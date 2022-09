Antti Tuisku on Rovaniemelle “kullanarvoinen sanansaattaja” – kaupunki uskoo yhteyksien jatkuvan aktiivisen artistiuran jälkeenkin

Rovaniemen kaupunki on kokenut saavansa näkyvyyttä uusien yleisöjen keskuudessa yhteistyöstä Antti Tuiskun kanssa. Tuisku on kuitenkin kertonut viikonloppuna olleiden konserttien jälkeen päättävänsä artistin uransa ensi kesänä. Tarkalleen ottaen hän sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa näin: "Kesän 2023 jälkeen olen jäämässä kokonaan pois näistä hommista."

Olipa hän kokonaan jäädyttämässä uraansa tai vain jäämässä määrittämättömän pitkälle tauolle, yhteistyö kotikaupungin kanssa ei siihen välttämättä pääty. Kysymyksiin yhteistyöstä vastaa kaupungin viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela.

Kuinka arvokas Tuiskun brändi on ollut Rovaniemen kaupungille?

Kyllähän Antti Tuisku on Rovaniemelle ollut ja on varmasti jatkossakin kullanarvoinen sanansaattaja. Hän on esikuva ja positiivista energiaa levittävä "meidän tuttu Antti", joka seuraa unelmiaan ja tekee tinkimättömästi työtä. Hän uskaltaa olla oma itsensä, muistaa juurensa ja tuo rovaniemeläisyytensä esille.

Mitä Tuiskun ura on merkinnyt Rovaniemen brändille?

Juurikin jatkuvaa positiivista Rovaniemi-puhetta ja sellaisia yleisöjä on varmasti tavoitettu Antti Tuiskun kautta, joita ei normaalisti niin helposti tavoitettaisi eli nuorempia yleisöjä. He ovat saaneet kuulla Rovaniemestä ja kaupunkimme erilaisista mahdollisuuksista ja vahvuuksista ihan uusista kanavista ja uudella tavalla. Antti Tuisku edustaa Rovaniemen arvoja, rohkeutta ja luovuutta, ja on myös tasa-arvon puolestapuhuja.

Antti Tuisku esiintymässä Helsingin Olympiastadionilla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Onko Rovaniemi tukenut Tuiskun uraa muuten kuin nyt stadionkeikkojen yhteydessä?

Tämä yhteistyö on ollut kaupungilla ensimmäinen tässä muodossa tehtävä yhteistyö, mutta Antti on esimerkiksi osallistunut kiusaamisen vastaiseen kampanjaan, joka meillä oli aiemmin tänä vuonna.

Onko kaupunki hyötynyt artistin uran tukemisesta?

Sekä Antti Tuisku että Rovaniemi ovat tästä viimeisimmästä yhteistyöstä varmasti molemmat saaneet paljon. Ympäri Suomea on tullut hienoa ja ihastunutta palautetta. Tämä on ollut hyvinkin ainutlaatuinen yhteistyö. Esimerkiksi konserteista voidaan kertoa, että näkyvyys- ja tavoittavuusluvut ovat olleet erinomaisia. Mutta markkinointi on tietysti pitkäjänteistä työtä, jonka hyödyt näkyvät pitkällä tähtäimellä. Tällä herätetään positiivista huomiota ja kiinnostusta kaupunkia kohtaan ja samalla päivitetään mielikuvia Rovaniemestä. Sitä kautta on tietysti tavoitteena vaikuttaa kaupungin vetovoimaan.

Rovaniemen logot lavan molemmin puolin screeneissä. Kuva: Heini-Tuuli Onnela / Rovaniemen kaupunki

Miten Rovaniemi näkyi Tuiskun konserteissa?

Tässähän on ollut kyseessä Suomen suurin livetuotanto kautta aikojen ja maailmanluokan show, jonka ympärillä on työskennellyt satoja ihmisiä. Stadionilla on ollut kahden konsertin aikana kävijöitä yli 70 000, ja Rovaniemi on näkynyt screeneillä molempina iltoina kymmeniä kertoja. Samoin muualla stadionin alueella. Striimikonsertista oli maanantaihin mennessä tehty 14 000 tilausta, mikä tarkoittaa ruudun puolella kolmeakymmentätuhatta katsojaa. Siellä on myös katsottavissa Rovaniemellä kuvattu video, jossa Antti esittelee Rovaniemeä ja miettii kaupungin merkitystä itselleen ja musiikilleen. Videosta lyhyempi versio on myös kaikkien katsottavissa kaupungin somekanavissa ja verkkosivuilla. Rovaniemi on noussut konserttien kautta esiin hyvin positiivisessa yhteydessä ja toivottavasti jää ihmisten mieliin. Sitä voi katsoa kaupungin kanavissa ja sivuilla.

Paljonko tähän on palanut rahaa?

Meidän yhteistyösopimuksen hinta on 34 000 euroa ja siihen on osallistunut sekä Rovaniemen kaupunki että Visit Rovaniemi.

Millä mielin Rovaniemen kaupunki otti vastaan uutisen siitä, että Antti Tuisku meinaa pistää uransa ainakin näiltä osin pakettiin?

Se tuo yhteistyöhön oman ulottuvuutensa ja merkityksellisyyden. Uskon, että Antti varmasti kiinnostaa jatkossakin, olipa tuleva ammatti mikä tahansa ja tauko kuinka pitkä tahansa. Suomi rakastaa Anttia ja Rovaniemi vielä pikkaisen enemmän.

