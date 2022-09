Lukuisilta S-pankin tileiltä on viety rahaa laittomasti – Poliisi: maksuvälinepetoksia ainakin 53, tietomurtoja noin 150

Kaksi epäiltyä on vangittuna. Lisäksi muutamia muita on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä. Tilisiirrot ovat onnistuneet pankin tietojärjestelmässä ollutta haavoittuvuutta hyväksi käyttäen.

Länsi-Uudenmaan poliisi on ryhtynyt tutkimaan petossarjaa, jossa asianomistajien S-Pankin tileiltä on tehty oikeudettomia tilisiirtoja.

Osa asiakkaista ehti päästä käsiksi toistensa verkkopankkeihin kolmen kuukauden ajan, viime toukokuusta lähtien. Tietomurtosarja jatkui kesän ajan.

Toteutuneita tekoja eli maksuvälinepetoksia on poliisin tämän hetken tiedon mukaan 53. Näiden lisäksi poliisin tutkinnassa on arviolta noin 150 tietomurtoa.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Klaus Geigerin mukaan rikossarjan tekee poikkeukselliseksi se, että epäiltyjen joukko asuu Suomessa, teot on tehty Suomessa, eikä rikoksiin ole vaadittu asianomistajien myötävaikutusta eli heidän erehdyttämistään.

– Tutkinnassamme nyt oleva rikossarja on täysin erillinen valtakunnassa tapahtuneista niin sanotuista kalastelupetoksista, joita johdetaan ulkomailta käsin uhreja erehdyttämällä, Geiger painottaa poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

S-pankki on ollut tai on lähipäivinä yhteyksissä kaikkiin tämän rikossarjan uhreihin. Myös poliisi ottaa yhteyttä uhreihin esitutkinnan myötä.

Rikosnimikkeitä poliisin tutkinnassa ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu sekä tietomurto.

Tutkinnan tässä vaiheessa on vangittuna kaksi epäiltyä, joiden lisäksi muutamia muita on ollut kiinniotettuina ja pidätettyinä.

Rikoksen uhreja on koko valtakunnan alueella, mutta tutkinta on keskitetty Länsi- sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksille.

Tilisiirrot ovat onnistuneet pankin tietojärjestelmässä ollutta haavoittuvuutta hyväksi käyttäen.

Kuluttajaliitto ihmettelee hidasta tiedottamista

Kuluttajaliiton mukaan nyt saadut tiedot antavat S-Pankin toiminnasta vastuuttoman kuvan ja saattaa vaikuttaa kaikkeen digitaaliseen pankkiasiointiin.

– Tämä on pettymys kuluttajille ja vaarana on, että epäluottamus heijastuu myös muualle digitaaliseen pankkiasiointiin. Finanssiala on tehnyt pitkään töitä luodakseen luottamusta verkkopankki- ja mobiilipankkiasiointiin. Järjestelmähäiriöt ja erityisesti viivästynyt tiedottaminen ovat omiaan romahduttamaan kuluttajien uskon luotettaviin palveluihin, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell liiton tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Liitto toivoo S-Pankilta nyt avointa viestintää, mitä on tapahtunut, miten se oli mahdollista ja miten vastaava estetään jatkossa.

– Luottamuksen palauttamisen keskeisenä osana tulee olla S-Pankin vakuutus siitä, että jatkossa asiakkaiden tekemät ilmoitukset mahdollisista rikoksista heidän verkkopankissaan otetaan tosissaan ja tutkitaan välittömästi, Beurling-Pomoel sanoo.

Lue lisää:

Sadat S-pankin asiakkaat pääsivät kirjautumaan toisten verkkopankkeihin – Finanssivalvonta: poikkeuksellinen ja vakava tapahtuma