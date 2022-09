Tutkimus: Lapset, joiden vanhemmat hengittivät tupakansavua, sairastuvat todennäköisemmin astmaan

Vanhempien tupakoinnin ja savulle altistumisen vaikutusta lapsiin on selvitetty australialaisessa tutkimuksessa.

Lapselle kehittyy huomattavasti todennäköisemmin astma, jos hänen isänsä altistui tupakansavulle kasvaessaan, brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo tuoreesta tutkimuksesta. Riski on vielä suurempi, jos isä on itse tupakoitsija.

Tutkimustulokset on julkaistu European Respiratory Journalissa (siirryt toiseen palveluun). Tutkimus antaa osviittaa mahdollisesta sukupolvet ylittävästä vaikutuksesta, jolloin tupakointi voi vahingoittaa kaksi sukupolvea myöhemmin syntyvien lasten terveyttä.

– Ei-allergisen astman riski lapsilla kasvoi 59 prosenttia, jos heidän isänsä olivat altistuneet passiiviselle tupakoinnille lapsuudessaan, verrattuna lapsiin, joiden isät eivät olleet altistuneet. Riski oli jopa suurempi, 72 prosenttia, jos isät olivat altistuneet savulle ja sittemmin tupakoivat itse, kertoi yksi tutkimuksen tekijöistä Jiacheng Liu Melbournen yliopistosta Guardianille.

Tutkimuksen tekivät australialaiset, srilankalaiset ja brittitutkijat. He analysoivat lähes 1 700 isä-lapsi-parin tiedot, jotka oli saatu pitkäkestoisesta terveystutkimuksesta Australiasta.

– Kun pojat altistuvat vanhempiensa tupakoinnille alle 15-vuotiaina, heidän jälkikasvullaan on suurentunut riski ei-allergiseen astmaan, tutkimuksessa todetaan.

– Tupakoinnin laukaisemat epigeneettiset muutokset olivat todennäköisin syy merkittävästi kohonneeseen astmariskiin lapsilla, joiden isä hengitti lapsuudessaan passiivisesti tupakansavua, sanoo toinen tutkimuksen tekijöistä tohtori Dinh Bui.

Epigeneettisiä muutoksia voi tapahtua sukusoluille.

– Myöhemmin, lapset perivät nämä muutokset, mikä puolestaan voi vahingoittaa heidän terveyttään, esimerkiksi heillä on korkeampi riski saada astma. Poikien sukusolut kehittyvät murrosikään asti. Se on herkkä ajanjakso, jolloin altistuminen tupakansavulle voi vaikuttaa soluihin ja aiheuttaa epigeneettisiä muutoksia, Bui kuvailee.

