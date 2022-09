Syrjäisellä asemalla Itä-Lapissa tehdään ilmastonmuutosta torjuvaa huippututkimusta – mökissä oleva "Kärsä" tunnistaa jopa yksittäisen molekyylin

Pienhiukkasia on kahdenlaisia. Kasvillisuus, metsä ja merien levät tuottavat luonnollisia yhdisteitä. Tehtaista puolestaan vapautuu rikkidioksidi-molekyylejä, ne muuntuvat pienhiukkasiksi. Vesi tiivistyy hiukkasten pinnoille pisaroiksi. Pilvet, joissa on runsaasti pienhiukkasia heijastavat auringon säteilyn tehokkaasti takaisin avaruuteen. Sillä on maapalloa viilentävä vaikutus. Animaatio: Jyrki Lyytikkä / Yle