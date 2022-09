Ylen uutisdeskin uusi päällikkö on Katariina Luoma: "Haluan vaikuttaa siihen, että olemme joka päivä kiinni yleisölle tärkeissä asioissa"

Uutisdeskin päällikön vastuulla on 80 hengen tiimi, johon kuuluvat muun muassa tv- ja radiouutiset, sosiaalinen media, verkko ja erityisuutiset.

Ylen uudeksi uutisdeskin päälliköksi on valittu Katariina Luoma. Viimeiset neljä vuotta Luoma on toiminut Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa sisältöpäällikkönä. Tehtävään on kuulunut uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältöjen suunnittelun johtamista, erilaisia kehitystehtäviä ja journalistisen etiikan soveltamista ja vaalimista.

Luomanjournalistinen ura alkoi Loviisan Sanomissa, ja Ylellä hän on työskennellyt muun muassa uutistoimittajana ja tuottajana.

Luoman mukaan uutisten merkitys on viimeisten parin vuoden aikana vain korostunut.

– Olemme eläneet myrskyisiä ja poikkeuksellisia aikoja. On entistä tärkeämpää, että onnistumme jokaisena päivänä kertomaan maailman tapahtumista selkeästi ja moniäänisesti niin, että aito ymmärrys itsestä ja toisista lisääntyy. Kriisien keskellä on toki tärkeää tunnistaa ja havaita myös positiiviset kehityskulut, jotta uutisten välittämä kokonaiskuva ihmisille olisi tunnistettava, Luoma pohtii.

Luoman mielestä Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus on nyt kovemmassa iskussa kuin koskaan aiemmin: kunnianhimoa ja osaamista löytyy.

– Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat haastaneet meitä kuten kaikkia muitakin suomalaisia, mutta toisaalta myös mahdollistaneet uusien asioiden oppimista.

Luoman mukaan uutisten kerrontatapoja on välttämätöntä kehittää ja uutisten on muututtava ihmisten mukana.

– Voisi ehkä sanoa, että uutistoiminta ei tule koskaan valmiiksi. Joillekin uutiset ovat Instagram tai yle.fi-sivusto, joillekin puoli ysin uutiset, joillekin taas uutispodcast juoksulenkin ohessa.

Uutisdeskistä uutiset lähtevät yleisölle

Uudessa toimenkuvassaan eli uutisdeskin päällikkönä Katariina Luoma vetää 80 hengen tiimiä, johon kuuluvat muun muassa tv- ja radiouutiset, verkon nopean toiminnan joukot ja taittaminen, sometiimi, mielipiteellinen aineisto sekä erityisuutiset.

– Uutisdeski on paikka, josta uutiset lähtevät yleisölle ja jonka kautta ne yleisön saavuttavat. Siellä vaalitaan laatua ja varmistetaan, että sisältöjä tarjotaan oikea-aikaisesti erilaisille yleisöille, heille sopivilla ja heitä kiinnostavilla tavoilla, Luoma kiteyttää.

Uuden toimenkuvansa suhteen Katariina Luomalla on selkeä missio.

– Haluan vaikuttaa siihen, että välineestä riippumatta olemme joka päivä kiinni yleisölle tärkeissä asioissa ja etsimme vastauksia niihin relevantteihin kysymyksiin, jotka ihmisiä liikuttavat. Tehdään yleisön puolesta raskas työ ja pureksitaan monimutkaisetkin asiat ymmärrettävään muotoon.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen painottaa uutisdeskin päällikön toimenkuvan vastuullisuutta.

– Uutisdeskistä johdetaan Yle Uutisten julkaisua verkossa, televisiossa ja radiossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Katariina Luoman monipuolinen kokemus journalismin johtamisesta antaa erinomaiset edellytykset kehittää uutisjulkaisun kokonaisuutta palvelemaan yleisöä entistäkin paremmin.

Luoma aloittaa tehtävässä 1. lokakuuta. Uutisdeskin päällikkönä työskenteli aiemmin Minna Asikainen, joka siirtyy Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituspäällikköksi.