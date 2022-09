Poliisi huolissaan koululaisten polkupyöriin kohdistuneista ilkivaltatapauksista Ruskolla – etupyörän lukituksia löysätty

Poliisi on kuullut, että etupyörän kiinnistysten löysäämisiä on ollut useampia Ruskolla. Arkistokuva.

Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta, jossa alakoululaisen polkupyörän etupyörän pikalukitusta oli löysätty, jonka seurauksena pyöräilijä oli kaatunut maahan etupyörän irrotessa.

Tapaus sattui Ruskolla. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että koululaisten vanhemmilta on saatu tieto, että vastaavanlaisia etupyörän kiinnitysten löysäämisiä on ollut Ruskolla useampia. Kouluissa on käsitelty tapauksia.

Poliisi muistuttaa, että asia on vakava ja etupyörän kiinnityksen löysääjä syyllistyy mahdollisesti rikokseen.

Tutkinnassa olevaa tapausta tutkitaan vaaran aiheuttamisena ja vammantuottamuksena. Jos epäilty on alle 15-vuotias, hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta on kuitenkin velvollinen korvaamaan vahingot ja myös mahdollisesti henkilövahingot.

Asiasta tehdään myös lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille.