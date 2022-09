Hoitajakiista kuormittaa hoivaväkeä – sairaanhoitajaopiskelija Sara Havukumpu pohtii, haluaako edes ottaa vastaan työpaikkaa, kun valmistuu

Ylen haastattelemat sairaanhoitajat ja alan opiskelijat kertovat olevansa valmiita lakkoilemaan, jotta alan työehdot saadaan kuntoon.

Sairaanhoitajamessut käynnistyivät Helsingin Messukeskuksessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa: Hoitajajärjestöt uhkaavat uusilla työtaisteluilla, ja eduskunta käsittelee lakia, joka velvoittaisi hoitajia töihin potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Keskiviikkona käräjäoikeus kielsi teho-osastoja uhanneet lakot uhkasakon nojalla.

Alalla työskentelevät sairaanhoitajat seuraavat nopeasti muuttuvaa tilannetta huolestuneina. Oululainen sairaanhoitaja Kari Suutari kuvaa tilannetta ennen kaikkea kuormittavaksi.

– Pistää mietittymään, että kaikilla oleva yleinen lakko-oikeus halutaan ottaa meiltä pois. Toisaalta ymmärrän toki senkin kannan, että ihmisiä pelottaa omien ja läheisten terveys. Se ei silti tunnu kovin tasa-arvoiselta.

Suutari ei ole vielä harkinnut alanvaihtoa. Ajatukset asian suhteen ovat kuitenkin hyvin ristiriitaiset.

– Haluaisin hirveästi jatkaa, koska pidän työstäni. Usko on koetuksella, jos tämä on se kiitos, minkä tästä saa. Haluaisin jatkaa, mutta pystyykö siihen, se on sitten eri asia.

Suutari osallistui keväällä lakkoon ja olisi valmis ryhtymään siihen myös uudelleen.

–Jos se mahdollisuus vaan meille suotaisiin, hän heittää.

Ennen kaikkea Suutari toivoo, että kiistassa löytyisi sopu.

– Vaatimukset, joita sairaanhoitajilla on, eivät ole perättömiä. Me olemme olleet hirveän kuorman alla viimeiset vuodet ja se kuorma vain kasvaa. Jossain vaiheessa jaksaminen loppuu.

Alan hankaluuksista huolimatta sairaanhoitaja Kari Suutari pitää työstään. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Vasta hyvin vähän aikaa alalla toiminutta seinäjokelaista sairaanhoitajaa Henna Mikkilää huolettaa tulevaisuus.

– Kun on uusi alalla, kaikki tällainen synnyttää huolta siitä, miten saadaan tekijöitä työmaalle ja kuinka kollegat jaksavat.

Alan tilanteesta keskustellaan paljon kollegoiden kanssa. Mikkilä kertoo itse olevansa valmis tarvittaessa liittymään lakkoon, jos tilanne sitä vaatii. Lakko-oikeuden rajoittaminen kuulostaa Mikkilästä hurjalta.

Mikkilä toivoo, että alan palkkaus ja työolot saataisiin kuntoon.

– Lisäksi kaipaisin arvostusta sille työlle, jota teemme tuolla kentällä.

Seinäjokelainen sairaanhoitaja Henna Mikkilä aloitti työt alalla viime keväänä. Hän työskentelee terveyskeskuksessa. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Alan opiskelijat odottavat valmistumista ristiriitaisissa tunnelmissa

Paljon palstatilaa saava vääntö mietityttää myös alan opiskelijoita. Metropolia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Mirjami Akkanen ja Sara Havukumpu odottavat valmistumista ristiriitaisissa tunnelmissa.

– Tykkään hoitotyöstä ja tuntuu, että se on oma ala, mutta pistää miettimään, pitäisikö löytää jotain muuta, Akkanen summaa.

Espoolaisen Akkanen kertoo pohtineensa, tarjoaako hoitoala sittenkään työrauhaa. Helsinkiläisestä Havukummusta esimerkiksi lakko-oikeuden rajoittaminen tuntuu kohtuuttomalta.

– Joudumme jo entuudestaan niin paljon joustamaan, että kyllä tämä tuntuu ikävältä.

Sekä Akkanen että Havukumpu kertovat, että he olisivat valmiita lakkoon, mikäli liitot niin päättäisivät.

Havukumpua on mietityttänyt etenkin hallituksen kaavaileman potilasturvallisuuslain linjaus, jolla irtisanoutunut hoitaja voitaisiin velvoittaa töihin.

–Se pistää miettimään, että haluaako edes ottaa vastaan työpaikkaa, kun valmistuu.

Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Taru Mannerin mukaan osa alan opiskelijoista puntaroi jopa hyvin äärimmäisiäkin vaihtoehtoja. Mannerin mukaan opiskelijat pelkäävät, että heidät pakotetaan töihin.

– Olen ollut hoitotyön opettajana 12 vuotta ja ensimmäistä kertaa ajaudun keskusteluihin, joissa opiskelijat pohtivat kannattaako Valviran laillistamista hakea.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia. Hallituksen alkuperäisessä lakiesityksessä esitettiin, että jopa irtisanoutunut hoitaja voitaisiin velvoittaa töihin uhkasakolla.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin lehtori Taru Mannerin mukaan hoitajaopiskelijat pelkäävät, että heidät velvoitetaan esimerkiksi töihin, joissa he joutuvat ottamaan liian suurta vastuuta sairaiden ihmisten hoidosta. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Manner painottaa, että alan opiskelijat ovat empaattisia ja sitoutuneita työskentelemään alalla.

– Uskon, että kun tarkastelemme tätä vuotta jälkikäteen, tilanne tulee näkymään opintojensa keskeyttäneiden määrän ennätyksellisenä kasvuna, Manner arvioi.

Sairaanhoitajat ja alan opiskelijat kertovat, mitä ajatuksia hoitajakiista herättää.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 16. syyskuuta kello 23:een saakka.

