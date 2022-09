Nolottaako kausivalojen sytyttäminen sähköpulan uhatessa? Asiantuntija laski, kuinka paljon valot kuluttavat ja mitä se maksaa

Harmaus ja pimeys vyöryvät taas päälle, mutta kehtaako kausivaloja enää sytyttää puutarhaan tai parvekkeelle?

– Minulla on terassillakausivalot, jotka laitetaan kytkimestä päälle. Ne ovat palaneet nyt kahtena viikonloppuiltana, mutta kyllä minäkin mietin, että en voi polttaa niitä, kun kaikki naapurit tietävät minun olevan töissä Motivalla, sanoo energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta hieman naurahtaen.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka laski Ylen pyynnöstä, kuinka paljon kausi- tai jouluvalojen sähkö maksaa nykyisillä hinnoilla.

Jos 80 led-lampun valosarjaa (teholtaan kuusi wattia) pidetään päällä kahdeksan tuntia vuorokaudessa, niiden polttaminen tästä jouluun saakka maksaa vain euron, jos sähkö maksaa 20 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on vielä siedettävät 2,40 euroa, vaikka sähkön hinta kipuaa 50 senttiin kilowattitunnilta.

Vanhan energiasyöpön 216 lampun sarjan käyttäminen nostaakin sitten jo laskua enemmän: kahdeksan tuntia loistoa joka vuorokausi maksaa 15 euroa, vaikka sähkönhinta olisi 20 senttiä kilowattitunnilta, ja peräti 37,30 euroa, jos hinta nousee 50 senttiin kilowattitunnilta. Lamppusarja on teholtaan 93,3 wattia.

Jos vanha valosarja palaa läpi vuorokauden tästä jouluun, hinta voi kohota jo pitkälle yli satasen, kuten Motivan sivuille nyt päivitetystä taulukosta (siirryt toiseen palveluun) näkee.

Sammuta turhat laitteet arkisin kello 8–10 ja kello 16–19

Motiva suosittelee kaikkien ylimääräisten sähkölaitteiden sammuttamista arkisin kello 8–10 ja kello 16–19, koska tällöin sähköä kulutetaan muutenkin paljon. Suositus koskee myös kausivaloja, joita ei siis kannata enää pitää päällä aamuhämärässä eikä pimenevissä iltapäivissä.

– Jos kausivalot ovat ledejä, kyllä ne voi laittaa päälle viikonloppuisin, jolloin Suomen sähkönkulutus kokonaisuudessaan ei ole niin suurta.

Toisaalta: elämä on valintoja – myös sähkönkulutuksessa, ja asiantuntija Päivi Suur-Uski ottaa vertailukohdaksi vedenlämmityksen ja valopuun.

Pienehkö, 3,6 wattia teholtaan oleva valopuu kuluttaa sähköä 150 vuorokauden aikana eli tästä eteenpäin helmikuun puoliväliin saakka 5,4 kilowattituntia eli kolme euroa, jos se on päällä kymmenen tuntia vuorokaudessa ja jos sähkönhinta on 55 senttiä kilowattitunnilta.

– Keskimäärin yksi vartin mittainen suihku maksaa saman verran kuin valopuu koko talvena eli sen kolme euroa.

Vesi on tällöin 37-asteista, ei kuumempaa.

Myös nopeakin saunominen voi tulla tänä talvena kalliiksi: pienehkön, 6 kilowatin sähkökiukaan puolen tunnin lämmittäminen ja puolen tunnin löylyt maksavat 3,30 euroa, jos sähkön hinta on 55 senttiä kilowattitunnilta.

Tähän saakka harva on miettinyt kaikkien toimiensa energiatehokkuutta, kun sähkö on ollut halpaa ja sitä on riittänyt. Tänä syksynä pörssisähkön hinta on pahimmillaan kivunnut jo lähelle euroa kilowattitunnilta, kuten erilaisilta pörssisähkön seurantasivuiltoilta (siirryt toiseen palveluun) voi nähdä.

Osalla suomalaisista on vielä vanha edullinen sähkösopimus, joka maksaa siirtomaksuineen ja veroineen reilusti alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Kuitenkin heidätkin pitäisi saada säästämään sähköä, jotta sitä riittäisi tulevana talvena kaikille.

Energiatehokkuuden asiantuntija Suur-Uski kehottaakin miettimään, mistä voisi tinkiä.

– Jos nyt rikkoisimme rutiineja ja miettisimme, mitä voisimmeko tehdä toisin? Esimerkiksi kun räpläämme kännyköitämme, palvelinkeskukset pörräävät jossakin eli synnytämme sähkönkulutusta koko ajan myös jonnekin muualle, Suur-Uski muistuttaa.

Kodin sähkösyöppöjä voivat olla myös lattialämmitys, kuivausrumpu ja vanha plasma-tv.

Sähköstä voi tulla pulaa ensi talvena. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi (siirryt toiseen palveluun), että talven pakkasjaksoilla sähkön huippukulutus voisi olla Suomessa 15 100 megawattia. Kotimainen tuotantokapasiteetti ja tehoreservi kattavat kuitenkin yhteensä vain 12 900 megawattia.

