Mikkelin demarit jakautuivat neljään eri ryhmään, viimeisimpänä lähti Satu Taavitsainen – seuraavaksi vuorossa uusi yhdistyminen

Mikkelin SDP:n valtuustoryhmässä oli alun perin 11 jäsentä. Puolen vuoden aikana ryhmästä on eronnut viisi henkeä ja erotettu yksi. Puheenjohtajana toimineen Satu Taavitsaisen lähdettyä muut ryhmät etsivät nyt uutta yhteistyötä.

Mikkelin demarien valtuustoryhmällä on takanaan tuuliset puoli vuotta. Sisäiset ristiriidat tulivat julkisuuteen maaliskuun lopussa, jolloin ryhmä erotti Jarno Strengellin puolen vuoden ajaksi. Sen jälkeen Marita Hokkanen siirtyi keskustan riveihin.

Kesän alussa loput valtuustoryhmän jäsenet olivat jakaantunut puheenjohtaja Satu Taavitsaisen kannattajiin ja vastustajiin. Elokuun lopussa Arto Seppälä, Paavo Barck ja Jatta Juhola perustivat oman valtuustoryhmänsä Mikkelin Puolesta SDP.

Tiistaina Satu Taavitsainen kertoi Facebook-sivullaan, että hän on "poistunut lahoavasta talosta".

"Haluan käyttää energiani luottamushenkilönä kuntalaisten asioille, enkä olla enää kenenkään kollegan sylkykuppi. Välillä on tuntunut, että SDP:n valtuustoryhmän toiminta on kuin saippuaoopperaa, jossa juonitellaan, on vallanhimoa ja selkäänpuukotuksia.", Taavitsainen kirjoittaa.

Vielä ei tiedetä, aikooko Taavitsainen jatkaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Hän on myös hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Moni valtuutettu toivoi Taavitsaisen jättävän puheenjohtajan paikan

Moni entinen ja nykyinen SDP:n valtuustoryhmän jäsen ehti odottaa Satu Taavitsaisen eroilmoitusta.

Elokuun lopussa jopa Taavitsaista pitkään tukenut Soile Kuitunen sanoi Länsi-Savon haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Taavitsaisen pitäisi luopua ryhmän puheenjohtajuudesta. Kuituselle viimeinen niitti oli Seppälän, Barckin ja Juholan lähtö.

Kuitunen toivoi jo tuolloin, että ryhmät aloittavat keskustelut yhteen palaamisesta.

– Ajatus on se, että ryhmät palaisivat yhteen ennemmin tai myöhemmin. Se on tahtotila. Tunnustelut ovat käynnissä, hän sanoo.

Kun Taavitsainen on nyt luopunut ryhmän puheenjohtajuudesta, ei Arto Seppälän, Paavo Barckin ja Jatta Juholan paluulle ole periaatteessa estettä. Seppälän mukaan ryhmät käyvät jo keskiviikkona keskustelua siitä, miten asiassa edetään.

– Mutta emme hötkyile, vaan katsotaan, mitä tässä tapahtuu seuraavan kahden-kolmen viikon aikana. Haavat ovat olleet auki, ja nyt niitä on parsittu kiinni. Emme lähde heti takaisin, mutta se tavoite meillä on, että ollaan yhtä ryhmää, Seppälä sanoo.

Satu Taavitsaisen on ilmoittanut erostaan kirjeellä hallintojohtajalle. Ero on virallinen vasta, kun siitä ilmoitetaan seuraavassa valtuuston kokouksessa 26.9. Tuolloin on mahdollista tehdä muutoksia myös muiden ryhmien kokoonpanoihin.

Palaako Jarno Strengell vanhaan ryhmäänsä?

Maaliskuun lopussa valtuustoryhmästä erotetun Jarno Strengellin lähdöstä on pian kulunut puoli vuotta. Ryhmän puheenjohtajaksi noussut Soile Kuitunen toivoo, että hän palaisi ryhmään mahdollisimman pian.

Arto Seppälä taas olisi ottanut Strengellin ryhmään jo ennen puolen vuoden määräajan umpeutumista.

Strengell ei vielä kerro omaa kantaansa. Hänen mukaansa päätös kuullaan seuraavassa valtuuston kokouksessa.

– Ainahan taustalla käydään keskusteluja, että mitä tapahtuu, yhdistyykö ryhmät vai jääkö ne erilleen.

SDP:n sisäisen hajaannuksen taustalla on se, että Satu Taavitsainen syytti Jarno Strengelliä seksuaalirikoksista huhtikuun lopussa. Poliisi totesi laajassa esiselvityksessään, että väitteille ei ole perusteita. Tällä hetkellä poliisi tutkii, onko Satu Taavitsainen syyllistynyt törkeään kunnianloukkauseen Strengelliä kohtaan.

Esitutkinnan vuoksi SDP:n Kaakkois-Suomen piiri totesi, ettei Taavitsainen voi asettua kansanedustajaehdokkaaksi ainakaan tässä vaiheessa.

