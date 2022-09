Ensinnäkin Saarinen on ehkä vähän väsynyt. Hän on herännyt neljältä ja juontanut NRJ:n aamuradiota kuudesta kymmeneen yhdessä Julianna Jokelan kanssa. Haastattelun jälkeen kalenterissa on oman firman asioita, kaupallisia yhteistöitä ja sen sellaista. Illalla Saarinen menee Big Brotheriin kommentoimaan uuden kauden käänteitä.