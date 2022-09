Näin lämmität oikein – palotarkastajan vinkit turvalliseen puiden polttoon

Tulisijojen ja savuhormien kuntoon ja turvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota.

Pelastuslaitos varoittaa omatoimisesti asennettujen tulisijojen riskeistä. Energian hintojen nousu on lisännyt kiinnostusta puulämmitykseen.

Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan syksyn aikana on ollut useita tapauksia, joissa lämmityskauteen varautuminen on aiheuttanut selvän tulipalon riskin. Tulisijojen savut on saatettu ohjata savuhormin sijasta esimerkiksi ilmastointihormiin.

Myös palokuormaa on tuotu liian lähelle tulisijoja, kertoo palotarkastaja Ilari Anttila.

– Hormin huono kunto voi myös aiheuttaa paloriskin tulisijaa käyttäessä, Anttila jatkaa.

Nuohooja on asiantuntija

Nuohoojat ovat takkojen kunnon tarkistamisen asiantuntijoita.

Nuohous on tärkeää paloturvallisuustyötä, jolla ennaltaehkäistään turhia tulipaloja. Takat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Ennen pitkään käyttämättä olleen tulisijan käyttöön ottamista paikalle tulee kutsua nuohooja. Piippu voi olla tukosssa tai rikkinäinen.

Uuden tulisijan asentaminen on luvanvaraista ja vaatii aina yhteydenoton rakennusvalvontaan.

Jokaisen puulämmittäjän muistilista:

Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta

Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen

Älä lämmitä liikaa. Liika lämmittäminen voi vaurioittaa tulisijaa tai hormia.

Seuraa tulisijan kuntoa ja hormin kuumuutta.

Älä sulje peltejä, ennen kuin hiillos on sammunut.

Poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta syttymättömään astiaan.

Tilaa nuohous säännöllisesti ja säilytä saamasi nuohoustodistus.

