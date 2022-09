Yli miljoona kotia uhkaa ajautua vaikeuksiin sähkölaskujen kanssa

Lumme Energia toimittaa sähkön reilulle 300 000 suomalaiseen kotiin tai yritykseen. Se on kymmenen prosenttia sähkön käyttöpaikoista.

Lumpeen asiakaskunta vastannee melko hyvin suomalaisten kotitalouksien tilannetta sähkösopimusten suhteen.

Noin puolet kotitalouksista ostaa sähköä määräaikaisella sopimuksella, reilu kolmannes muutaman kerran vuodessa vaihtuvalla toistaiseksi voimassa olevalla hinnalla ja noin kymmenesosa pörssihinnalla

Määräaikaisella sopimuksella moni ostaa sähköä edelleen noin viidellä sentillä. Sopimuksen päättyminen voi johtaa jopa kymmenkertaiseen sähkön hintaan.

– Siksi olisi tärkeää suunnata kaikki yhteiskunnan tuki niille, jotka tilanteesta eniten kärsivät. Sähkön arvonlisäveron alennuksen ongelma on, että se menee kaikille eikä eniten tarvitseville, sekä emoyhtiö Suur-Savon Sähkön että tytäryhtiön Lumme Energian toimitusjohtajana toimiva Markus Tykkyläinen sanoo.

Ensi keväänä luvassa helpotusta

Markus Tykkyläinen arvioi, että Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Lumme Energia on Suomen tiettävästi neljänneksi suurin sähkönmyyjä Helenin, Fortumin ja Oomin jälkeen.

Hän arvioi Lumme Energian asiakkaiden ja sopimusjakauman perusteella, että reilu kolmannes kotitalouksista on suurissa vaikeuksissa. Isoimmat sähkölaskut lankeavat niille, joilla on pörssihinta tai toistaiseksi voimassa oleva hinta.

Rajut hinnankorotukset iskevät talouksiin, joiden edullinen määräaikainen sopimus on päättymässä. Määräaikaisia sopimuksia ei ole juuri tarjolla ja jos on, hinta on moninkertainen edelliseen verrattuna.

– Tällä hetkellä määräaikaista sopimusta ei kannata tehdä, vaan odottaa ensi kevääseen, jolloin pitäisi helpottaa, Markus Tykkyläinen sanoo.

Lumpeella määräaikaisia sopimuksia päättyy noin 8 000 kuukaudessa, valtakunnan tasolla kutakuinkin 80 000.

– Näitä kovaa hintaa maksavia talouksia ja yrityksiä pitää nyt auttaa ja kantaa heitä tulevan talven yli. Sen jälkeen pitäisi helpottaa, Tykkyläinen vetoaa.

Sähkömarkkinan epävarmuuden takia Lumme ei tee lainkaan uusia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Käytännössä asiakkaille on tarjolla ainoastaan pörssihinta.

Sähkön hinta voi nousta hyvinkin korkeaksi tulevana talvena. Kuva: Kalle Purhonen / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Jyrkkä ei hintakatolle ja verolle

Sähkökriisin ratkaisuun on haettu avaimia muun muassa sähköpörssin hintakatosta ja windfall-verosta, jolla rokotettaisiin sähköntuottajien odottamattoman suuria voittoja. Veron tuottoa voisi käyttää kalliista sähkön hinnasta kärsivien hyväksi.

– Kumpikaan näistä ei ole ratkaisu ongelmaan. Ne hillitsevät investointeja, joita sähköntuotannon lisäämiseksi tarvitaan. Vero on suorastaan myrkkyä investoinneille, Markus Tykkyläinen sanoo.

Tykkyläisen mielestä Suomella on jopa valtit käsissään, jos kortit kriisin keskellä osataan pelata oikein.

– Meistä voi tulle sähköntuotannon suurvalta tuuli- ja aurinkovoiman ja puupolttoaineen avulla, ellei investointeja jarruteta. Se voi olla Suomen pelastus samalla tavalla kuin Nokia alihankkijoineen oli 1990-luvun laman jälkeen.

Liikevaihto paisuu, tulos tiukassa

Lumme antoi kevättalvella kasvot yllättävälle tilanteelle, jossa sähköyhtiö joutui ostamaan sähköä pörssistä kalliilla ja myi sen halvalla määräaikaisilla sopimuksilla asiakkailleen.

Yhtiö teki marras-joulukuun muutaman viikon aikana 46 miljoonan euron tappiot kovien pakkasten nostettua sähkön pörssihinnan pilviin.

Konserni osti vuonna 2021 kainuulaisen Loisteen ja asiakasmäärä kolminkertaistui.

– Epäonnistuimme pahasti riskien hallinnassa, kun fuusioprosessi oli menossa. Tänä vuonna olemme elokuun loppuun mennessä lievästi plussalla, Tykkyläinen kuvaa.

Sähkön hinnan nousu näkyy yhtiön liikevaihdossa. Kun yhtiön liikevaihto oli viime vuonna vajaat 170 miljoonaa euroa, nousee se tänä vuonna reiluun 300 miljoonaan euroon.

– Kaikki on toimialalla tehty mitä tehtävissä on, mutta pidän ihmeenä, ellei sähkönmyyjiä kaadu tulevan talven aikana.

