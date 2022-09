Komissio haluaa leikata energiahtiöiden voittoja ja jäsenmaiden sähkönkulutusta – näin suomalaismepit kommentoivat tuoretta ehdotusta

STRASBOURG Komissio esitteli tänään kolme keinoa energiakriisin vaikutusten hillitsemiseksi Euroopassa. Keskeisenä tavoitteena on sähköntuottajien ylisuurten voittojen kanavoiminen takaisin kuluttajille.

Tarkoituksena on leikata yhtiöiden voittoja matalien kustannusten tuotantolaitoksissa., kuten ydinvoimaloissa. Käytännössä valtiot keräisivät tietyn rajan ylittävät voitot ja ohjaisi ne kuluttajien sähkölaskujen pienentämiseen.

Useat komission jäsenet olivat pukeutuneet Ukrainan väreihin. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Ursula von der Leyenin mukaan voittoja ei ole kohtuullista repiä "kuluttajien selkänahasta".

– Nämä yritykset saavat tuloja, joita ne eivät ole odottaneet ja joista ne eivät edes ole unelmoineet, hän sanoi linjapuheessaan.

Komissio ehdottaa myös sähkömarkkinoiden ulkopuolella toimiville öljy-, kaasu- ja hiilisektorin yrityksille erityistä solidaarisuusmaksua.

Komission arvion mukaan kuluttajien hyväksi voitaisiin yhteensä kerätä yli 140 miljardin euron arvoinen potti. Toimilla halutaan puuttua kaasun määräävään vaikutukseen sähkön hinnanmuodostuksessa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kuva: Christophe Petit Tesson / EPA / AOP

Von der Leyenin mukaan markkinat eivät toimi Venäjän manipuloidessa kaasun hintaa.

Velvoittavat säästötavoitteet

Komissio haluaa myös puuttua energian kysyntään asettamalla jäsenmaita velvoittavat tavoitteet sähkön säästämiselle.

Jäsenmaat velvoitetaan leikkaamaan sähkönkulutustaan viidellä prosentilla huippukulutuksen aikaan. Komissio suosittelee myös jäsenmaille kymmen prosentin yleistä tavoitetta sähkön säästämiseksi.

– Nämä ennenkuulumattomat toimet ovat välttämätön vastaus energian tarjonnan puutteeseen ja energian korkeaan hintaan Euroopassa, komission ilmastopolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi.

Useat jäsenmaat ovat toivoneet venäläiselle kaasulle asetettavaa hintakattoa. Komissio mukaan mahdollinen hintakatto vaatii vielä lisävalmistelua.

Ehdotukset puhuttivat suomalaismeppejä

Europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää komission esityksiä oikean suuntaisina. Hän korostaa, että sähkövoitoille asetettavat tuottorajoitteet on ohjattava puhtaisiin investointeihin ja pientuloisten tukeen.

– Suomalaisille ja eurooppalaisille on tärkeää, että komissio puuttuu heti tämän talven potentiaaliseen sähkön ja energian hintakriisiin. Näen nämä toimet varsin hyvinä.

EU-parlamentaarikot kuuntelemassa komission puheenjohtajan, Ursula von der Leyenin puhetta unionin tilasta Strasbourgissa. Kuva: Christophe Petit Tesson / EPA / AOP

Kokoomusmeppi Henna Virkkunen kiittelee erityisesti sähkönkulutuksen pienentämiseen tähtääviä toimia.

– Tällä hetkellä suurin ongelmamme on se, että tarjonta ei kerta kaikkiaan riitä kysyntään, koska eri jäsenmaat rimpuilevat irti Venäjän energiasta. Tärkeintä on saada kysyntä ja tarjonta vastaamaan toisiaan ja paras keino on ilman muuta se, että pystyisimme säästämään sähköä.

Useat energiakriisissä kamppailevat maat ovat toivoneet komissiolta pikaisempia toimia markkinoihin puuttumiseksi. Jäsenmaissa on myös nähty korkeita hintoja vastustavia mielenilmaisuja.

– Venäjä on se pääsyyllinen tässä. Komissiota ei voi syyttää siitä, että Putin katkaisi kaasutoimitukset Eurooppaan aikaisemmin kuin oletettiin, Miapetra Kumpula-Natri sanoo.

EU:n energiaministerit käsittelevät komission ehdotusta syyskuun lopussa pidettävässä kokouksessa. Komission ehdotukset vaativat vielä jäsenmaiden hyväksynnän.

