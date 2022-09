Melankoliaa ja kansanperinnettä metallimusiikin seminaarissa Kiteellä – lokakuun pimeydessä pohditaan metallin syvintä olemusta

Suomi on metallimusiikin suurmaa, ainakin jos metallibändien määrä suhteutetaan asukasmäärään. Vaikka metallibändejä on ympäri Suomen, painopiste on kuitenkin itäisessä suomessa, sanoo Toni-Matti Karjalainen.

Karjalainen toimii muun muassa professorina Sibelius-Akatemiassa ja tutkijana Aalto-yliopistossa. Hän on toinen seminaarin järjestäjistä.

Plamen Dimov on 80-luvulla Kiteelle muuttanut, Bulgariasta kotoisin oleva musiikin opettaja. Vuosikymmeniä sitten hänen oppilaanaan oli muuan Tuomas Holopainen. Aika pian lahjakas oppilas tuli koko kansan tietoisuuteen ja loppu onkin suomalaisen rock-musiikin historiaa.

Dimov on mies Kimafin (Kitee international music and art festival) takana. Useana vuonna Kimaf on tarjonnut upeita konsertteja, kun eri puolilta tulleet Nightwish-fanit ovat esiintyneet kiteeläisyleisölle.

Ensimmäinen Kimaf järjestettiin vuonna 2013. Vuosi vuodelta sen sisältö on laajentunut, sisältäen muun muassa seminaareja.

Kiteellä järjestetään lokakuun loppupuolella metallimusiikin seminaari, jossa pohditaan suomalaista pimeyttä, melankoliaa ja suomalaisuuteen liittyviä stereotypioita. Seminaarin järjestävät Plamen Dimov ja professori Toni-Matti Karjalainen. Toimittajana Tapio Laakkonen.

Melankoliaa metallimusiikissakin

Koronan vaikutus on näkynyt myös Kimafin järjestämisessä. Lokakuun pimeydessä järjestetään kuitenkin seminaari, jossa kuusi luennoitsijaa esittää oman näkökulmansa seminaarin teemaan " Darkness made in Finland".

Luennoitsijoiksi saapuvat Toni-Matti Karjalaisen lisäksi Charlotte Doesburg, Mika Jussila, Pekka Suutari, Dalva Lamminmäki ja Pekka Kainulainen.

– Yritämme aika vapaalla otteella kartoittaa suomalaisuutta, ja sitä miten se näyttäytyy taiteen kentällä ja erityisesti musiikissa. Pohdimme pimeyden tematiikkaa, melankoliaa ja kaikkia niitä stereotyppisiä suomalaisia piirteitä joita kaikki tuntuu ihan tahtomattaankin taiteessa ilmentävän, sanoo Karjalainen.

Itäsuomalinen melakolia on kuultavissa myös metallimusiikissa, arvioivat niin Dimov kuin Karjalainenkin.

– Tuomaksen vahvimmat kappaleet ovat mollisävelmiä, sanoo Dimov.

– Melankolia, metsäläisyys ja luontosuhde kuuluvat ehkä eniten juuri itäsuomalaisten bändien lyriikoissa, arvioi Karjalainen.

Fanitapaaminen suunnitteilla

Molemmat miehet ihastelevat Kiteelle lopultakin saatua Nightwish-näyttelyä. Näyttelytilan järjestäminen vaati vuosien työn ja pallottelun kaupungin eri toimijoiden kesken.

Plamen Dimov puolestaan korostaa sitä, että sen lisäksi, että Nightwish on erittäin ansioitunut bändi kaikilla mittareilla, niin se on samalla vientituote. Karjalainen komppaa ja hämmästelee sitä, miten pienestä pohjoiskarjalaisesta maaseutukaupungista tulee tuon mittaluokan bändi.

Plamen Dimovilla on jo suunnitelmia ensi vuodelle. Luvassa on suuri fanitapaaminen.

– Kimafilla on uudet kasvot ja uusi idea. Tarkoituksena on järjestää Nightwish fan meeting 2023. Yritämme haalia Kiteelle heinä-elokuussa niin paljon Nightwish-faneja kuin pystymme majoittamaan, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta 16.9.2022 klo 23:een saakka.

Lue myös:

Nightwish on reaktiovideoiden maailmassa yksi suosituimmista bändeistä – Tuomas Holopaista ilmiö hämmentää