiset ymmärtävät hyvin sen, että tehdään energiapuuta.

Siilinjärveläisen metsätalousyrittäjän Leevi Airaksisen mielestä energiapuuta voidaan kasvattaa ilman taimikonhoitoa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Markkinat päättävät, minne pienpuu menee

Entä ymmärtävätkö metsänomistajat nyt mitä heiltä odotetaan? Sahlmanin mielestä kyllä.

Hän muistuttaa, että metsänharvennus on ihan samanlaista työtä kuin porkkanapenkin harvennus.

– Kun metsänomistajat vain saavat tietää, että ensiharvennuksesta kertyvällä puulla on aitoa kysyntää, niin kyllä he puuta myyvät. Ainakin kun he tietävät, että oma kaupunki lämpiää niillä puilla, Sahlman hymyilee.

Varsinaista rikastumista riukujen myynnillä ei sen sijaan kukaan lupaa. Se kuitenkin myönnetään, että kun kilpailu kuitupuusta lisääntyy, se näkyy myös hinnassa.

– Jos kaupunki on menossa kylmäksi, niin jollakinhan se energia lämpökeskuksessa tuotetaan, kiteyttää tilanteen Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Nuutti Kiljunen.

Hänen mukaansa energiapuun hinta määräytyy markkinoilla.

– Viimeistä totuutta ei varmaan ole siinä vielä nähty.

Metsänhoidon asiantuntija Nuutti Kiljunen luottaa siihen, että markkinat toimivat myös pienpuun osalta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

