Alpakankasvattajien vieraana Perussa – rovaniemeläinen pariskunta pyöräilee Etelä-Amerikan halki

Rovaniemeläinen pariskunta lähti tammikuussa Rovaniemeltä Etelä-Amerikkaan noin vuoden kestävälle polkupyörämatkalle. Syyskuussa he saapuivat Andien vuoristosta Chilen rannikolle.

Tuija ja Ilkka Kauppinen lähtivät tammikuussa Rovaniemeltä Etelä-Amerikkaan pyöräilemään. He matkustivat pyörineen Kolumbiaan, mistä he lähtivät pyöräilemään etelään helmikuun alussa.

Tähän mennessä (siirryt toiseen palveluun) he ovat käyneet Ecuadorissa ja Perussa, missä reitti nousi parhaimmillaan 5 000 metrin korkeuteen. Pyörän satulassa matkaa on kertynyt jo kaikkiaan 6 000 kilometriä. Chilen rannikolta matkaa on tarkoitus jatkaa kohti Etelä-Amerikan eteläkärkeä.

Tuija Kauppinen kuvaa yhdeksi matkan huippukohdiksi vierailua pienessä perulaiskylässä, jossa on noin 20 asukasta. Kyläläisten mukana he pääsivät katsomaan, miten alpakoita hoidetaan.

– Se oli vähän samantyyppinen kokemus, kuin olisi ollut poromiesten mukana. He olivat koonneet puolivillinä laitumilla tavallisesti kirmaavat alpakat aitaukseen ihan samalla tavalla kuin porotkin kerätään. Mukavasti siinä vaihdettiin kokemuksia, ja se oli kyllä tosi vaikuttavaa.

Ilkka Kauppinen kertoo, että haastatteluhetkellä pariskunta oli Kemin kokoisessa rantakaupungissa, Tocopillassa (siirryt toiseen palveluun), joka elää kalastuksesta ja merilevän keräyksestä.

Kaksikon tavoitteena on lähteä aamiaisen jälkeen polkemaan takaisin sisämaahan, mikä tarkoittaa aluksi 1 200 metrin nousua ylämäkeen. Sen jälkeen alkaa Atacaman autiomaa.

Autiomaassa on suurin haaste se, että vettä ei välttämättä löydy moneen sataan kilometriin.

– Jos sanotaan, että Lapissa on isot etäisyydet, niin täällä ne on vielä isompia. Esimerkiksi eilen mietittiin yhtä reittiä, mutta siellä ei olisi saanut 500 kilometriin vettä tai ruokaa ja nousua olisi ollut yli 3000:een metriin. Päätettiin sitten ottaa pikkuisen helpompi reitti, mutta kyllä tässäkin tulee riittävästi haasteita.

Kauppisten matkan on tarkoitus päättyä Ushuaiaan (siirryt toiseen palveluun), "Etelä-Amerikan Nordkappiin", joka on mantereen eteläisimmässä kärjessä.

– Meillä ei ole mitään tarkkaa päivää määritelty, milloin siellä ollaan. Perillä on kuitenkin hyvä olla viimeistään joskus maaliskuussa ensi vuonna, koska sitten alkaa kunnon kylmä talvi. Tosin se on vähän vähemmän luminen kuin Lapissa.

