Avi peruuttaa Kuusamon suurpetokeskuksen eläintarhaluvan – eläimet pitää siirtää toiseen eläintarhaan tai lopettaa lokakuun loppuun mennessä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt peruuttaa Kuusamon suurpetokeskuksen eläintarhaluvan. Avi sai elokuun lopussa yritykseltä kirjallisen selvityksen ja syyskuun puolivälissä lisäselvityksen.

Aluehallintoviraston mukaan suurpetokeskus ei ole annetuista ohjeista, määräyksistä ja määräajoista huolimatta korjannut toimintaansa eläinsuojelulainsäädännön vaatimusten eikä lupaehtojen mukaiseksi. Avi katsoo, että suurpetokeskus rikkoo olennaisella tavalla eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia ja eläintarhaluvan ehtoja, eikä se myöskään täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Eläimiä saa pitää avin mukaan vain eläintarhassa, joten suurpetokeskuksen eläimet tulee joko sijoittaa toisiin eläintarhoihin tai lopettaa. Siirrettävät eläimet tarvitsevat Euroopan unionin lainsäädännön mukaisen CITES-todistuksen, jolla säännellään eläinten ja kasvien kauppaa ja siirtoja.

Määräaika eläinten toisiin eläintarhoihin siirtämiselle tai lopettamiselle on lokakuun 31. päivä.

Päätöksen taustalla karkaamisia ja puutteita

Kuusamon suurpetokeskus on ollut kesällä 2022 suljettuna. Sulo Karjalainen on perustanut eläintarhan 1996 orvoille karhunpennuille. Osa karhuista on syntynyt tarhaolosuhteissa.

Karhujen lisäksi Suurpetokeskuksessa on ilveksiä, koirasusia, poroja ja kettu. Avi, Tukes ja poliisi ovat selvittäneet eläintarhan tapahtumia sen jälkeen, kun kaksi karhua karkasi keväällä.

Media on uutisoinut suurpetokeskuksen puutteista, joita on kirjattu läänineläinlääkärin tarkastuskertomuksiin aiempien vuosien aikana.

