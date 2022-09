Herätys: Xi ja Putin tapaavat | Näin ruotsidemokraatit eroaa sisarpuolueestaan perussuomalaisista | Saimaa kärsii rahtilaivapulasta

Kiinan Xi ja Venäjän Putin tapaavat

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Uzbekistanissa. Länsimaat etsivät Xin ja Putinin tapaamisesta merkkejä siitä, kuinka pitkälle Kiina on valmis kannattelemaan sotivaa kumppaniaan, kirjoittaa Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley analyysissaan.

Ruotsidemokraatit ja perussuomalaiset samoilla linjoilla politiikassa

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja juhli menestystä Ruotsin sunnuntaina pidetyissä valtiopäivävaaleissa. Puolue nousee maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Kuva: Stefan Jerrevang / EPA

Ruotsin valtiopäivävaaleissa historiallisen hyvin menestynyt ruotsidemokraatit on poliittisissa kysymyksissä samoilla linjoilla perussuomalaisten kanssa. Puolueita yhdistävät maahanmuuttokriittisyys, kansallismielisyys ja EU-kriittisyys. Erojakin puolueiden välillä on. Tutkijan mukaan ruotsidemokraatit on suosiossaan riippuvaisempi puheenjohtajansa persoonasta kuin perussuomalaiset.

Saimaa kärsii rahtilaivapulasta, eikä ratkaisua löydy

Saimaan suurin rahtisatama Lappeenrannan Mustolassa on hiljentynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Saimaalla kärsitään nyt rahtilaivapulasta, koska Saimaan kanavan kautta sisävesille ei saada uusia laivoja. Puuta kuljetetaan niin paljon, että laivakalustoa tarvittaisiin lisää. Alukset eivät kulje kanavalla, koska varustamot eivät saa vakuutuksia liikennöintiin Venäjän puolella.

Sää on epävakaista

Sää on torstaina epävakaista koko maassa. Vettä sataa varsinkin kaakosta Keski-Suomeen ulottuvalla alueella, mutta sadekuuroja voi tulla monin paikoin koko Suomessa. Lämpötila nousee enimmillään 15 asteen tietämille, Lapissa on selvästi viileämpää.

